Jelzáloghitel-elengedés 2026: milliókkal csökkentheted a tartozásodat, itt van az összes tudnivaló

Bár a hírekben viszonylag kevés figyelmet kap, a kormány tartozáscsökkentési programja idén is nagy segítséget jelenthet a családoknak, hiszen 2026-ban is hatályos a 37/2017. (XI. 14.) rendelet, amely a jelzáloghitel-elengedés részleteit szabályozza.
A CSOK Plusz szabályai szintén tartalmaznak tartozás-elengedést: második új gyermek után gyermekenként 10-10 millió forint. Fontos azonban, hogy ugyanazon gyermek után vagy az egyik, vagy a másik támogatás vehető igénybe. A babaváró, a munkáshitel és a diákhitel esetén nincs ilyen korlátozás, így az ezek keretében igénybe vehető tartozás-elengedésekkel egyidejűleg igénybe vehető a jelzáloghitel-tartozás elengedése is, amennyiben az igénylő(k)nek van jelzáloghitel-tartozásuk. Második új gyermek esetén a babaváró hiteleknél az aktuális tartozás 30%-át, a munkáshiteleknél és diákhiteleknél az anya tartozásának 50%-át, harmadik gyermeknél pedig minden esetben a teljes tartozást elengedik, amelyhez a lakáshitel részleges elengedése is hozzáadható.
2026-tól még a közszolgálati dolgozók Otthontámogatásával is csökkenthető a lakáscélú hiteltartozás, ennek részleteiről itt írtunk:
Jelzáloghitel-elengedés 2026: egyedülállóknak, házasoknak, élettársaknak
A támogatást
legalább két gyermekkel rendelkezők vehetik igénybe, legyenek akár egyedülállók, házasok vagy élettársak.
A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa (házastárs vagy élettárs esetén vele együttesen) nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Az igénylő(k)ön kívül más személy nem szerepelhet adósként a hitelszerződésben, és feltétel a köztartozás-mentesség (legfeljebb 5 000 forint köztartozás elfogadható), valamint a büntetlen előélet.
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanban az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen – legalább 50%-os, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ez egyedileg vagy együttesen is teljesíthető. A szülő halála miatt a gyermek által örökölt tulajdonrész is figyelembe vehető.
Lakáshitel-elengedés határideje
A támogatás
a gyermek születését vagy véglegessé vált örökbefogadását követő 1 éven belül igényelhető
a 2020 közepe után érkezett gyermekek esetében, a korábbi gyermekeknél nincs ilyen szabály. Ez jogvesztő határidő, később a támogatás nem kérhető. A kérelem már a 12 hetesnél idősebb magzat esetén is benyújtható, ebben az esetben a szülés várható időpontját a támogatást megállapító határozatban fel kell tüntetni, és a gyermek megszületéséről a kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.
Felhasználás: csak a tartozás csökkentésére
A támogatás az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére használható, elsősorban lakáscélú hitelek esetén. A rendelet kihirdetése előtt (2017. november 14.) felvett szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is igénybe vehető, a később felvett szabad felhasználású jelzáloghitelre azonban nem. Az egyéves határidő mellett a támogatás pénzügyi intézményeken (bankokon, pénzügyi vállalkozásokon, Magyar Államkincstáron) keresztül folyósított munkáltatói hitelekre is igénybe vehető. A támogatás
elsősorban a jelzáloghitel-szerződésből eredő tőketartozás csökkentésére használható.
Amennyiben a tőketartozás összege kisebb a támogatás összegénél, a tőketartozáshoz kapcsolódó járulékok – a késedelmi kamat kivételével – is csökkenthetők.
A korábbi CSOK és a 2024 óta elérhető CSOK Plusz, valamint a falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott CSOK-hitel, illetve a 2025 szeptembere óta elérhető Otthon Start is jelzáloghitelnek számít, így ezek tartozáscsökkentésére is felhasználható a támogatás (de a CSOK Plusz 10 milliós elengedésével ugyanarra a gyermekre nem kombinálható). Babaváró hitelre vagy személyi kölcsönre viszont nem. 2023 szeptembere óta a támogatás a szerződés szerinti teljes kölcsönösszegre is igénybe vehető, ha az aktuális tartozás alacsonyabb, mint a támogatás összege.
A jelzáloghitel-elengedési támogatás összege
- 2019. július 1. után született vagy örökbe fogadott második gyermek esetén: 1 millió forint
- 2020. július 1. után született vagy örökbe fogadott harmadik gyermek esetén: 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 milliós támogatást, a különbözet 3 millió forint)
- 2018. január 1. és 2019. június 30. között született harmadik gyermek esetén: 1 millió forint
- Negyedik és további gyermekek esetén: gyermekenként további 1 millió forint, vagy ha még nem igényelték a harmadik gyermek után járót, akkor 4 millió forint.
A gyermekszám meghatározásánál a meglévő, az igénylővel egy háztartásban élő gyermekek is figyelembe vehetők. A különböző forgatókönyveket jól összefoglalja a csalad.hu alábbi ábrája:
Lakáshitel-elengedés: ki számít gyermeknek?
Gyermeknek számít az igénylő, házastársa vagy élettársa vér szerinti gyermeke, a 12 hetesnél idősebb magzat, valamint a kérelem benyújtása előtt örökbefogadott gyermek. A támogatás a gyermek igénylés előtti elhalálozása esetén is igénybe vehető. A támogatás csak a háztartásban élő gyermekek után jár, ugyanazon gyermek után egyszer vehető igénybe.
Hitelelengedés: hol igényelhető a támogatás? + Nyomtatvány
A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Érdemes az itt elérhető nyomtatványt kitöltve elvinni. A jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok meglétét a kormányhivatal, vagy a kormányablak ellenőrzi.
Jelzáloghitel-elengedés: szükséges dokumentumok:
a) Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését, szülői felügyeletének igazolása jogerős bírósági határozattal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal. b) 12 hetesnél idősebb magzat elhalását vagy halva születését, élve született gyermek halálát igazoló dokumentumok. c) A várandósgondozási könyv a magzat számával, betöltött 12. héttel és szülés várható időpontjával; meglévő gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat. d) Közös háztartás igazolása, élettárs esetén nyilatkozat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. e) Örökbefogadás: gyámhatóság engedélyező határozata.
Jelzáloghitel-elengedés: büntetés jogosulatlan igénybevétel esetén
Ha a kormányhivatal a támogatás jogosulatlan igénybevételét észleli, írásban felszólítja az igénylőt a támogatás visszafizetésére, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. Méltányosságból részletfizetés (legfeljebb 36 hónap) vagy 12 hónapos fizetési halasztás engedélyezhető, de a kedvezmény megszűnik, ha az igénylő nem teljesíti a feltételeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos incidens a Távol-Keleten: eltűnt a radarokról Kína ősellenségének egyik legendás F-16V vadászgépe
Azonnal mentőakció indult.
Kiadták a riasztásokat: feltámad a szél, többfelé veszélyessé válhatnak az utak
Errefelé kell a legrosszabb körülményekre készülni.
Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben
Nincs ok változtatni a kamatokon.
Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok bankszámláin
De mégis honnan jöttek a milliárdok?
Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál
Ezt nem láttuk jönni.
15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most
Ijesztő adatok érkeztek a munkaerőpiacról.
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Üldözés zajlik az Atlanti-óceánon.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?