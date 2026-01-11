Babaváró hitel 2026: feltételek, igénylés, visszafizetés, tudnivalók és változások egy helyen!

Mi is az a babaváró hitel? Mi a babaváró lényege?
2019. július 1-jével vezette be a kormány a babaváró hitelt, ami nem más, mint egy államilag garantált és kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön, amelyet az 5 éven belül gyermeket vállaló házaspároknak érdemes igénybe venniük, és a bankoknál elérhető. A gyermek hitelfelvételt követő 5 éven belüli megérkezése esetén biztosított ugyanis a futamidő végéig járó kamatmentesség, ellenkező esetben az 5. év után kvázi személyi kölcsönné alakul át a hitel, az addig igénybe vett kamattámogatást pedig a határidő lejárta után 120 napon belül vissza kell fizetni.
Egy nagy változás várható idén: akik 2021. június 30-a előtt vették igénybe a babaváró hitelt, azok 2024 nyarán
2026. június 30-áig kaptak haladékot a gyermekvállalás teljesítésére.
Ha addig sem érkezik baba, az jelentős anyagi terhet jelenthet a házaspárnak.
A babaváró kölcsön további specialitása, hogy két új gyermek érkezése esetén az aktuális tartozás 30%-ban, három új gyermek érkezése esetén 100%-ban állami támogatássá alakul át, vagyis a tartozást részben vagy egészben elengedik. Emellett a törlesztés az első két új gyermek érkezése esetén 3-3 évre szüneteltethető, a futamidő ennyivel meghosszabbodik. A babaváró hitel feltételeit a 44/2019. Korm. rendeletben határozta meg a kormány.
Kik vehetik fel a babaváró hitelt 2026-ban?
Csak házaspárok vehetik fel, mégpedig olyanok, amelyekben a feleség 18 és 35 év közötti. Emellett köztartozásmentesek (legfeljebb 5 ezer forint köztartozás), mindkettejüknek magyarországi lakcíme van, és legalább egyik fél 3 éves tb-jogviszonyának vagy felsőoktatási tanulmányának igazolása szükséges hozzá. Az átalányadózást legalább egy éve alkalmazó egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, illetve legalább egy éve kisadózó egyéni vállalkozók esetében ezt 1 évre csökkentették 2024 folyamán). A tb-jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. 2020 júniusa óta nincs arra vonatkozó szabály, hogy hányadik házasságukban kell élniük a feleknek.
Mekkora összegű és milyen futamidejű lehet a babaváró hitel?
A hitel összege legfeljebb 10 millió forintról 11 millió forintra nőtt tavalyelőtt, futamideje legfeljebb 20 év maradt. A ténylegesen felvehető hitelösszeget a hitelintézet által elvégzett hitelbírálat határozza meg, amelyben fontos szerepet játszik az adósok jövedelme.
Babaváró kalkulátor: mekkora a babaváró hitel kamata és törlesztőrészlete?
Kamattámogatott és (a gyermek 5 éven belüli érkezése esetén) a futamidő végéig kamatmentes hitelről van szó. A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 51 ezer forint lehet (ez 2023 végéig 50 ezer volt), kamata pedig 0%, köszönhetően az állami kamattámogatásnak. 11 milliós és 20 éves hitel esetén az induló törlesztőrészlet a 0,5%-os tőkearányos állami garanciadíjjal együtt ténylegesen mintegy 50 ezer forint lesz. Érdemes használni a Pénzcentrum kalkulátorát.
Mire használható fel a babaváró hitel?
Bármire, például lakásvásárlásra, felújításra, hitelkiváltásra vagy autóvásárlásra is, ugyanis szabad felhasználású hitelről van szó. Ugyanakkor a hitelintézetek ebben némi korlátozást tehetnek (pl. lakáscélt írhatnak elő), ami viszont általában nem jellemző, és a hitelcélt általában nem kell igazolni. A bankok nagy része elvárja azonban, hogy a jövedelmét a hitelfelvevő a nála nyitott számlára érkeztesse, ugyanakkor ez alól is akadnak kivételek, ami fontos szempont lehet a bankválasztásban csakúgy, mint az egyes bankok által egyedileg kínált (akár több százezer forintos) egyszeri jóváírások.
