A mesterséges intelligencia intézheti a vásárlásainkat: Európába is érkezik a Visa rendszere

A Visa bejelentette a mesterséges intelligencia alapú kereskedelem fejlődésének egyik mérföldkövét: több száz biztonságos, AI-ügynök által kezdeményezett tranzakciót hajtottak végre sikeresen az ökoszisztéma partnereivel szoros együttműködésben. Az áttörés azt jelzi, 2025 lesz az utolsó év, amikor a vásárlók egyedül intézik a vásárlást és a fizetést – az AI-ügynökök által támogatott tranzakciók pedig a kísérleti fázisból a széles körű alkalmazás felé haladnak - közölte a kártyatársaság.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Visa szerint az AI egyre nagyobb szerepet játszik a kereskedelemben: a vállalat partnerhálózatán keresztül már számos valós tranzakció zajlott AI-alapú megoldásokkal. A cég várakozásai szerint 2026-ra az AI-ügynökök nemcsak segítik, hanem önállóan le is bonyolítják a vásárlásokat.

A kártyatársaság kutatása alapján az amerikai vásárlók 47%-a már használ AI-eszközöket vásárlással kapcsolatos feladatokra, például ár-összehasonlításra vagy ajánlások keresésére. A vállalat arra számít, hogy 2026 karácsonyára vásárlók milliói fejezik be tranzakcióikat AI-ügynökök közreműködésével.

A fejlesztések a Visa Intelligent Commerce (VIC) kezdeményezésre épülnek, amely a cég több évtizedes AI-tapasztalatát használja fel a fizetések biztonságának támogatására. A cél 2026 elejére egy biztonságosabb és személyre szabottabb AI-alapú vásárlási élmény.

A Visa több mint 100 partnerrel működik együtt világszerte, közülük több mint 30 aktívan fejleszt a VIC sandbox környezetében. Ezek az együttműködések eddig több száz ellenőrzött, valós tranzakciót eredményeztek. Az Egyesült Államokban jelenleg zárt pilotprogramok futnak több partnerrel, fogyasztói és B2B vásárlásokkal.

A Visa az Intelligent Commerce keretrendszert globálisan is kiterjeszti.

Ázsiában és Európában 2026 elején indulhatnak pilotok,

Latin-Amerikában és a Karib-térségben pedig már zajlik a felkészülés. A Közel-Keleten a Visa az Aldarral dolgozik együtt az AI-alapú, ismétlődő fizetések megvalósításán az Egyesült Arab Emírségekben.

Az AI-ügynöki kereskedelemhez szükséges biztonság érdekében a Visa 2025 októberében partnereivel

bemutatta a Trusted Agent Protocolt, egy nyílt keretrendszert, amely segít megkülönböztetni a legitim AI-ügynököket a rosszindulatú botoktól.

A protokollt az Akamai is támogatja, saját azonosítási és csalásmegelőzési megoldásain keresztül, megkönnyítve a kereskedők számára az AI-ügynökök biztonságos fogadását.

Címlapkép forrása: Shutterstock