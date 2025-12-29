Mi lesz a magyar bankokkal 2026-ban? – Megszólaltak a bankvezérek

A Portfolio hagyományainak megfelelően arra kértük a nyolc legnagyobb hazai kereskedelmi bank első számú vezetőit év végén, értékeljék a mögöttünk álló esztendőt és adjanak előrejelzést a jövő évre.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak a bankvezérek:

1. Hogy értékeli 2025-öt saját bankja és a bankszektor szempontjából?

2. Mit tekint saját bankja és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2026-ra?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2026 saját bankjánál, illetve a bankszektorban?

Csányi Péter vezérigazgató, OTP Bank

1. 2025 ismét egy nyugtalan év volt a bankszektor számára. Az Otthon Start Program új lendületet adott a lakossági hitelezésnek, miközben egyéb kormányzati intézkedések – a számladíjak befagyasztása, a kamatstop meghosszabbítása, az ATM-telepítési kötelezettség, az extraprofit-adó emelése, az ingyenes készpénzfelvételi limit emelése stb. – komoly alkalmazkodást és jelentős anyagi áldozatot követeltek a bankoktól. Ezek a nehezen kiszámítható szabályozói lépések a piaci mechanizmusok torzulását okozzák, és ezáltal jelentős közvetett károkat is okoznak. A nemzetközi OTP Csoport a magyarországi turbulenciák és túladóztatás ellenére kimagasló eredményeket ért és ér el, ami összefügg azzal, hogy a nyereségünk 70 %-a mára már a külföldi leánybankoktól származik. 2025-öt is érdemi organikus növekedés, stabil profitabilitás, erős tőkehelyzet és hatékony kockázatkezelés jellemezte. Az Európai Bankhatóság stressztesztjén ismét a kontinens élmezőnyben szerepeltünk, az S&P Global Market Intelligence pénzügyi teljesítmény alapján összeállított európai bank-rangsorában pedig a 2024-es első hely után idén a második helyen végeztünk. Ezek a visszajelzések megerősítik, hogy az OTP nemcsak a régióban, hanem európai szinten is a legstabilabb és legsikeresebb bankok között van. Ezt a piac is értékelte: az OTP részvény árfolyamának több mint 60 százalékos idei erősödése a bizalom és a teljesítmény kézzelfogható bizonyítéka.

2. 2026-ban a szabályozói környezet továbbra is kulcskérdés marad. A díjstopok és a kamatstop, illetve az eredetileg két évre bevezetett úgynevezett extraprofit-adó kivezetése körüli bizonytalanság, valamint a nemzetközi fintech szolgáltatók számláinak magyarországi honosítása új kihívásokat hoz. Az utóbbival kapcsolatban nagy kérdés, hogy milyen szabályozói válasz születik, és hogyan biztosítható az „azonos tevékenység – azonos szabályozás” elve. Az OTP ebben a környezetben is irányt mutató szereplő kíván lenni: olyan digitális fejlesztésekkel diktáljuk a tempót a versenyben, amelyek nemcsak technológiai újdonságot jelentenek, hanem valódi ügyfélértéket teremtenek. Az ügyfelek elvárása világos: egyszerűség, gyorsaság, biztonság – mi pedig ehhez hozzáadjuk a személyre szabott élményt, a személyes kapcsolat lehetőségét és az egyre fejlettebb, egyre kiterjedtebb szolgáltatást kínáló ökoszisztémák erejét. Továbbra is szektorszintű kihívás, hogy még jobban visszaszorítsuk az adatalapú visszaéléseket – ebben a törekvésben az OTP 2025-ben igen eredményes volt. Nagyon szeretném, ha 2026-ban ismét jelentős külföldi bankvásárlással vagy bankvásárlásokkal tudnánk tovább erősíteni a nemzetközi csoportot.

3. A mesterséges intelligencia térnyerése nem trend, hanem paradigmaváltás. Az OTP-nél az AI nem öncélú eszköz, hanem a működés minden területét érintő stratégiai pillér: az ügyfélkiszolgálástól a csalásmegelőzésen át a kockázatkezelésig aktívan jelen van a mindennapjainkban. A kihívás az, hogy mindezt kontrollált, átlátható és ügyfélbarát módon valósítsuk meg, megfelelve az európai szabályozásnak és az etikai elvárásoknak. A jövő nagy áttörései azok a szolgáltatások lesznek, amelyek kézzelfogható előnyt nyújtanak: valós idejű fizetési megoldások, zöld finanszírozási konstrukciók, személyre szabott ajánlatok és olyan digitális platformok, amelyek egyszerűsítik az ügyfél életét. Az OTP célja, hogy ezekben a fejlesztésekben élen járjon. A technológiai innovációt úgy állítjuk az ügyfélélmény szolgálatába, hogy közben egyedülálló módon ötvözzük a minőségi személyes kiszolgálással, amihez elengedhetetlen a fiókhálózat folyamatos megújítása, fejlesztése. Nemcsak reagálunk a változásokra, hanem aktívan alakítjuk a jövőt – ökoszisztémáink, innovációs- és személyes kiszolgálási képességünk, valamint regionális jelenlétünkből fakadó mérethatékonyságunk révén.

Egerszegi Ádám vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

1. Az európai gazdasági kihívások és a geopolitikai helyzet ellenére a magyar bankszektor stabil és sokkellenálló maradt 2025-ben. Az MBH Bank erős pénzügyi eredményt ért el idén, miközben piaci pozícióit megerősítette, és több területen - agrárfinanszírozás, lízing, faktoring, prémium banking - tovább növekedett. Büszkék vagyunk rá, hogy a napokban kiemelkedő lakossági és intézményi érdeklődéssel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, amely volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb tőzsdei tranzakciójának számít a hazai piacon. De nagy sikernek tartjuk a Fundamenta akvizíciója után az Otthon Centrum felvásárlást is, amely teljessé teszi otthonteremtési ökoszisztémánkat. 2025 az informatikai transzformáció éve volt bankunknál: a végéhez közeledik jogelőd bankjainktól örökölt rendszereink egységesítése, megkezdtük felhőalapú hitelezési rendszerünk bevezetését, a szektorban elsők között vezettük be a DÁP-azonosítást online felületeinken, és különböző AI-alapú megoldásokat fejlesztettünk.

2. A piaci verseny erősödése, az ügyfelek változó igényei és a fintech szereplők erősödő jelenléte 2026-ban is komoly kihívások elé állítják a bankszektort. A versenyképesség fenntartása folyamatos alkalmazkodást igényel, amelyben a gyors és rugalmas ügyfélkiszolgálás biztosítása, valamint a gyors termékfejlesztés kulcsszerepet játszik. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlődésével a kiberbiztonság továbbra is kiemelten fontos terület marad a bankszektorban, különösen a védelmi rendszerek folyamatos fejlesztése és az ügyfelek tájékoztatása szempontjából. A mostani sikeres részvényértékesítési tranzakciónkat követően, a nemzeti bajnok víziójának megvalósítása érdekében, a továbbiakban is folytatjuk tőzsdei jelenlétünk erősítését.

3. A lakossági oldalon az otthonteremtési ökoszisztéma továbbfejlesztése – az ügyfélút egyszerűsítésétől a digitális előszűrésig, az Otthon Centrummal való szinergiák kihasználásával – meghatározó szerepet kaphat jövőre. A vállalati szegmensben továbbra is erős a kereslet a támogatott konstrukciók iránt, ezért kiemelt célunk, hogy ezen a területen is a lehető legszélesebb és leggyorsabban elérhető megoldásokat kínáljuk. Az elmúlt időszakkal szemben 2026-ban már számítunk a vállalati beruházások és a finanszírozási igények növekedésére. A digitalizációban fontos mérföldkő lesz a felhőalapú core banki platform teljeskörű bevezetése, valamint az AI-alapú ügyféltámogatási és tanácsadási eszközök fejlesztése. Emellett az online értékpapírszámla-nyitás és a kkv-kat támogató pénzügyi menedzsmentmegoldások szélesebb körű elterjedése is új növekedési lehetőségeket nyithat. Ezen fejlesztéseken már most is intenzíven dolgozunk, hogy 2026-ban még egyszerűbben használható, gyorsabb és személyre szabottabb szolgáltatásokat kínálhassunk ügyfeleinknek.

