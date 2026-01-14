  • Megjelenítés
Indul a nehézsúlyú jegybankok globális fizetési tesztje
A világ vezető jegybankjai és több mint negyven nagy kereskedelmi bank felgyorsítja egy, a nemzetközi pénzügyi infrastruktúra korszerűsítését célzó digitális fizetési projekt tesztelését.

Az Agora projektet a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) vezeti. A kezdeményezésben részt vesz a New York-i Fed, valamint az európai, koreai, mexikói és japán jegybankok is, amelyek valutái a globális fizetések túlnyomó részét adják.

A határokon átnyúló tranzakciók jelenleg kereskedelmi bankok levelezőbanki hálózatán keresztül bonyolódnak. Ez a rendszer lassú és költséges lehet, különösen akkor, ha sok közvetítő kapcsolódik be a folyamatba, vagy ritkábban kereskedett, feltörekvő piaci devizákról van szó.

Andréa Maechler, a BIS vezérigazgató-helyettese mérföldkőnek nevezte a felhasználói tesztelés elindítását.

A tokenizáció formálja a globális pénzügyek jövőjét. Az azonnali elszámolás gyökeresen megváltoztathatja a határokon átnyúló fizetéseket a digitális korban

– mondta, utalva arra, hogy a technológia lehetővé teszi a tranzakciók egyidejű és azonnali jóváhagyását.

A G20 megbízásából működő Pénzügyi Stabilitási Tanács régóta azon dolgozik, hogy a nemzetközi fizetések gyorsabbá és olcsóbbá váljanak. Ezt a célt idén kiemelt prioritásként kezeli, miután a korábbi vállalásokat nem sikerült maradéktalanul teljesíteni.

Az Agorát gyakran hasonlítják az mBridge nevű projekthez. Utóbbit korábban szintén a BIS felügyelte, de 2024 végén váratlanul kivonult belőle, ami gyakorlatilag Kínának engedte át az irányítást.

Bár Donald Trump élesen bírálta a digitális dollár ötletét, az Agora nem a fogyasztókra, hanem a bankok közötti, úgynevezett nagykereskedelmi fizetésekre összpontosít.

A tesztelési szakasz várhatóan mintegy hat hónapig tart. Ezt követően a döntéshozók értékelik az eredményeket, és meghatározzák a hivatalos induláshoz szükséges további lépéseket. Az egyik valószínű irány, hogy újabb jegybankokat és devizákat vonnak be – feltehetően olyanokat, amelyek már a CLS-elszámolási rendszer részei, például a kanadai, az ausztrál és az új-zélandi dollár, valamint a skandináv valuták.

A projektben részt vesz a SWIFT globális pénzügyi üzenetküldő hálózat is, amely saját, blokklánc-alapú megújulásán dolgozik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