A babaváró kamata: mikor lesz a futamidő végéig kamatmentes a babaváró hitel?
Amennyiben a hitelszerződés aláírását követő 5 éven belül gyermek érkezik, és a születés követő egy éven belül bemutatják a hitelintézetnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, vagy eléri a 12 hetes magzati kort, a törlesztés kérelemre 3 évre szüneteltethető (a futamidő ennyivel meghosszabbodik, ikrek esetén a törlesztési szünet lejárta előtt több mint 60 nappal további 2 év hosszabbítás igényelhető). Ez esetben a hitel a futamidő végéig kamatmentes marad.
Mi van, ha 5 éven túl megjön a baba?
2024. decemberi változás, hogy ha az 5 éves határidő elteltét követően utóbb mégis teljesülnek a kamattámogatás feltételei, akkor a várandósság 12. hetének betöltését vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően újból lehet kérelmezni a kamattámogatástés az a kérelmezést követő hónap törlesztési esedékességének napjától újból érvényesíthető, emellett a törlesztés szüneteltetése is igényelhető (a már visszafizetett kamattámogatás - lásd alább - azonban már nem jár vissza). Ennek pénzügyi hatásairól részletesen itt írtunk.
Babaváró támogatás: hogy alakul át támogatássá a babaváró hitel?
A hitelszerződés aláírását követően érkező második új gyermek esetén a fennálló tartozás 30%-át az állam elengedi a gyermek érkezésének egy éven belüli bejelentésével – szól a decemberi módosítás. A hitelszerződés aláírását követően érkező harmadik új gyermek esetén a fennálló tartozás 100%-át az állam elengedi, a hitelszerződés megszűnik.
Hogy igazolható a tb-jogviszony a babaváró hitelnél?
A házaspár legalább egyik tagjának kell 3 éves folyamatos tb-jogviszonyt vagy felsőoktatási tanulmányát igazolnia. Magyar tb-jogviszony esetén az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított OEP-igazolás, felsőoktatási tanulmányok esetén a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás, külföldi tb- jogviszony esetén az igazolás kiállításához hatáskörrel rendelkező külföldi hatóság által kiállított eredeti igazolás és annak hiteles fordítása szükséges.
Hogy számolják a babaváró hitel kamattámogatását?
A kamattámogatás mértéke az itt havonta közzétett 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,1 + 1 százalékpont (a 2022 májusa előtt felvett hitelek esetében ez még 1,3 + 2 százalékpont volt, majd 2023 végéig 1,3 + 1 százalékpont). A kamattámogatás számítása során a korábbi 5-5 éves kamatperiódusok helyett az első két évben 1-1 éves kamatperiódust kell alkalmazniuk a bankoknak az állammal való elszámolásban, ezt követően 5 év lesz a kamatperiódus.
Meddőség: mi történik a babaváró hitellel, ha nem születik gyerek?
Amennyiben nem érkezik gyermek 5 éven belül (akár születéssel, akár örökbefogadással), akkor a már igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni és a hitel kamata a személyi kölcsönökre jellemző, az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre emelkedik (ez 2022 májusa előtt még +5 százalékpont volt).
Mekkora összeget kell visszafizetni?
A kormány eredeti tervével ellentétben nem változott a visszafizetendő összeg szabályozása arra az esetre, ha nem teljesül az 5 éven belüli gyermekvállalás, a jogosultsági feltételek valamelyike nem teljesül, vagy szintén öt éven belül legalább 50%-ban előtörlesztik a hitelt. Ha az aktuális jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának időpontja és a kamattámogatás megszűnésének időpontja közötti időszakra számolt kamatösszeg magasabb lenne a már igénybe vett kamattámogatás összegénél, akkor ezt kell megfizetni a kincstár felé (ez meglehetősen bonyolulttá teszi a hitelfelvevők kalkulációját).
Mikor veszíthető még el a babaváró támogatás?
A fentihez hasonló helyzet áll elő akkor is, ha mindkét támogatott személy megszünteti magyarországi lakcímét, vagy ha az érintett kiskorú gyermek kikerül a hitelfelvevők (mindkettejük) neveléséből. Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, akkor a gyermekvállalás teljesítésétől függetlenül nem szűnik meg a kamattámogatás.