Peter Roebben vezérigazgató, K&H Bank

1. 2025 messze elmaradt a növekedéssel kapcsolatos várakozásainktól; ismét rendkívüli bizonytalanság és váratlan helyzetek jellemezték. Ugyanakkor a K&H, illetve általánosságban a hazai bankszektor ismét bizonyította ellenálló képességét, és jó jövedelmezőséget tudott felmutatni, ami tovább erősítette tőkepozícióját. A lakossági aktivitást az Otthon Start program élénkítette, míg a vállalati hitelezési piac gyenge maradt. Sajnos a szabályozási költségek is tovább emelkedtek, és ebből a szempontból Magyarország a legdrágább piac a bankok számára Európában. Mindezek ellenére 2025 sikeres év volt a K&H Bank számára: erős pénzügyi teljesítmény, növekvő ügyfélkör jellemezte, valamint számos elismerést is kaptunk. Sikeresen lezártuk banki rendszerünk informatikai fejlesztését. Ez azt jelenti, hogy szilárd IT-alapokon állunk a következő évekre, és ismét felgyorsíthatjuk a digitális átállásba történő beruházásainkat. Kate, AI-alapú digitális pénzügyi asszisztensünk jól mutatja, milyen jelentős a technológiai váltás. Már mintegy 400 funkciót kínál, és az esetek 70%-ában teljesen önállóan képes ellátni ezeket, így 26 munkatárs munkájával ér fel a teljesítménye.

2. 2026-ban is hasonló tendenciákra számítok. A digitális átalakulás üteme tovább gyorsul, ahogy a nem hagyományos szereplők versenye is fokozódik. A kibervédelmi és csalás elleni kockázatok egyre nagyobb figyelmet igényelnek. A K&H ezért még többet és gyorsabban fog beruházni, hogy továbbra is az élvonalban legyen a technológiai fejlődésben, kiváló ügyfélkiszolgálást nyújtson, és az ügyfelek elsődleges pénzügyi partnere legyen. Egyre nagyobb kihívás egyensúlyt találni a meglévő üzleti modell és a gyorsul technológiai átalakulás között, illetve eldönteni, hogy hol (nem) érdemes beruházni. Az erős KBC-csoport tagjaként azonban kedvező helyzetben vagyunk ezek meghatározásában. A nemzetközi politikai és makrogazdasági bizonytalanság továbbra is fennmarad, a hazai gazdaságban ugyanakkor növekedésre számítunk 2,4%-os GDP-növekedéssel, de sajnos továbbra is magas, 4%-os inflációval.

3. A lakossági hitelezés jövőre ismét a növekedés fő motorja lesz, miközben az üzleti szegmens esetében továbbra is óvatosak a várakozásaink. A befektetési üzletág is dinamikusan bővül tovább. Felkészültünk arra, hogy belső folyamatainkban még nagyobb hangsúlyt kapjanak a mesterséges intelligencia eszközei. Ezek az erőfeszítések nem csupán a technológiáról szólnak, hanem jelentős szervezeti átalakítást is igényelnek. Ahogy az ügyfélviselkedés változik, egyre inkább újraértelmezzük üzleti modellünket. Az ügyfelek azonnali, személyre szabott szolgáltatást, folyamatos és proaktív kapcsolattartást várnak el – mindezt egyetlen gombnyomásra. Ez azt jelenti, hogy a K&H-nak túl kell lépnie a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokon, és más szolgáltatókkal együttműködve olyan ökoszisztémát kell kialakítania, amely az ügyfél szándékait szolgálja. Ezen a területen is jelentős előrelépést tervezünk a következő évben.

