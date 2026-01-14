Otthon Start 2026: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026-ban is elérhető a legfeljebb fix 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel a bankoknál lakóingatlan vásárlására vagy építésére, házassági vagy gyermekvállalási elvárás nélkül. Alapvetően az első lakás megszerzését támogatja a kormány a hitelprogrammal, de számos kivétel van ez alól. A hitelből megvásárolt lakás után a vagyonszerzési illetéket meg kell fizetni, de a lakásba nem szükséges bejelentkezni, bérbe is lehet adni, és 5 évig nem lehet eladni. Cikkünkben bemutatjuk a tudnivalókat: várható törlesztőrészletek, 2026-os feltételek és egyéb részletek egy helyen!

Az Otthon Start lakáshitel paraméterei: összeg, futamidő, önerő

A 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelettel megszületett, 2025. szeptember 1-je óta igényelhető Otthon Start hitel

egy államilag kamattámogatott lakáscélú jelzálogkölcsön ,

, összege maximum 50 millió forint,

forint, teljes futamideje legfeljebb 25 év ,

, ügyfél által fizetendő éves kamata a futamidő végéig fix, legfeljebb 3 százalék ,

, esetleges előtörlesztésének a költsége nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalék át (a hitel CSOK Pluszból is előtörleszthető ),

nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg (a hitel ), legalább 10 százalékos önerővel vehető igénybe (kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén), az MNB aktuális adósságfékszabályai szerint, amelyek szigorúbbak az Otthon Start általános szabályainál,

18. életévüket betöltött természetes személyek igényelhetik, a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult.

Mire használható fel a fix 3%-os lakáshitel?

Az Otthon Start hitel felhasználható

Magyarország területén lévő lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építésére vagy vásárlására (hitelkiváltásra, felújításra tehát nem), legyen az belterületi vagy akár külterületi ingatlan.

(hitelkiváltásra, felújításra tehát nem), legyen az belterületi vagy akár külterületi ingatlan. Vásárlás esetén a vételár megfizetésére, építés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre.

A kölcsön hitelcélja nem lehet lakóingatlan résztulajdonának megszerzése, de nem minősül résztulajdon megszerzésének, ha az igénylő a több önálló otthonból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén tulajdonszerzéssel az ingatlanrész kizárólagos használatára jogosulttá válik, vagy az igénylő már tulajdoni hányaddal rendelkezik, és a hitel révén az otthon kizárólagos tulajdonosává válik (vagyis a kivásárlás lehetséges a hitelből).

Kivételek a korábbi vagy meglévő lakástulajdon mint kizáró feltétel alól az Otthon Start programban

A kölcsön abban az esetben igényelhető, ha

az igénylő nem rendelkezik és a megelőző 10 éven belül nem rendelkezett saját tulajdonú belterületi lakóingatlannal,

viszont nem minősül saját tulajdonú belterületi lakóingatlannak, így tulajdoni hányadtól és lakóingatlanok számától függetlenül akkor is igényelhető a hitel, ha az igénylő rendelkezik vagy a megelőző 10 éven belül rendelkezett olyan belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal,

amelyben a tulajdonrész értékbecslő által megállapított aktuális piaci értéke, vagy eladott ingatlan esetén a vételára nem haladta meg a 15 millió forintot ,

, amelynek a lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy

az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába , és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik, vagy elidegenített ingatlan esetében az elidegenítéskor ugyanazon haszonélvező lakott,

, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik, vagy elidegenített ingatlan esetében az elidegenítéskor lakott, A fentieken kívül a kölcsön akkor is igényelhető, ha az igényléskor és a megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett – itt fontos szó az egyidejűleg, tehát időben egymást követő akár 50 százalékos tulajdonlás nem kizáró ok. Nem számít egyidejűségnek, ha az újabb lakóingatlanban szerzett tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a korábbi lakóingatlanban fennállott tulajdonjog törléséig eltelt időtartam nem haladta meg a 180 napot.

Házastársak közös hitelfelvétele esetén elegendő, ha csak az egyik fél minősül a fentiek alapján (akár csak a felsorolt kivételeknek köszönhetően) elsőlakás-szerzőnek.

Otthon Start: mi vonatkozik az adóstársakra? - Házastárs, szülő, testvér

A hitelügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő házastársa, szülője, valamint testvére vonható be, vagyis az élettársa nem. Az igénylő szülője, valamint testvére ebben az esetben nem szerezhet tulajdont az ingatlanban. Házastársak közös igénylése esetén mindkét házastárs szülei bevonhatóak adóstársként a hitelügyletbe.

Házastársak hitelprogramban való részvétele esetén elegendő, ha csak az egyik házastárs felel meg a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra vonatkozó elvárásoknak, a testvérek és szülők adóstársi bevonása esetén viszont magának az adósnak kell megfelelnie. Fontos tudni: ha valaki adóstársként már szerepel egy Otthon Start hitelben, "saját jogon" már nem veheti fel újra.