Válás esetén mi történik a babaváró támogatással?
A babaváró hitel a válás napjától a személyi kölcsönökhöz hasonló hitellé válik (az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre nő a kamat), de ha teljesült a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, akkor visszamenőleg nem kell kifizetni az addig igénybe vett támogatást. Ha a hitelfelvevő a kölcsön folyósításától számított öt éven belül újra megházasodik, akkor a kamatmentességgel újra tud élni a feltételek teljesítése esetén.
Szintén 2024. decemberi változás, hogy akkor is újra elnyerhető a kamatmentesség, ha a futamidő első 5 évét követően házasodik újra a korábbi pár egyik tagja és az új kapcsolatból gyermek születne. Ezen gyermekre a 3 éves törlesztési moratóriumot is kérheti az új házaspár.
Babaváró méltányosság: könnyítés érkezett
Ha megszeg valamilyen feltételt a család, akkor megszűnhet a kamattámogatás. Ugyanakkor az érintett családok méltányossági alapon felmentést kérhetnek a büntetés megfizetése alól a kamattámogatás megszűnését követő 90. napig a kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján. A 2024. decemberi változással pedig egyértelművé vált, hogy a büntetés, kamattámogatás visszafizetése mellett méltányossági alapon a kamatemelkedés alól is felmentés kérhető, vagyis akár a kamatmentesség is megmaradhat bizonyos esetekben. A házaspárnak együtt kell benyújtani a méltányossági kérelmet, a válás esetét kivéve.
A visszafizetésre kötelező határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést is engedélyezhet, ha igazolja a kérelmező, hogy a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene. A részletfizetési kedvezmény megszűnik, és a tartozás egy összegben esedékessé válik, ha a kérelmező a kedvezményes fizetési feltételeknek nem vagy csak részben tett eleget.
Lehet-e önerő a babaváró hitel egy jelzáloghitel felvételéhez?
Részben igen: az MNB elfogadhatónak tartja, hogy legfeljebb 75 százalékban önerőként számítsák be a bankok. Az MNB 2021. decemberi vezetői körlevele elvárja, hogy a pénzügyi intézmény a babaváró kölcsön legalább 25 százalékával növelje a lakáscélú jelzáloghitel felvehető összegét, amennyiben a jelzáloghitel adósai/hiteligénylői a lakáscélú jelzáloghitel bírálatát megelőző 90 napban kötöttek szerződést babaváró kölcsön felvételére, illetve a lakáscélú jelzáloghitel igénylésére vonatkozó hitelbírálati döntést követő 20. munkanapon belül részükre babaváró kölcsön került jóváhagyásra az adott pénzügyi intézménynél.
Milyen gyorsan lehet megkapni a babaváró hitelt?
A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el. Ha a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől - legfeljebb 10 munkanapos határidő tűzésével - a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.
Milyen költségei vannak a babaváró hitelnek?
A hitelintézet a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért az igénylők, illetve a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel. Ugyanakkor a hitelfelvevő kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg - kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a.
Előtörleszthető-e a babaváró hitel?
Igen, a hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Figyelembe kell venni azonban, hogy ha a gyermekvállalást nem teljesítő személyek a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik a hitelt, akkor a fent említett „büntetést” kell megfizetni.
Címlapkép forrása: Mark Thompson via 2017 Getty Images
Babaváró hitel 2026: feltételek, igénylés, visszafizetés, tudnivalók és változások egy helyen!
Idén év közben lesz egy nagy változás a babaváró hitelnél.
Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben
Feltehetően orosz támadások okozták a kimaradást.
Dermesztő hideget mértek, mínusz 20 fok is volt Magyarországon
Mutatjuk a legdurvább értékeket.
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Már sokan várták.
Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar
Egy nap alatt több mint 1000 támadó eshetett el.
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
Azonnal el kell hagyniuk az államot.
Sorra vonulnak ki a kriptós cégek Magyarországról – Mégis mi történik itt?
Nagy volt a mozgás az ünnepek alatt.
Friss időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt, nem tágít a tél
Sokfelé kell viharos szélre számítani.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?