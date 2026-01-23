Jönnek a Trump-kártyák? Két amerikai nagybank már fontolgatja a 10%-os hitelkártya bevezetését

A két bank egymástól függetlenül azt mérlegeli, hogy

10 százalékos kamatozású hitelkártyákat vezessen be

– közölték az ügyet ismerő források.

Trump a hét elején bejelentette, hogy felkéri az amerikai kongresszust a javaslat jogszabályba foglalására. A nagybankok vezetői élesen bírálták az ötletet: szerintük a plafon bevezetése arra kényszerítené a hitelezőket, hogy megvonják a hitelkereteket számos ügyféltől. Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója egyenesen "gazdasági katasztrófának" nevezte a tervet.

A politikusok a fogyasztók pénzügyi terheinek enyhítése érdekében vették célba a kártyakamatokat, amelyek az utóbbi években gyakran meghaladták a 20 százalékot. A Vanderbilt Egyetem egyik tanulmánya szerint a 10 százalékos plafon évente legalább 100 milliárd dollár megtakarítást jelentene az ügyfeleknek.

Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója korábban felvetette, hogy a bankok önkéntesen kínálhatnának új "Trump-kártyákat". A Bilt nevű cég múlt héten már be is mutatott három új, egy évig 10 százalékos kamattal működő hitelkártyát, ám ezeknél ez a kamatszint csak az új vásárlásokra vonatkozik.

Az új termékek bevezetése egyszerűbb megoldás lenne a bankok számára, mint a meglévő kártyák feltételeinek átdolgozása.

A kibocsátók ugyanis a potenciális kamatbevételt is figyelembe veszik, amikor meghatározzák egy kártya hitelkeretét és jutalmait, így az éves kamat módosítása a termék többi tulajdonságának újraszabását is maga után vonná.

A 10 százalékos kamatozású új kártyák vonzóak lehetnek azoknak a fogyasztóknak, akik jellemzően görgetik az egyenlegüket. A bankok ugyanakkor valószínűleg nem tudnának olyan bőkezű jutalmakat vagy olyan magas hitelkeretet kínálni, mint a magasabb kamatozású kártyák esetében.

Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója csütörtökön elmondta, hogy a 10 százalékos plafon visszafogná a fogyasztói költekezést, ugyanakkor hozzátette, hogy tárgyalnak a kormányzattal.

Keményen dolgozunk, és próbálunk megoldásokat találni

– fogalmazott.

