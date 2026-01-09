Munkáshitel 2026: kamatmentes lehetőség a fiataloknak - feltételek, igénylés, minden részlet egy helyen!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026 már a második olyan év, amikor kamatmentes, szabad felhasználású hitelt tudnak felvenni a gyermeket egyelőre nem feltétlenül vállaló, 17 és 26 év közötti fiatalok a bankoknál. A diplomával nem rendelkező, felsőoktatási tanulmányt nem folytató fiatalok legfeljebb 4 millió forint kamatmentes hitelt igényelhetnek maximum 10 éves futamidővel, ami a 0,5%-os kezességvállalási díjjal együtt körülbelül 35 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent. A hitelfelvevő nők részleges vagy teljes tartozás-elengedést is kaphatnak, ha legalább két gyermeket vállalnak, és 180 napon belül bejelentik a gyermek születését. Munkáshitel 2026: mutatjuk a tudnivalókat!

Munkáshitel: ki jogosult?

A 372/2024. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján az,

aki magyar állampolgár vagy annak kell tekinteni; vagy aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja; itt tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, vagy aki hontalan jogállású.

aki betöltötte a 17. életévét, de még nem töltötte be a 26. életévé t,

rendelkezik magyarországi lakcímmel,

büntetlen előéletű,

nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, ötezer forintot meghaladó köztartozása,

nincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozása, kivéve a már rendezett tartozást.

Mik a munkára vonatkozó feltételek a munkáshitelnél?

az igénylőnek 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolnia, hogy a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és azt megelőzően legalább 3 hónapja folyamatosan tb-jogviszonnyal rendelkezik,

rendelkezik, az igénylő vállalja, hogy a hitel folyósításától számított legalább öt évig bejelentett magyarországi lakcímmel életvitelszerűen itt tartózkodik és dolgozik ,

, rendszeres, a hiteltörlesztését lehetővé tevő jövedelemmel rendelkezik,

nem rendelkezik érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal felsőoktatási intézményben és nem rendelkezik felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel (nem kell hozzá fizikai dolgozónak lenni),

(nem kell hozzá fizikai dolgozónak lenni), alkalmazottként heti munkaideje legalább húsz óra ,

, vállalkozóként a jövedelme eléri, vagy meghaladja a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét.

Csak az veheti fel a munkáshitelt, akit

a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

A munkáshitel paraméterei

A kölcsön összege nem haladhatja meg a 4 millió forintot .

. A kölcsön az ügyfél számára kamatmentes .

. Kezességvállalási díjat viszont kell fizetnie, mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a, csakúgy, mint a babaváró hitel esetében.

viszont kell fizetnie, mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a, csakúgy, mint a babaváró hitel esetében. A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.

A kölcsön forintalapú, a díj és az ügyleti kamat megfizetése és a tőketartozás törlesztése csak forintban történhet.

A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.

A kölcsön futamideje legfeljebb 10 év , amibe a szüneteltetés időtartama (lásd alább) nem tartozik bele.

, amibe a szüneteltetés időtartama (lásd alább) nem tartozik bele. A hitelintézet az előtörlesztés ért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.

ért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. A kölcsönt egy alkalommal lehet csak felvenni.

Az igénybe vett állami kamattámogatás („ügyleti kamat”) az ÁKK Zrt. 5 éves államkötvény aukcióin kialakult háromhavi átlaghozamot követi, e súlyozott átlaghozam 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke csakúgy, mint a babaváró hitel esetében (ez a január elején közzétett ÁKK-adat szerint a februárban felvett munkáshitelek esetében 7,655% lesz). Az ügyleti kamat a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat. A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében tájékoztatja a támogatott személyt.

Munkáshitel szankciók, ha nem teljesülnek a feltételek

Ha a hitelfelvevő a) kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól, b) tb-biztosítási jogviszonya megszűnt vagy nem áll fenn 90 napnyi folyamatos vagy összeadódó mértékben, akkor az említett időtartam lejártának utolsó napjától a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

A kamattámogatás megszűnését követően a kamat magasabb lehet az említett ügyleti kamatnál: legfeljebb az említett ötéves kötvény aukciós átlaghozama 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értéke (ez februárban felvett munkáshitelek esetében 11,9%).

A hitelintézet a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről és a visszafizetendő összegről a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülményről való tudomásszerzést követő 30 napon belül tájékoztatást küld a támogatott személynek.

A visszafizetési kötelezettségre a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a hitelfelvevő igazolja, hogy számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Munkáshitel törlesztési szünet és tartozáselengedés

A hitelfelvevő nő a törlesztés szüneteltetésére jogosult első és második gyereknél 2 évig

a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, vagy

a hitelfelvevő nő által örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönkérelmet a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtja be a hitelfelvevő, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani. Ikergyermekek esetén a meghatározott 2 éves törlesztésszüneteltetés további 1 évvel meghosszabbodik, ha a 2 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez. A szüneteltetés időtartamával a futamidő meghosszabbodik.

A hitelfelvevő nő a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját követő

második gyermeke érkezése esetén a fennálló hiteltartozása 50 százalékának megfelelő összegű, harmadik gyermeke érkezés esetén a fennálló tartozása 100 százalékának megfelelő összegű

vissza nem térítendő állami támogatásban részesül, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtja a hitelintézethez. Ez a támogatás örökbefogadott gyermek után akkor igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. A támogatásra jogosult a hitelfelvevő nő akkor is, ha a gyermek halva születik.

A támogatás iránti kérelem vér szerinti gyermek esetén legkésőbb a gyermek születését, örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását, a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét követő 180 napig nyújtható be. A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