Tóth Balázs elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank

1. Kimondottan pozitív eredménynek tartom, amit a bankszektor 2025-ben stagnáló gazdaságban elért. A jó teljesítmény nagyrészt passzív adottságoknak, a lakosság magas megtakarítási rátájának, a korábbi évekből örökölt likviditásnak és az alapkamat szintjének köszönhető. Bár a szektorunk szívesebben hitelezi aktívan a gazdaságot, mint hogy az említett passzív csatornákon keresse meg a jövedelmét. Az UniCredit Bank is eredményes évet zár 2025-ben: jelentősen növeltük ügyfélszámunkat, markáns részesedést értünk el az újonnan folyósított jelzáloghiteleknél, így meghatározó szereplő vagyunk a lakáshitelezésben és a magyar családok otthonteremtési céljainak megvalósításában. Ez utóbbiakat sikeres partneri együttműködéseink is intenzíven segítették. Nemzetközi élvonalba tartozó befektetési alapokat tettünk elérhetővé ügyfeleink számára, akik aktívan éltek is ezekkel a lehetőségekkel. Számos ügyfélélményt javító fejlesztésünk ért idén célegyenesbe, melyek ugyancsak támogatták pozícióinkat a szektorszinten erősödő versenyben.

2. Véleményem szerint kihívást jelent majd a makrogazdasági volatilitás, a világ- és a hazai gazdaság helyzete, a geopolitikai hatások; hogy lesz-e béke Európában és mikor, milyen ütemben tér vissza a vállalatok beruházási kedve, nő-e majd ügyeleink befektetési hajlandósága hosszabb távra és kockázatosabb termékek irányába is, ráadásul választási évünk is lesz. A vállalatok alkalmazkodása a globális és hazai gazdasági környezethez, az energiaátmenet finanszírozási igényei, valamint az ellátási láncok átalakulása mind komplex igényeket támasztanak, amelyeket rugalmas, innovatív finanszírozási megoldásokkal igyekszünk kiszolgálni. Szolgáltatási szintünk folyamatos fejlesztése, az ügyfélélmény újabb szintre emelése a digitális térben is és a kiberbiztonsági megoldások további erősítése örök célok egy versenypiacon. Ezek most különösen költséghatékony megoldásokat igényelnek, hiszen az eddig is intenzív, de még tovább erősödő verseny és a különadók következményeként a szektor marzsaira erős nyomás nehezedik.

3. A lakossági piacon mind a hitelezésben, mind a befektetésekben erős évre számítunk tovább digitalizálódó szolgáltatásokkal minden területen. A lakáshitelezésben várhatóan fennmarad a hitelpiaci bővülés és az intenzív verseny is. A digitalizációban különösen izgalmas a távoli ügyintézés további módjainak térnyerése, amire mi is újonnan bevezetendő megoldásokkal készülünk. A vállalatok kiszolgálásában a hagyományos hitelezés mellett a kockázatkezelési megoldások lesznek kulcsfontosságúak. Az AI-felfutás 2026-ban katalizátora lehet az ügyfél- és kockázatkezelési folyamatok digitalizációjának. Az innovációban emellett a digitális dokumentumkezelés, az end-to-end hitelezési megoldások és az ESG-finanszírozási termékek bővítése lehet kiemelt terület 2026-ban. Összességében a szektorszinten tovább élesedő verseny ékes bizonyíték arra, hogy a hazai bankok valóban mindent megtesznek ügyfeleik minél magasabb szintű kiszolgálásáért nemcsak árazásban, de szolgáltatási színvonal és ügyfélélmény terén egyaránt.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste Bank

