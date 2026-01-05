Otthontámogatás 2026: változtak az 1 milliós támogatás szabályai, mutatjuk a feltételeket és a tudnivalókat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Mi az az Otthontámogatás?

Az Otthontámogatás egy olyan állami támogatás, amely évente legfeljebb nettó 1 millió forint összegben lakáskölcsön törlesztésére (akár előtörlesztésére) vagy önerejének előteremtésére vehető igénybe, a lakáscélú zártvégű pénzügyi lízingszerződéseket is ideértve. A támogatás

vissza nem térítendő, a jogosult közszolgálati dolgozóknak alanyi jogon jár, de kérelmezniük kell a munkáltatónál,

aminek a többség számára jogvesztő határideje van (lásd alább).

Otthontámogatás: ki jogosult?

Az Otthontámogatásra valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, valamint a legtöbb, közfeladatnak minősülő tevékenységet végző szervezet alkalmazottjai jogosultak, amennyiben rendelkeznek pénzintézettől felvett lakáskölcsönnel, vagy ilyet terveznek felvenni. A szabad felhasználású hitelek akkor sem jogosítanak támogatásra, ha azt lakhatási célra törlesztik.

A munkáltatói nyilvántartás itt érhető el, a lista folyamatosan frissül a beérkező munkáltatói regisztrációkkal. Jogosultak többek között

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok alkalmazottai,

a minisztériumok és más központi államigazgatási szervek dolgozói,

az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottai,

a bírósági és ügyészségi szervezetben dolgozók,

az önkormányzati dolgozók és az önkormányzati intézmények alkalmazottai,

a tanárok, az óvónők és más köznevelési dolgozók,

a rendőrök és a rendvédelmi alkalmazottak,

az egyéb, hivatásos szolgálati jogviszonyban állók: a tűzoltók, a katasztrófavédelem alkalmazottai, a büntetés-végrehajtás alkalmazottai,

a katonák, a honvédelmi alkalmazottak,

a kulturális foglalkoztatottak: könyvtárosok, levéltárosok, múzeumi alkalmazottak,

a felsőoktatás és a szakképzés foglalkoztatottjai,

az állami egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók,

a praxistörvényben meghatározott önálló orvosi tevékenységet végzők Otthontámogatásra jogosultak, és azok a háziorvosok is, akik területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkeznek, azonban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kötöttek a bejelentkezett biztosítottak folyamatos háziorvosi ellátására,

a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosgondozásban, bölcsődei nevelésben dolgozók,

a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) alkalmazottai – ideértve a kutatóközpontokat és az egyes kutatóintézeteket is,

a közfoglalkoztatottak,

a nevelőszülők,

bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, illetve közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott intézmények dolgozói,

polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai.

Van azért néhány kivétel: nem jogosultak a fenti tevékenységeket

kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében ellátók,

a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok,

az önkéntes tartalékos katonák (e jogviszonyukra tekintettel), illetve

az állami projektértékelői jogviszony keretében foglalkoztatottak (e különös jogviszonyára tekintettel) sem.

Az Otthontámogatás célja az ingatlantulajdon-szerzés támogatása, így a haszonélvező akkor sem jogosult, ha törlesztési kötelezettség teljesítésében vesz részt.

Mekkora összeg vehető fel az Otthontámogatással?

Az Otthontámogatás éves keretösszege jogosultanként

legfeljebb nettó egymillió forint , ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll;

, ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll; a nettó egymillió forint időarányos része , ha a jogosult jogviszonya csak az év egy részében áll fenn,

, ha a jogosult jogviszonya csak az év egy részében áll fenn, szintén az arányos részre jogosultak a részmunkaidőben foglalkoztatottak, ennek megállapítása szempontjából a munkavállalói bejelentés benyújtásának időpontja számít.

Bár korábban úgy tűnt, a támogatás nem haladhatja meg az adott évi törlesztés összegét, a karácsonyi jogszabályváltozás alapján „az Otthontámogatás összege nem haladhatja meg a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összegét”, vagyis

a törlesztőrészlet éves összegénél nagyobb összeg is igénybe vehető, ha a futamidő végéig még legalább 1 millió forintnyi törlesztőrészlet esedékes,

vagyis a tőke mellett a kamattörlesztés is figyelembe veendő. Nincs jelentősége ilyen szempontból, hogy mekkora törlesztőrészletet fizet éppen az igénylő a szerződés szerint, netán éppen szüneteltetés alatt áll a törlesztés (a nyilatkozaton az aktuális törlesztőrészletet kell feltüntetni), így nem érdemes kifejezetten emiatt módosítani a hitelszerződést. Kizárólag abban az esetben részesül tehát az igénylő a maximális összegnél kisebb összegű Otthontámogatásban, ha a hitelből összesen egymillió forintnál kevesebb törlesztési kötelezettség van hátra. Ha az adós és az adóstárs házastársak, és mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon igényelhetik.

Meddig és hogyan kell igényelni?

