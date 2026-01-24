10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal

Tíz évig nem adható el a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel szerzett lakás – mondja ki a CSOK főszabálya. Ha viszont valaki a család további bővülésével nagyobb otthonba költözne, és nem szeretné elveszíteni a támogatását, arra lehetőséget ad számára a jogszabály közvetlen átjegyzéssel, vagy ha várni kell az új ingatlanra, egy letéti számla átmeneti beiktatásával. Csakhogy olyan szűkek ilyenkor a határidők, hogy azokból a lakáscsere amúgy is nagyon megterhelő időszakában sajnos rendkívül könnyen ki lehet csúszni, elvesztve a CSOK-ot, és még büntetőkamatot is fizetve utána. Pláne, ha a családtámogatások adminisztrációs gépezete sem segíti az ügyfeleket a tájékozódásban és a határidők szigorú betartásában, ráadásul még utólag, méltányossági eljárásban keretében sem mutat megértést az érintett családdal szemben. Egy ilyen szomorú esetet mutatunk most be olvasónk megkeresése alapján, amire talán még lehet megoldás akár jogszabály-módosítással is.

Egy történet, amely egyidős a CSOK-kal

Történetünk 2015-ben veszi kezdetét, amikor egy fiatal házaspár első közös otthona megvásárlásához igénybe vette az éppen abban az évben újonnan bevezetett, első gyermek után járó, 300 ezer forintos CSOK-támogatást.

Négy évvel később, 2019-ben jelentős fordulat állt be az életükben: kiderült, hogy ikrekkel bővül a család. A növekvő létszám miatt nagyobb lakásba költöztek, és a további két gyermek után 9,7 millió forintos támogatást, valamint egy 15 millió forintos, kedvezményes, 3%-os kamatozású CSOK-hitelt is felvettek. Ez volt a köznyelvben csak „10+10 milliósként” elhíresült konstrukció, amelyet a háromgyerekesek ekkor már a megemelt, 10+15 millió forintos keretösszegben vehettek igénybe. A család ekkor még gond nélkül át tudta vinni a 300 ezer forintos támogatást és az ehhez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalmat az új, budapesti lakásra, ideiglenesen letéti számlán elhelyezve a támogatást. Így 2020 januárjától már az új, 64 négyzetméteres lakásban éltek három gyermekükkel.

Az új ingatlanra összesen 10 millió forint állami támogatás (9,7 + 0,3 millió) miatt jegyeztek be elidegenítési és terhelési tilalmat a folyósítástól számított 10 éves időtartamra.

Bár a 64 négyzetméteres, két hálószobás lakás kezdetben megfelelt a céljaiknak, az idő múlásával a tér ismét szűkössé vált az akkor már öttagú család számára. A szülők fontosnak tartották, hogy a 10 éves lányuk és a 6 éves ikerfiaik – akik közül az egyik gyermek két életmentő szívműtéten is átesett – külön szobában nőhessenek fel. A cél egy nagyobb otthon megtalálása volt, amely biztosítja a gyermekek számára szükséges életteret és nyugalmat - ezt végül Gödöllőn találták meg.

A budapesti lakás hirdetését 2025 januárjában kezdték meg, és szinte azonnal találtak is rá fizetőképes érdeklődőt. A vevő rugalmasságának köszönhetően január 17-én sikerült is olyan megállapodást kötni, amely lehetővé tette, hogy a család az adásvételi szerződés aláírása után még fél évig az ingatlanban maradhasson. Ez a haladék három szempontból is kritikus volt számukra: 1. Nem szerették volna az iskolai év közepén kiszakítani a gyerekeket a megszokott környezetükből, 2. megfelelő időt kívántak hagyni az új otthon felkutatására, megvásárlására és a költözés előkészítésére, 3. a folyamat kulcsfontosságú eleme volt a CSOK támogatás és a 15 millió forintos kedvezményes hitel fedezetcsere útján történő átvitele az új ingatlanra, hiszen a banki és kormányhivatali ügyintézés meglehetősen időigényenek ígérkezett.

Az új adásvételi szerződést 2025. január 17-én írták alá. Az okiratszerkesztő ügyvéd a család védelmében rögzítette, hogy a negyedik vételárrész kifizetése után a tulajdonosoknak az állami tilalmak és a hitel áthelyezéséről kell gondoskodniuk az új ingatlanra. A család ezzel elindult azon az úton, amelynek végén reményeik szerint egy tágasabb, minden igényt kielégítő otthonban folytathatják életüket, megőrizve a korábban igénybe vett állami kedvezményeket is. A biztató kezdetet hamarosan bürokratikus akadályok és értelmezési nehézségek árnyékolták be. Bár a szülők minden lépésüket alapos tervezéssel próbálták előkészíteni,

a CSOK-szabályozás szövevényes rendszere váratlan csapdákat állított eléjük.