Az Otthon Starttal megszerzett ingatlanra vonatkozó feltételek

Nem minden ingatlanra igényelhető:

az otthon vételára vagy bekerülési költsége nem haladhatja meg alapterületi négyzetméterenként a bruttó 1,5 millió forintot ,

, a lakás értéke vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 100 millió forint lehet,

lehet, családi ház, tanya vagy birtokközpont értéke vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 150 millió forint lehet,

lehet, vásárlásánál a vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől, kivéve, ha az igénylő önkormányzati bérlakás bérlőjeként engedménnyel szerzi meg a lakást,

a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől, kivéve, ha az igénylő bérlőjeként engedménnyel szerzi meg a lakást, építés esetén a kölcsönszerződés megkötésének a feltétele, hogy az igénylők által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja,

a hitelintézet elfogadja, az ingatlan-értékbecslési szakvélemény nem lehet régebbi a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napnál,

A hitelből megszerzett lakásba nem szükséges lakcímmel bejelentkezni, a lakást ki lehet adni,

a vagyonszerzési illetéket azonban meg kell a vásárlás után fizetni (kivéve persze az illetékmentességet biztosító falusi CSOK, CSOK Plusz egyidejű igénybevételét), ugyanis ezekről nem ejt szót a jogszabály.

Az ingatlan eladója vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, az igénylő nem rendelkezhet az építő vállalkozásban tagsággal vagy részesedéssel, és a cég tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Otthon Start tb-jogviszony, büntetlen előélet, köztartozás

A kölcsön igénybevételének feltétele, hogy

az igénylő csak büntetlen előéletű lehet,

lehet, nem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott (jelenleg 5000 forintnál nagyobb összegű) köztartozás a,

a, a megelőző 3 évben belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön kamattámogatásának visszafizetésére a járási hivatal, a kormányhivatal, az Államkincstár vagy az állami adóhatóság végleges döntésével, vagy a bíróság jogerős határozatával nem kötelezte az igénylőt,

minimum két év folyamatos tb-jogviszony szükséges, amelyben a nappali rendszerű tanulói jogviszony, a külföldön szerzett (az Egyesült Királyság esetében kormányhivatali méltányosság alapján), illetve a kiegészítő (pl. nyugdíj melletti) jogviszony is figyelembe vehető, illetve november 15-től az is, ha az igénylő az Európai Unió valamely intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség tagállamában, vagy megváltozott munkaképességű személy, illetve azok is, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek. Fontos: az utolsó 180 napban viszont már nem elfogadható a külföldi tb- vagy tanulói jogviszony, csak a hazai.

Kötelezettségek, költségek, határidők

A kölcsön igénybevételével

5 évre az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig.

Nem minősül az elidegenítési és terhelési tilalom megszegésének, ha a lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy az otthonra közérdekű használati jogot alapítanak. Az otthonra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie, ennek elvárt jellemzőit a kölcsönszerződés tartalmazza.

A hitelintézet az igénylőktől a kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben kizárólag legfeljebb 30 ezer forint díjat kérhet bármilyen jogcímen, ide nem értve az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. Ha a hitelfelvevő piaci lakáscélú kölcsönt is igényelt ugyanazon lakáscél elérése érdekében, akkor a hitelintézet legfeljebb az általa 2025. május 30-án nyújtott lakáscélú kölcsönöknél alkalmazott díjjal megegyező mértékig számíthat fel díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást a kamattámogatással nem érintett kölcsön tekintetében is.

Vásárlás esetén kizárólag az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, építés esetén kizárólag a használatbavételi engedély kiállítását megelőzően

lehet igényelni a kölcsönt. A hitelintézet a kölcsönkérelmet vásárlás esetén 30 napon belül, építés esetén 60 napon belül bírálja el, a legalább 10 napos esetleges hiánypótlási időt bele nem számítva.

A kölcsön folyósítása vásárlás esetén a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik. Új építésű lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megköthető, azonban a kölcsön folyósítására kizárólag a használatbavételi engedély hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. A kölcsön folyósítása építés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik, a kölcsön utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy a hitelintézet a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak találta.

A kamattámogatás és annak esetleges visszafizetése

A legfeljebb 25 évre nyújtott állami kamattámogatás mértéke az Államadósság Kezelő Központ által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott, 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékének és az ügyfél által fizetett legfeljebb 3 százalékos kamatnak a különbözete. A kamattámogatás nem haladhatja meg a hitelintézet által ténylegesen megállapított ügyleti kamat mértékét.

Ha az igénylők valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, vagy a kölcsönt jogosulatlanul vette igénybe, akkor az igénybe vett kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától

a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni,

(ez jelenleg +11,5%), és a kamattámogatás a jövőre nézve megszűnik.

A hitelintézeteket az általuk jogszerűen folyósított kamattámogatott kölcsön összege után építés esetén 80 ezer forint, vásárlás esetén 40 ezer forint egyszeri költségtérítés illeti meg a központi költségvetés részéről.

Otthon Start törlesztőrészlet és kalkulátor

A várható törlesztőrészleteket alábbi táblázatunk tartalmazza bizonyos hitelösszegek és futamidők esetén, összevetve egy 6,5%-os, piaci kamatozású lakáshitelével.

Kalkulálni pedig itt érdemes:

