Munkáshitel 2026: kamatmentes lehetőség a fiataloknak - feltételek, igénylés, minden részlet egy helyen!

Munkáshitel: ki jogosult?
A 372/2024. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján az,
- aki magyar állampolgár vagy annak kell tekinteni; vagy aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja; itt tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, vagy aki hontalan jogállású.
- aki betöltötte a 17. életévét, de még nem töltötte be a 26. életévét,
- rendelkezik magyarországi lakcímmel,
- büntetlen előéletű,
- nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, ötezer forintot meghaladó köztartozása,
- nincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozása, kivéve a már rendezett tartozást.
A munkáshitelpiac aktuális helyzetéről itt írtunk részletesen:
Mik a munkára vonatkozó feltételek a munkáshitelnél?
- az igénylőnek 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolnia, hogy a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és azt megelőzően legalább 3 hónapja folyamatosan tb-jogviszonnyal rendelkezik,
- az igénylő vállalja, hogy a hitel folyósításától számított legalább öt évig bejelentett magyarországi lakcímmel életvitelszerűen itt tartózkodik és dolgozik,
- rendszeres, a hiteltörlesztését lehetővé tevő jövedelemmel rendelkezik,
- nem rendelkezik érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal felsőoktatási intézményben és nem rendelkezik felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel (nem kell hozzá fizikai dolgozónak lenni),
- alkalmazottként heti munkaideje legalább húsz óra,
- vállalkozóként a jövedelme eléri, vagy meghaladja a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét.
Csak az veheti fel a munkáshitelt, akit
a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
A munkáshitel paraméterei
- A kölcsön összege nem haladhatja meg a 4 millió forintot.
- A kölcsön az ügyfél számára kamatmentes.
- Kezességvállalási díjat viszont kell fizetnie, mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a, csakúgy, mint a babaváró hitel esetében.
- A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.
- A kölcsön forintalapú, a díj és az ügyleti kamat megfizetése és a tőketartozás törlesztése csak forintban történhet.
- A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.
- A kölcsön futamideje legfeljebb 10 év, amibe a szüneteltetés időtartama (lásd alább) nem tartozik bele.
- A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
- A kölcsönt egy alkalommal lehet csak felvenni.
Az igénybe vett állami kamattámogatás („ügyleti kamat”) az ÁKK Zrt. 5 éves államkötvény aukcióin kialakult háromhavi átlaghozamot követi, e súlyozott átlaghozam 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke csakúgy, mint a babaváró hitel esetében (ez a január elején közzétett ÁKK-adat szerint a februárban felvett munkáshitelek esetében 7,655% lesz). Az ügyleti kamat a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat. A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében tájékoztatja a támogatott személyt.
Munkáshitel szankciók, ha nem teljesülnek a feltételek
Ha a hitelfelvevő a) kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól, b) tb-biztosítási jogviszonya megszűnt vagy nem áll fenn 90 napnyi folyamatos vagy összeadódó mértékben, akkor az említett időtartam lejártának utolsó napjától a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.
A kamattámogatás megszűnését követően a kamat magasabb lehet az említett ügyleti kamatnál: legfeljebb az említett ötéves kötvény aukciós átlaghozama 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értéke (ez februárban felvett munkáshitelek esetében 11,9%).
A hitelintézet a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről és a visszafizetendő összegről a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülményről való tudomásszerzést követő 30 napon belül tájékoztatást küld a támogatott személynek.
A visszafizetési kötelezettségre a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a hitelfelvevő igazolja, hogy számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.
Munkáshitel törlesztési szünet és tartozáselengedés
A hitelfelvevő nő a törlesztés szüneteltetésére jogosult első és második gyereknél 2 évig
- a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, vagy
- a hitelfelvevő nő által örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.
Ha a kölcsönkérelmet a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtja be a hitelfelvevő, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani. Ikergyermekek esetén a meghatározott 2 éves törlesztésszüneteltetés további 1 évvel meghosszabbodik, ha a 2 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez. A szüneteltetés időtartamával a futamidő meghosszabbodik.
A hitelfelvevő nő a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját követő
második gyermeke érkezése esetén a fennálló hiteltartozása 50 százalékának megfelelő összegű, harmadik gyermeke érkezés esetén a fennálló tartozása 100 százalékának megfelelő összegű
vissza nem térítendő állami támogatásban részesül, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtja a hitelintézethez. Ez a támogatás örökbefogadott gyermek után akkor igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. A támogatásra jogosult a hitelfelvevő nő akkor is, ha a gyermek halva születik.
A támogatás iránti kérelem vér szerinti gyermek esetén legkésőbb a gyermek születését, örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását, a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét követő 180 napig nyújtható be. A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