1. A hazai bankszektor 2025-ben is szilárd és megbízható hátteret biztosított a magyar gazdaság számára, az egyre újabb kihívások mellett is sikerült megőriznie stabilitását és megfelelt a vele szemben támasztott elvárásoknak. Az Ersténél az új lakáshitelek folyósítása az első kilenc hónapban 30 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a személyi kölcsönöknél 59 százalékkal emelkedett. Az év során tovább nőttek a megtakarítások: a lakossági befektetések és betétek összértéke egy év alatt 15 százalékkal nőtt, és több mint hétezer milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedév végére. Számos digitális fejlesztésünk volt 2025-ben. Megújult a személyes pénzügyek kezelésének támogatása George-on: átfogó, digitális pénzügyi egészségmérési, értékelési és tanácsadási keretrendszert hoztunk létre. A fiókhálózatban és a call centerben dolgozók kollégák pedig új, mindentudó AI „munkatársat” kaptak, mellyel még gördülékenyebb kiszolgálást tudnak biztosítani. Emellett szervezetünk jelentős részében elindult egy agilis működési átalakulás, hogy az ügyfelek igényeire hatékonyabban és gyorsabban legyünk képesek reagálni.

3. A legfontosabb kihívás egyértelműen a versenyképesség megőrzése. A bankszektorra rakódó többletterhek – különösen az extraprofitadó megduplázása – olyan költségszintet eredményeznek, amelyet a nem banki szereplők és a határon átnyúló fintech szolgáltatók nem viselnek, így torzul a verseny. Emellett a digitalizáció és a mesterséges intelligencia megjelenése teljesen új pályára tereli az iparágat: nem az lesz a kérdés, hogyan használjuk az AI-t, hanem hogy az ügyfelek egy része kinek hisz jobban, a banki tanácsadónak vagy a gépi algoritmusnak. Kérdés, beindulnak-e végre a beruházások, hiszen a gazdasági növekedés és ezzel a hitelezés fenntarthatósága ettől függ.

3. A lakossági hitelezésben továbbra is erős keresletre számítunk, különösen a támogatott konstrukciók, így az Otthon Start esetében, amelynél az Erste már ma is kiemelkedő, 25 százalék feletti piaci részesedéssel bír. A kkv-finanszírozásban 2025-ben elindult a fordulat, ezt 2026-ban további élénkülés követheti. Jelentős növekedést várunk a vagyonkezelési és befektetési szolgáltatásokban is, ahol a lakossági megtakarítási kedv tartósan magas. A digitalizációban és az AI-alapú ügyfélkiszolgálásban is előrelépünk: ez nemcsak hatékonyságot jelent, hanem jobb ügyfélélményt is. Mindezt azonban csak akkor lehet teljes mértékben kiaknázni, ha a szabályozási és adózási környezet kiszámítható és támogató.

Zolnai György vezérigazgató, Raiffeisen Bank

1. 2025-öt mind a Raiffeisen Bank, mind a teljes bankszektor szempontjából összességében stabil és eredményes évként értékelem. A szektor egészére jellemző volt a jogszabályi elvárásokat jelentősen meghaladó likviditási szint, a robusztus tőkehelyzet és az erős profitabilitás, amely ugyan elmaradt a rekordot jelentő 2024-es szinttől, de továbbra is jónak tekinthető. A Raiffeisen Bank ebben a környezetben is az élmezőnyben teljesített: megtartottuk évek óta kiharcolt vezető pozíciónkat (1. vagy 2. hely) a tőkearányos megtérülés és a hatékonyságot mérő költség/bevétel mutató tekintetében is. A 2025-ös év növekedését elsősorban a fogyasztás élénkülése és a lakossági hitelezés bővülése hajtotta. Ebben kiemelt szerepet játszott a jelzáloghitelezés, különösen szeptembertől az Otthon Start program. Itt szintén piacrészt meghaladó érdeklődés volt a Raiffeisen Bank ajánlata iránt; a nagy nyomás ellenére is gyorsan és megbízhatóan dolgozzuk fel a hitelkérelmeket. Vállalati üzletágunk szintén kivételes eredményt hozott: egy alig növekedő hitelezési piacon sikerült 10% feletti növekedést elérnünk! Ehhez elsősorban a nagyvállalati szegmens járult hozzá, de kkv oldalon nagyon aktív részvételünk a támogatott hitelprogramokban szintén segített, hogy a lakossági területhez hasonló, megalapozott növekedést tudjunk elérni. Évről évre erősítjük jelenlétünket a digitális térben: idén megint elsőként innovatív megoldásokkal jelentünk meg itthon a kereskedői fizetés terén (qvik Qr-kódos és fizetési kérelmes fizetések). Piacvezető egyszerűséggel adunk számlanyitási lehetőséget mobilról és applikációból elérhető szelfis, papírmentes folyamatunkkal, egyedüliként vállalkozások számára is. Tevékenységünket ügyféloldalon is visszaigazolja, hogy a Raiffeisen Bank mind a lakossági, mind a vállalati ügyfél-elégedettségben továbbra is dobogós NPS-pozíciót tart fenn, beleértve a nem-banki szolgáltatókat is.

