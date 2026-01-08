Adócsalási botrány az európai bankoknál: hatalmas összeget fizetnek be Franciaországnak

A nemzetközi HSBC bank 267,5 millió eurót fizet a francia államkincstárnak, hogy lezárja az osztalékadóval összefüggésben, feltételezett adócsalás miatt ellene folytatott vizsgálatot – közölte csütörtökön a francia pénzügyi ügyészség.

A vizsgálat egy szélesebb körű eljárás része volt, amely több bankot is érint Franciaországban, és hasonló ügyek miatt Németországban, valamint más európai országokban is indultak eljárások. A most lezárt francia nyomozás a 2014 és 2019 közötti időszak gyakorlatára terjedt ki.

A hatóságok a HSBC-nél olyan kereskedési konstrukciókat vizsgáltak, amelyek

csoporton belüli osztalékarbitrázsra épültek, és az ügyészség szerint felvetették az adócsalás gyanúját.

A párizsi bíróság által jóváhagyott megállapodás ugyanakkor nem minősül bűnösség beismerésének.

A bank közleményben jelezte, hogy üdvözli az ügy rendezését, amely "bizonyos, 2019-ben lezárult múltbeli kereskedési ügyletekkel" kapcsolatos. A HSBC szerint a megállapodás elismeri a pénzintézet együttműködését a hatóságokkal, valamint azokat a korrekciós intézkedéseket, amelyeket a korábbi gyakorlatok orvoslására tett.

A bank nem közölte, képzett-e céltartalékot a kifizetés fedezetére, illetve hogy az elszámolásnak milyen hatása lehet az eredményeire.

A HSBC és más bankok elleni eljárások hátterében az úgynevezett "cum-cum" és "cum-ex" osztalékügyletek álltak. Ezeknél a konstrukcióknál a bankok és a befektetők az osztalékfizetési időpont környékén gyors, oda-vissza irányuló részvényügyleteket bonyolítanak le, hogy elrejtsék a tényleges tulajdonosi viszonyokat, és

lehetővé tegyék, hogy több szereplő is jogosulatlanul igényeljen vissza adót ugyanazon osztalék után.

Ezek a gyakorlatok egész Európában vizsgálatokhoz és büntetőeljárásokhoz vezettek. A francia ügyészség mostani, a HSBC-vel kötött megállapodásról szóló közleménye ugyanakkor név szerint nem említi sem a cum-cum, sem a cum-ex ügyleteket.

A botrány súlyosságát jelzi, hogy egy német bíróság 2022-ben nyolc év börtönre ítélte Hanno Berger adójogászt, akit az egyik legnagyobb háború utáni német adócsalási ügy kitervelőjeként tartanak számon. Az általa alkalmazott osztalékkonstrukciók egyes becslések szerint mintegy 10 milliárd euró kárt okoztak a német adófizetőknek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock