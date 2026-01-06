Tanácsadási területen erősít a JP Morgan

A JP Morgan új tanácsadói egységet hozott létre kiemelt ügyfelei számára, amely a hagyományos üzletkötésen és finanszírozáson túlmutató, speciális szakértelmet kínál a technológiai, geopolitikai és más stratégiai területeken - írja a Reuters.

A JP Morgan hétfőn közölte, hogy külön tanácsadói egységet hozott létre prémium ügyfelei számára. Az új részleg feladata, hogy a hagyományos üzletkötésen és finanszírozáson túlmutató, stratégiai tanácsadást nyújtson.

A befektetési tanácsadási piac várakozások szerint legalább 2026-ig tovább bővül. A technológiai fejlődés, a geopolitikai átrendeződések és a makrogazdasági bizonytalanság erősíti az igényt a piacot formáló trendek mélyebb megértését biztosító, speciális szaktudás iránt.

Az újonnan létrehozott Special Advisory Services egység olyan területeken ad tanácsot, mint a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a digitális eszközök, a geopolitika, az egészségügy, az ellátási láncok és a fenntarthatóság.

Az egység vezetője Liz Myers, a befektetési banki üzletág globális feje. Myers több mint 30 éve dolgozik a JP Morgannél, és korábban a globális részvénytőke-piaci üzletág irányításáért felelt.

A bank tájékoztatása szerint az új részleg elsődlegesen a régóta meglévő, prémium kategóriás ügyfelekre összpontosít. Ide tartoznak azok a vállalatok, amelyek tőzsdei bevezetésükhöz keresnek vezető tanácsadót, a jelentős tranzakciókat tervező meglévő partnerek, valamint azok a közepes méretű cégek, amelyek elsődleges banki partnerként tekintenek a JP Morganre.