2. Az előttünk álló év legnagyobb feladatát továbbra is a bankszektor működését torzító állami beavatkozások, illetve a globális összehasonlításban messze túlszabályozott EU-s direktívák mérséklésében, illetve kivezetésében látom. A kiszámítható és piaci alapú működési környezet elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hitelezés középtávon fenntartható módon tudjon bővülni, és a bankok hatékonyan betölthessék a helyi gazdaságokhoz alkalmazkodó hatékony finanszírozó szerepüket. Optimista vagyok a vállalati hitelezés kilátásait illetően: javuló tendenciát mutatnak a német iparhoz kapcsolódó bizalmi indexek, miközben az infrastrukturális és nehézipari beruházások élénkülése is kedvezően hathat a hazai vállalatokra. Ezt egészítheti ki a kamatkörnyezet további enyhülése, valamint azoknak a beruházásoknak a megvalósulása, amelyeket a cégek az elmúlt évek bizonytalanságai miatt halasztottak el. A hitelpiac mélyítésében továbbra is jelentős tartalékokat látunka lakossági oldalon. A pénzügyi tudatosság erősödése, a kiszámíthatóbb gazdasági környezet és a célzott támogatási programok együttesen teremthetnek alapot a további bővüléshez.

3. A lakossági oldalon a jelzáloghitelezés – az Otthon Start programra építve – és a személyi kölcsönök maradhatnak a növekedés fő hajtóerői. Bár 2025-ben már rekordközeli volumeneket láttunk ezeknél a termékeknél, a támogatási környezet és a keresleti trendek továbbra is ebbe az irányba mutatnak. A növekedés másik motorja a vállalati hitelezés lehet, különösen a korábban elhalasztott beruházások végrehajtásán keresztül, amiben továbbra is meghatározó szerepük lesz a kamattámogatott hitelprogramoknak, elsősorban a kis- és középvállalati szegmensben. A digitálióban továbbra is komoly üzleti lehetőséget látunk! Már fut 6-8 belső pilot-alkalmazásunk a kockázatelemzés, csalásmegelőzés, és a belső folyamataink hatékonyabbá tételére és tovább vizsgáljuk, milyen következő területeken tudjuk a közeljövőben kihasználni a generatív AI adta lehetőségeket. Ezeken a hagyományos területeken túl a Raiffeisennél egyedüliként három új üzletágat is indítottunk az utolsó másfél évben: már egy éve lendületesen épül az olcsóbb hazai fizetési technológiát integráló POS elfogadó-hálózatunk, elindultak a nem-banki csatornákon értékesített fizetési és hitelezési termékek, illetve növekedési pályára állítottuk a lízing üzletágunkat. Ettől a három területtől is átlagon felüli növekedést várunk 2026-ban. Röviden összegezve: a Raiffeisen Bank célja változatlanul az, hogy turbulens környezetben is stabil, megbízható, hosszú távú partnerként támogassa lakossági és vállalati ügyfeleit.

Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB Bank

1. Az idei év mérföldkő volt a CIB történetében, négyéves stratégiai ciklust zártunk kiemelkedő eredményességgel. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy várhatóan az idei évi nyereségünk a bank történetének legmagasabb eredménye lesz. A profitnövekedés idén elsősorban az alacsonyabb értékvesztés- és céltartalékképzéshez köthető, bevételeink a stabilizálódó kamatkörnyezet, a tranzakciós költségek inflációval történő korrekciójának kormányzati tilalma, a piaci kamatozású lakossági hiteleknél tapasztalható erős árverseny, a vállalati betéti piacon erős nyomás alatt lévő marginok miatt az előző évi szinten alakulnak. Növekedést célzó stratégiánkkal összhangban erősebb ügyfélszámnövekedést értünk el, a lakossági hitelezésben tovább növeltük a piaci részesedésünket mind az új, mind a meglévő állomány vonatkozásában. A lakossági hitelek kétszámjegyű mértékben növekedtek, a vállalati oldalon az állomány változása az infláció mértékét érte el. A megtakarítások terén a szektor egészének megfelelő folyamatokat látunk: a betétállomány növekedése kisebb mértékű, mint a hitelezés bővülése. A szakmai sikereken túl fontosnak tartom kiemelni, hogy az elmúlt négy év alatt, így 2025-ben is nagyon sokat tettünk vállalati kultúránk, közösségünk erősítése, továbbfejlesztése érdekében: azt, hogy a CIB-esek a "helyükön vannak", az itt dolgozókon túl számos szakmai elismerés is igazolja.

2. A legnagyobb kihívás a jövedelemezőség fenntartása a verseny folyamatos erősödése közepette, de említést kell tenni arról is, hogy az elmúlt időszakban számos olyan új kormányzati intézkedés történt, ami negatívan befolyásolja a jövedelmezőséget. A legjelentősebb az extraprofitadó szabályainak módosítása egy olyan kamatkörnyezetben, ami már rég nem biztosít extra kamateredményt, ugyanakkor 50%-kal növeli a bankok által fizetendő adót. Az ATM-eket érintő szabályozás jelentősen növeli a költségeket és rontja az üzleti környezet kiszámíthatóságát is. Az Otthon Start Program által generált többletvolumen ismét megmutatta, hogy a hitelezési folyamatok hatékonyságán lehet még tovább javítani. Mivel a kormányzati lépések nagyon komoly volumeningadozásokat okoznak, erre megfelelően skálázható, rugalmas megoldást kell találni, emiatt az AI-alapú megoldások is előtérbe kerülnek, amelyek megfelelő módon történő használatbavételét, termelésbe állítását tartom az egyik fő kihívásnak 2026-ban.

3. Növekedést elsősorban az Otthon Start hiteltől várunk, de 2026-ban a megtakarítások piacán is új termékkel jelentkezik a CIB, az anyabankunk segítségével kibocsátandó certifikátokkal. Megújítás alatt van a mobilapplikációnk, és az új design mellett számos új funkcióval is készülünk 2026-ban, melyek közül lesz olyan, ami igazából hiánypótló, rég várt funkció, de innovatív, a piacon még nem elterjedt megoldásokkal is készülünk, ami egyben egy fontos forrása lesz a további növekedésünknek. A különböző alternatív fizetési megoldások (fizetési kérelem, pay by link, qvik stb.) jelentős potenciált jelentenek (a kártyás fizetések kiváltása terén), ebben jövőre áttörést várunk. Mindazonáltal a CIB egyik legfőbb célja az lesz jövőre is, hogy olyan szolgáltatásokat és megoldásokat kínáljon, amelyek szakmai és emberi oldalról is igazolják azt, hogy a bankolás igenis lehet szerethető.

Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, Gránit Bank

1. A magyar bankrendszer a nemzetközi összevetésben magas adóterhelés, és a várakozásokhoz képest lassabb gazdasági növekedés ellenére is várhatóan jó évet zár 2025-ben, noha a profitabilitás nem fogja elérni az előző év szintjét. A bankszektor vállalati hitelezési teljesítményét a globális piaci körülmények, a beruházások visszaesése, és az államilag támogatott hitelprogramok befolyásolták, a lakossági hitelállomány a vállalati szegmenssel ellentétben dinamikusan növekedett, elsősorban a fedezetlen hitelek iránti kereslet, az Otthon Start-, és a CSOK Plusz-nak köszönhetően. A hitelintézetek ebben az évben is aktív szerepet vállaltak a költségvetés finanszírozásában az állampapír-vásárlásokon keresztül. A Gránit Bank 2025-ben az előző évekhez hasonlóan kiválóan teljesített, az első kilenc hónapban minden idők legmagasabb adózott eredményét érte el, amely 14,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi mértéket. A növekedési lendület ebben az évben is folytatódott, a bank, illetve a bankcsoport minden célszegmensben tovább növelte piaci részesedését, bővítette end-to-end digitálisan elérhető termékválasztékát és átlagosan 2,5 hetente megújította mobilapplikációját. A bank az elmúlt évben végrehajtott közel 70 milliárd forintos tőkeemelést robosztus hitelállomány növekedésre konvertálta, a hitelállomány szeptember végén az előző év hasonló időszakához képest 43%-kal bővült, szemben a szektor 3,7%-os növekedésével, mindezt kiemelkedő költséghatékonyság (költség/mérlegfőösszeg: 0,95%) és kiváló portfólióminőség (NPL: 0,19%) mellett.

2. A bankszektornak 2026-ban is nehezített pályán kell jól teljesíteni, elég csak az extra bankadóra és a makrogazdasági fundamentumokra gondolni. Hiszem, hogy hosszú távon azok a bankok lehetnek sikeresek, akik gyorsan és jól alkalmazkodnak a változásokhoz, és a kihívásokban lehetőségeket látnak. Ez a szemlélet a Gránit Bank stratégiájának kezdettől meghatározó eleme, és 2026-ban is erre építünk. Továbbra is a dinamikus, ugyanakkor fenntartható növekedésre és az innovációalapú értékteremtésre fókuszálunk. A lakossági üzletágban már bevált digitális megoldásokat egyre szélesebb körben kívánjuk elérhetővé tenni a kkv-k számára, miközben nemzetközi jelenlétünket is tudatosan bővítjük.

3. Meggyőződésem, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia előtt nem lehet az ajtót becsukni, hanem versenyelőnyt kell kovácsolni belőlük, a minél magasabb UX-t az ügyfelek preferálják, a minél jobb működési hatékonyság pedig a részvényesi értéket növeli. 2025-ben élenjáró innovációkkal léptünk szintet: bevezettük az end-to-end digitális folyamatban elérhető hitelkártyát, az egyszer használatos virtuális kártyát, a bankkártyás fizetést pedig a mobil és az okosóra mellett már karkötővel és gyűrűvel is lehetővé tettük. A fizetési szolgáltatások terén a qvik térnyerésére számítok, ezért a FairPay rendszerünkbe integráltuk a qvik tranzakciókat - egyedülálló módon tömeges QR-kód-generálással szolgáljuk ki ügyfeleinket -, és a kártyaelfogadást. A folyamatos innováció a Gránit Bank esetében az üzleti és ügyfélérték-alapú megközelítésben valósul meg, mert a fejlesztések csak akkor teremtenek értéket, ha az az ügyfelek számára is kézzelfogható előnyt jelentenek. 2026-ban is erős lesz a verseny a szektorban, a Gránit Bank új, élenjáró digitális megoldások bevezetését tervezi a daily bankingben, a befektetési szolgáltatási üzletágban, valamint a kkv- és a fedezetlen lakossági hitelezésben. A Romániában sikerrel elindított cross-border lakossági szolgáltatás tapasztalataira építve vizsgáljuk a további nemzetközi terjeszkedés lehetőségét.