Az Otthontámogatás igénybevételére irányuló szándékot a kormány honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti kérelem benyújtásával lehet bejelenteni a munkáltatónál, de a munkáltató saját formanyomtatványt is használhat. A kölcsönszerződést nem kell mellékelni, de a nyilatkozatokat igen. Ami a határidőket illeti:

2026. január 20-áig kell igényelni a támogatást, ha 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződésre vonatkozik az igénybevétel, ez esetben a január 20-ai határidő jogvesztő, a mulasztást igazolni nem lehet,

a szerződés létrejöttét követően bármikor, ha 2026. január 1-jét követően létrejött kölcsönszerződésről van szó, az igénybevétel tárgyhónapjának az 1. napjáig, 2026-os igénybevétel esetében legkésőbb 2026. november 1-jéig, illetve 2027-től évente egyszer.

A munkáltatónak előbbi esetben 2026. január 30-áig, más esetekben a beérkezést követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtani az igénybejelentést a Magyar Államkincstárhoz.

Meddig folyósítják?

A rendeletben szereplő határidők szerint

a 2026. január 20-áig beérkezett kérelmekre egy összegben, 2026. február 27. napjáig folyósítják az Otthontámogatás teljes nettó 1 milliós keretösszegét, ha a lakáskölcsön-szerződésből még fennálló törlesztőrészletek összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget,

az ezt követően beérkező kérelmekre hiteltörlesztési célú kérelmezés esetén havi részletekben a beérkezést követő hónap tizenötödik napjáig,

önerő céllal igényelt kérelmekre a kincstári folyósítást követő tizenöt munkanapon belül folyósítják. Minden esetben a jogosult kapja a támogatást, amelyet a szerződéses célra kell felhasználni.

Nem került be végül a rendeletbe az előtörlesztés tilalma, így az egyösszegű folyósítás alapján

sokan valószínűleg előtörlesztésre fogják igénybe venni a támogatást,

ez esetben kalkulálni kell az előtörlesztés – jellemzően 1-2% közötti – díjával is a hitelintézetnél. Magát a jogszerű felhasználást nem kell utólag igazolni.

A felhasználás ellenőrzése

Tételes elszámolást és igazolásokat nem kell benyújtani.

A jogszerű felhasználás kapcsán a jogosult nyilatkozata irányadó, figyelembe véve különösen azt, hogy a szándékoltan téves tartalmú nyilatkozattételnek büntetőjogi, munkajogi és pénzügyi jogi következményei vannak.

Milyen esetben kell visszafizetni az 1 milliós támogatást?

Az önerő célú Otthontámogatás igénybevétele esetén, ha a szerződés a nyilatkozattól számított 180 napon belül a jogosult önhibájából eredően nem jön létre, jegybanki alapkamattal növelt mértékben, ha pedig önhibáján kívül nem jön létre, akkor kamatmentesen köteles visszafizetni a munkáltatónak.

Jogosulatlan igénybevétel esetén az Otthontámogatás jogosulatlanul igénybe vett részét a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

Ha a munkáltató tudomására jut, hogy év közben nagyobb összegben fizetett ki Otthontámogatást, mint amelyet a jogosult igényelhetett volna, a jogosultnak vissza kell fizetnie a hiteltörlesztési célú Otthontámogatásnak azt a részét, amely a jogosultság szerinti összeget meghaladja.

A lakáskölcsön-szerződés érvénytelensége, felbontása vagy a lakáskölcsön-szerződéstől történő elállás esetén, ha az a jogosult döntéséből fakad, vagy neki róható fel, és arra a megkötésétől számított két éven belül kerül sor, a kifizetett Otthontámogatás teljes összegét jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

Ha valaki Otthontámogatást kapott, és a támogatás első folyósításától számított 6 hónapon belül a munkaviszonya az ő kezdeményezésére vagy egyoldalúan megszűnik, akkor egy hónapon belül vissza kell fizetnie a már megkapott támogatás teljes összegét, mégpedig a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelően megemelve.

Ha a munkaviszony megszűnése 6 hónap után, de 1 éven belül történik, akkor nem a teljes támogatást kell visszafizetni, hanem csak azt az időarányos részt, ami a hátralévő időre esik az egyéves időszakból.

Viszont ha az Otthontámogatásra jogosult jogviszonya az Otthontámogatásra jogosult halála miatt szűnik meg, a kifizetett összeg tárgyévre eső arányos részét a munkáltató nem követeli vissza.

Otthontámogatás: speciális esetek

Az Otthontámogatás tartós távollét esetén is jár, vagyis ha a foglalkoztatott 30 napot meghaladóan nem végez munkát.

Ha az adós és az adóstárs házastársak, és mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon igényelhetik

a támogatást a hátralévő törlesztőrészletek erejéig. 2026. január 1-je előtt létrejött lakáskölcsön esetén nem szükséges, hogy mindketten tulajdonosok legyenek, az ezt követően felvett kölcsönnél viszont igen.

Ha az adós és az adóstárs nem házastársak, de mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre csak az egyikük veheti igénybe az Otthontámogatást.

Aki próbaidőn lévő foglalkoztatott, nem veheti igénybe, de ha lejár a próbaidő, és jogosulttá válik, akkor az említett jogvesztő határidő nélkül kérelmezheti.

Meddig él az Otthontámogatás?

Az Otthontámogatás abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll

– mondja ki a rendelet, ami alapján nem vehető biztosra, hogy egy hosszú távon is rendelkezésre álló támogatási formáról van szó. Így például egy hosszú lejáratú (10-20 éves) hitelt valószínűleg nem érdemes csak erre a támogatásra alapozva felvenni, mondván, ebből a támogatásból helyettünk törleszti az állam.

