Otthontámogatás: nagy bejelentést tett a kormány, kibővítik a jogosultak körét
Otthontámogatás: nagy bejelentést tett a kormány, kibővítik a jogosultak körét

A kormány kibővítette az Otthontámogatás program kedvezményezettjeinek körét, és egyúttal meghosszabbította a bejelentkezési határidőt - jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az évi nettó egymillió forintos juttatásra mostantól az önkormányzati tűzoltók, egyes hitoktatók, valamint az országgyűlési képviselők munkáját segítő alkalmazottak is jogosultak lesznek.

A jelentős érdeklődés nyomán született kormányzati döntés értelmében az Otthontámogatás program keretében nyújtott, évi nettó egymillió forintos támogatást

a közszolgálatban dolgozók szélesebb köre veheti igénybe.

A kedvezményezettek listája három új csoporttal bővül.

Jogosulttá válnak az önkormányzatok alkalmazásában álló tűzoltók, továbbá azok a hitoktatók, akik államilag elismert egyházaknál, kizárólag megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban látnak el kötelező oktatási feladatokat. A támogatást igényelhetik az országgyűlési képviselők munkáját közvetlenül segítő munkatársak is.

A lakossági igényeknek megfelelően a Kormány a munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszi a program igénybevételének a lehetőségét. Itt az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen

- mondta Hidvéghi Balázs.

A programhoz való csatlakozás határideje is kitolódik. Azok, akik 2026. január 1-je előtt kötöttek lakáshitel-szerződést, 2026. február 15-ig jelentkezhetnek be a támogatási rendszerbe. A módosítás minden érintett számára plusz időt biztosít az adminisztratív teendők elvégzésére.

A kormány az intézkedésektől azt várja, hogy a feltételeknek megfelelő közszolgálati dolgozók minél szélesebb köre részesülhessen az otthonteremtést segítő anyagi támogatásban.

Az Otthontámogatási program szabályairól az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.

