Jelzáloghitel-elengedés 2026: milliókkal csökkentheted a tartozásodat, itt van az összes tudnivaló

2026-ban változatlan formában érhető el a legalább két gyermekkel rendelkezők (nem csak a házasok és nem csak közszolgálati dolgozók) számára a jelzáloghitel-elengedési program, amelynek keretében 2 gyermek után 1 millió, 3 gyermek után 4 millió forinttal csökkenthető a fennálló jelzáloghitel-tartozás. A támogatást a 2020 közepe után érkezett gyermekek esetén csak a szülést vagy örökbefogadást követő 1 éven belül lehet igényelni. Összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat: az igénylés menetét, a jogszabályi részleteket, a nyomtatvány tudnivalóit és a szükséges dokumentumok listáját. A jelzáloghitel-elengedési program feltételei egy helyen!

Bár a hírekben viszonylag kevés figyelmet kap, a kormány tartozáscsökkentési programja idén is nagy segítséget jelenthet a családoknak, hiszen 2026-ban is hatályos a 37/2017. (XI. 14.) rendelet, amely a jelzáloghitel-elengedés részleteit szabályozza.

A CSOK Plusz szabályai szintén tartalmaznak tartozás-elengedést: második új gyermek után gyermekenként 10-10 millió forint. Fontos azonban, hogy ugyanazon gyermek után vagy az egyik, vagy a másik támogatás vehető igénybe. A babaváró, a munkáshitel és a diákhitel esetén nincs ilyen korlátozás, így az ezek keretében igénybe vehető tartozás-elengedésekkel egyidejűleg igénybe vehető a jelzáloghitel-tartozás elengedése is, amennyiben az igénylő(k)nek van jelzáloghitel-tartozásuk. Második új gyermek esetén a babaváró hiteleknél az aktuális tartozás 30%-át, a munkáshiteleknél és diákhiteleknél az anya tartozásának 50%-át, harmadik gyermeknél pedig minden esetben a teljes tartozást elengedik, amelyhez a lakáshitel részleges elengedése is hozzáadható.

2026-tól még a közszolgálati dolgozók Otthontámogatásával is csökkenthető a lakáscélú hiteltartozás, ennek részleteiről itt írtunk:

Jelzáloghitel-elengedés 2026: egyedülállóknak, házasoknak, élettársaknak

A támogatást

legalább két gyermekkel rendelkezők vehetik igénybe, legyenek akár egyedülállók, házasok vagy élettársak.

A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa (házastárs vagy élettárs esetén vele együttesen) nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Az igénylő(k)ön kívül más személy nem szerepelhet adósként a hitelszerződésben, és feltétel a köztartozás-mentesség (legfeljebb 5 000 forint köztartozás elfogadható), valamint a büntetlen előélet.

A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanban az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen – legalább 50%-os, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ez egyedileg vagy együttesen is teljesíthető. A szülő halála miatt a gyermek által örökölt tulajdonrész is figyelembe vehető.

Lakáshitel-elengedés határideje

A támogatás

a gyermek születését vagy véglegessé vált örökbefogadását követő 1 éven belül igényelhető

a 2020 közepe után érkezett gyermekek esetében, a korábbi gyermekeknél nincs ilyen szabály. Ez jogvesztő határidő, később a támogatás nem kérhető. A kérelem már a 12 hetesnél idősebb magzat esetén is benyújtható, ebben az esetben a szülés várható időpontját a támogatást megállapító határozatban fel kell tüntetni, és a gyermek megszületéséről a kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.

Felhasználás: csak a tartozás csökkentésére

A támogatás az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére használható, elsősorban lakáscélú hitelek esetén. A rendelet kihirdetése előtt (2017. november 14.) felvett szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is igénybe vehető, a később felvett szabad felhasználású jelzáloghitelre azonban nem. Az egyéves határidő mellett a támogatás pénzügyi intézményeken (bankokon, pénzügyi vállalkozásokon, Magyar Államkincstáron) keresztül folyósított munkáltatói hitelekre is igénybe vehető. A támogatás

elsősorban a jelzáloghitel-szerződésből eredő tőketartozás csökkentésére használható.

Amennyiben a tőketartozás összege kisebb a támogatás összegénél, a tőketartozáshoz kapcsolódó járulékok – a késedelmi kamat kivételével – is csökkenthetők.

A korábbi CSOK és a 2024 óta elérhető CSOK Plusz, valamint a falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott CSOK-hitel, illetve a 2025 szeptembere óta elérhető Otthon Start is jelzáloghitelnek számít, így ezek tartozáscsökkentésére is felhasználható a támogatás (de a CSOK Plusz 10 milliós elengedésével ugyanarra a gyermekre nem kombinálható). Babaváró hitelre vagy személyi kölcsönre viszont nem. 2023 szeptembere óta a támogatás a szerződés szerinti teljes kölcsönösszegre is igénybe vehető, ha az aktuális tartozás alacsonyabb, mint a támogatás összege.

A jelzáloghitel-elengedési támogatás összege

2019. július 1. után született vagy örökbe fogadott második gyermek esetén: 1 millió forint

2020. július 1. után született vagy örökbe fogadott harmadik gyermek esetén: 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 milliós támogatást, a különbözet 3 millió forint)

2018. január 1. és 2019. június 30. között született harmadik gyermek esetén: 1 millió forint

Negyedik és további gyermekek esetén: gyermekenként további 1 millió forint, vagy ha még nem igényelték a harmadik gyermek után járót, akkor 4 millió forint.

A gyermekszám meghatározásánál a meglévő, az igénylővel egy háztartásban élő gyermekek is figyelembe vehetők. A különböző forgatókönyveket jól összefoglalja a csalad.hu alábbi ábrája:

Lakáshitel-elengedés: ki számít gyermeknek?

Gyermeknek számít az igénylő, házastársa vagy élettársa vér szerinti gyermeke, a 12 hetesnél idősebb magzat, valamint a kérelem benyújtása előtt örökbefogadott gyermek. A támogatás a gyermek igénylés előtti elhalálozása esetén is igénybe vehető. A támogatás csak a háztartásban élő gyermekek után jár, ugyanazon gyermek után egyszer vehető igénybe.

Hitelelengedés: hol igényelhető a támogatás? + Nyomtatvány

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Érdemes az itt elérhető nyomtatványt kitöltve elvinni. A jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok meglétét a kormányhivatal, vagy a kormányablak ellenőrzi.

Jelzáloghitel-elengedés: szükséges dokumentumok:

a) Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését, szülői felügyeletének igazolása jogerős bírósági határozattal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal. b) 12 hetesnél idősebb magzat elhalását vagy halva születését, élve született gyermek halálát igazoló dokumentumok. c) A várandósgondozási könyv a magzat számával, betöltött 12. héttel és szülés várható időpontjával; meglévő gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat. d) Közös háztartás igazolása, élettárs esetén nyilatkozat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. e) Örökbefogadás: gyámhatóság engedélyező határozata.

Jelzáloghitel-elengedés: büntetés jogosulatlan igénybevétel esetén

Ha a kormányhivatal a támogatás jogosulatlan igénybevételét észleli, írásban felszólítja az igénylőt a támogatás visszafizetésére, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. Méltányosságból részletfizetés (legfeljebb 36 hónap) vagy 12 hónapos fizetési halasztás engedélyezhető, de a kedvezmény megszűnik, ha az igénylő nem teljesíti a feltételeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images