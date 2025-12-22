A mesterséges intelligencia intézheti a vásárlásainkat: Európába is érkezik a Visa rendszere

A Visa szerint az AI egyre nagyobb szerepet játszik a kereskedelemben: a vállalat partnerhálózatán keresztül már számos valós tranzakció zajlott AI-alapú megoldásokkal. A cég várakozásai szerint 2026-ra az AI-ügynökök nemcsak segítik, hanem önállóan le is bonyolítják a vásárlásokat.
A kártyatársaság kutatása alapján az amerikai vásárlók 47%-a már használ AI-eszközöket vásárlással kapcsolatos feladatokra, például ár-összehasonlításra vagy ajánlások keresésére. A vállalat arra számít, hogy 2026 karácsonyára vásárlók milliói fejezik be tranzakcióikat AI-ügynökök közreműködésével.
A fejlesztések a Visa Intelligent Commerce (VIC) kezdeményezésre épülnek, amely a cég több évtizedes AI-tapasztalatát használja fel a fizetések biztonságának támogatására. A cél 2026 elejére egy biztonságosabb és személyre szabottabb AI-alapú vásárlási élmény.
A Visa több mint 100 partnerrel működik együtt világszerte, közülük több mint 30 aktívan fejleszt a VIC sandbox környezetében. Ezek az együttműködések eddig több száz ellenőrzött, valós tranzakciót eredményeztek. Az Egyesült Államokban jelenleg zárt pilotprogramok futnak több partnerrel, fogyasztói és B2B vásárlásokkal.
A Visa az Intelligent Commerce keretrendszert globálisan is kiterjeszti.
Ázsiában és Európában 2026 elején indulhatnak pilotok,
Latin-Amerikában és a Karib-térségben pedig már zajlik a felkészülés. A Közel-Keleten a Visa az Aldarral dolgozik együtt az AI-alapú, ismétlődő fizetések megvalósításán az Egyesült Arab Emírségekben.
Az AI-ügynöki kereskedelemhez szükséges biztonság érdekében a Visa 2025 októberében partnereivel
bemutatta a Trusted Agent Protocolt, egy nyílt keretrendszert, amely segít megkülönböztetni a legitim AI-ügynököket a rosszindulatú botoktól.
A protokollt az Akamai is támogatja, saját azonosítási és csalásmegelőzési megoldásain keresztül, megkönnyítve a kereskedők számára az AI-ügynökök biztonságos fogadását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
