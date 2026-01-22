Megkongatták a vészharangot, csőstül szabadulnának bedőlt ingatlanaiktól a kínai bankok

Kína vidéki regionális bankjai egyre nagyobb bajban vannak: a lefoglalt ingatlanaik jelentős részére nem találnak vevőt még 20–30 százalékos árengedménnyel sem. Ez tovább súlyosbítja a kína ingatlanpiaci válságot és komoly kockázatot jelent a pénzügyi szektorra nézve - írja a Reuters.

A hírügynökség áttekintése szerint Kína egyik legnagyobb online árverési platformján, a JD.comon tavaly meredeken nőtt a bankok által aukcióra vitt ingatlanok száma, különösen a kevésbé fejlett régiókban. Az eladásra kínált ingatlanok többségét helyi, vidéki bankok vitték fel a rendszerbe.

"Megdöbbentően alacsonyak az árak" – mondta Li Joucaj, egy talieni ingatlanügynök Ljaoning tartományból. "A bankoknak jelenleg hatalmas készletük van lefoglalt ingatlanokból." Példaként említette, hogy a Csilin Bank talieni fiókja egy 160 négyzetméteres lakást 1,35 millió jüanért hirdetett meg, miközben a piaci ára nagyjából 2 millió jüan volt. A novemberi második árverési körben sem akadt rá vevő.

A kínai ingatlanpiac 2021-ben kezdődött visszaesése a történelem leghosszabb és legmélyebb válságává vált az ágazatban.

Az átlagos lakásárak 2025-re a 2018-as szintre estek vissza, az új lakások eladása pedig alapterület alapján nagyjából a felére zsugorodott a csúcshoz képest, visszatérve a 2009-es szintre. A legnagyobb ingatlanfejlesztők közül több – köztük az Evergrande – csődbe ment, tucatnyi vállalat pedig nem tudta törleszteni adósságait.

A válság hatására drámaian nőtt a bankok által lefoglalt és árverésre bocsátott ingatlanok száma. Az északnyugati Kanszú tartományban a bankok 2023-ban még csak 478 ingatlant hirdettek meg, 2024-ben már 2398-at, tavaly pedig 4292-t. A délnyugati Szecsuanban 2023-ban 248, 2024-ben 370, 2025-ben viszont már 1909 ingatlan került fel a platformra. Az északkeleti Csilinben 371-ről 1696-ra ugrott a meghirdetett ingatlanok száma egyetlen év alatt. A UBS tavaly novemberi jelentése szerint

országosan mintegy 1,35 millió lefoglalt ingatlant halmoztak fel a bankok 2024 közepe óta.

Az elemzőház becslése alapján ez a mennyiség 2027-re 2,43 millióra nőhet.

A kisebb vidéki bankok különösen nehéz helyzetben vannak: a rossz hitelek aránya megugrott, miközben tőketartalékaik szűkösek. Újabb problémák is közelednek, mert a járvány idején kihelyezett kisvállalkozói hitelek mostanra járnak le, és sok adós a gyenge gazdasági környezetben nem tudja refinanszírozni ezeket.

"A régóta várt ingatlanpiaci támogató intézkedések nem valósultak meg, ami megerősíti, hogy a szabályozók a 'támogatás, de nem ösztönzés' elvét követik" – mondta Hsziaohszi Csang, a Gavekal Dragonomics elemzője. Szerinte a lefoglalt ingatlanokat tartó bankok nem számíthatnak áremelkedésre, ezért számukra az a racionális, ha minél előbb értékesítik ezeket, és ezzel mérséklik veszteségeiket.

Tan Ming, az S&P Global Ratings igazgatója szerint a 20–30 százalékos árengedmények egyelőre nem tekinthetők általános gyakorlatnak. "Ha ez széles körben elterjedne, az hosszabb távon fenntarthatatlan lenne, aláásná az ingatlanpiac stabilitását, és minden bizonnyal kormányzati beavatkozást váltana ki" – mondta.

A UBS ázsiai ingatlanpiaci kutatásának vezetője, John Lam arra számít, hogy az árak tovább esnek: becslése szerint 2026-ban körülbelül 10, 2027-ben pedig további 5 százalékkal. "Az egész ágazatban túlkínálat van" – fogalmazott.

Csang szerint a most zajló folyamat egy szélesebb körű, nem teljesítő hitelekhez kapcsolódó eszközértékesítési hullám előjele lehet.

Történelmi léptékű rosszhitel-leépítési ciklusban vagyunk

– mondta.

