Tömegével szabadulnak meg rossz hiteleiktől a kínai bankok, most meghosszabbították a programot

Kína pénzügyi szabályozó hatósága, a Nemzeti Pénzügyi Szabályozási Hivatal (NFRA) 2026 végéig meghosszabbította azt a programot, amely lehetővé teszi a bankok számára, hogy tömegesen adják el nem teljesítő fogyasztási hiteleiket - írja a Reuters.

A hosszabbításról két, az ügyet ismerő forrás számolt be. A program eredetileg 2025 végén járt volna le.

A 2021-ben indított kezdeményezés kezdetben hat állami és tizenkét részvénytársasági bankra vonatkozott. 2022 végén a kört kibővítették szakpolitikai bankokkal, egyes regionális pénzintézetekkel, vagyonkezelőkkel és fogyasztási hitelezéssel foglalkozó társaságokkal.

A program keretében a bankok egy hivatalos platformon, a Banki Hiteleszköz-nyilvántartási és -átruházási Központon keresztül értékesíthetik rossz hitelcsomagjaikat vagyonkezelő társaságoknak. Ezek a cégek jellemzően kedvezményes áron vásárolják meg a problémás követeléseket, majd

adósságátütemezéssel, eszközértékesítéssel vagy jogi úton próbálják behajtani a tartozásokat.

A döntés azt jelzi, hogy Peking igyekszik nagyobb mozgásteret biztosítani a bankoknak a romló portfólióminőség kezelésére, miközben a kínai gazdaságot egyszerre sújtja az ingatlanpiaci válság és a visszafogott fogyasztás.

A fogyasztási hitelek esetében – amelyek az állami bankok teljes hitelállományának mintegy harmadát teszik ki – emelkedik a nemteljesítési arány. A világ legnagyobb kereskedelmi bankjánál, a Kínai Ipari és Kereskedelmi Banknál (ICBC) a fogyasztási hitelek rosszhitel-aránya 2025 júniusának végére 2,51 százalékra nőtt, ami 0,12 százalékpontos emelkedést jelent az év elejéhez képest.

A hitelkártyás késedelmek aránya pedig 3,75 százalékra ugrott.

A kínai bankok a történelmi mélypontra süllyedt haszonkulcsok mellett is felgyorsították rossz hiteleik leépítését. Az állami Securities Times szerint a programon keresztül 2025 első felében 107,6 milliárd jüan értékű bedőlt fogyasztási hitelt ruháztak át, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi értéknek.

Címlapkép forrása: Shutterstock