Szerződési pontatlanság és az a bizonyos elszalasztott 60 nap

A gondok egyik forrása egy banálisnak tűnő elírás volt: az eladott lakás adásvételi szerződésében az ügyvéd a 4. vételárrész helyett tévesen a 3. vételárrészt jelölte meg a tehermentesítés feltételeként. Ez a kifizetés 2025. május 15-re volt ütemezve. Mint utóbb kiderült, ez a dátum már túlmutatott azon a kritikus határidőn, amelyet a jogszabály a fedezetcserére való kérelem benyújtására előír.

Mit mond a rendelet?

Két eset lehetséges, ezek között a különbség lényege az, hogy megvan-e már igazoltan az új lakás az elidegenítés idején, vagy közvetlenül azt követően: ha a CSOK-kal érintett lakást a 10 éves időszakon belül eladják, azt a szerződéskötéstől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak, majd ha az új lakás legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül adásvételi szerződéssel igazolható, akkor a kormányhivatal közvetlenül átjegyzi a CSOK-ot biztosító jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat az új lakásra, a támogatás összegét nem kell ilyenkor letétbe helyezni. Ha viszont az eladáskor még nincs meg az új lakás, csak vásárlási vagy építési szándék van, akkor a támogatottnak a bejelentést követő 60 napon belül kérelmeznie kell a visszafizetés felfüggesztését, egyidejűleg be kell fizetnie a teljes CSOK-összeget a kincstári letéti számlára, és a kormányhivatal legfeljebb 1 évig felfüggeszti a visszafizetési kötelezettséget. Ha ezen az 1 éven belül az új lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolják, a felfüggesztést megszüntetik, a letétet visszautalják, és a terheket az új lakásra jegyzik át, ellenkező esetben a CSOK véglegesen visszafizetettnek minősül.

A kormányhivatal későbbi tájékoztatása szerint a kérelmet legkésőbb 2025. április 11-ig kellett volna benyújtaniuk ahhoz, hogy, hogy elkerüljék a 10 millió forintos támogatás visszafizetését.

Az új, gödöllői otthon adásvételi szerződésének aláírását követő napon, 2025. február 11-én az apa személyesen felkereste a Teve utcai kormányhivatalt. Célja a közvetlen fedezetcsere bejelentése volt. A tapasztalatok azonban elkeserítőek voltak:

A többórás várakozás után az ügyintéző elutasítóan reagált néhány hiányzó formanyomtatvány miatt.

Informálisan lebeszélték a közvetlen átjegyzési kérelemről, mondván, az úgysem fog sikerülni.

Végül a kérelem benyújtása helyett csak a lakáseladás bejelentését tudta megtenni.

Bár február 19-én érkezett egy hivatalos válaszlevél a kormányhivataltól, az csupán a standard jogszabályi szövegeket tartalmazta. A hatóság a levélben a közvetlen átjegyzés feltételeként már a bejegyzett tulajdonjogot követelte meg, amit egy folyamatban lévő vásárlásnál – ahol még csak széljegyen szerepel a vevő – fizikailag lehetetlen teljesíteni. Pénzintézeti tanácsadójuk is megerősítette: a fedezetcsere banki részéhez meg kell várni, amíg ténylegesen tulajdonosok lesznek az új ingatlanban. A család úgy értelmezte, ez esetben ráérnek májusban, a birtokbavételkor rendezni a papírmunkát. Május 23-án az apa részletes, minden adatra kiterjedő e-papír üzenetben fordult a Kormányhivatal Lakástámogatási Főosztályához. Vázolta a helyzetet, nevezetesen a 105 millió forintért eladott lakás és a 121,5 millióért vásárolt, háromszintes gödöllői ingatlan paramétereit, jelezve, hogy az utolsó vételárrész kifizetése és a tehermentesítés két hónapon belül esedékessé válik.

Két hét várakozás után végül telefonon sikerült csak választ kapnia, amely azonban hidegzuhanyként érte. A januári szerződéskötés óta a 30+60 napos, keretes írásunkban részletezett határidő végérvényesen letelt, a támogatást vissza kell fizetni. Bár az apa érvelésére – miszerint az eladási szándékot 30 napon belül jelezték – az ügyintéző elbizonytalanodott, érdemi segítséget nem nyújtott, csupán türelmet kért a túlterheltségre hivatkozva. Június 20-án megérkezett az írásos válasz is, amely azonban ismét csak általános jogszabályi sablonokat tartalmazott, figyelmen kívül hagyva a család egyedi élethelyzetét.

Nincs kegyelem

Az ügyvéddel történt konzultációt követően a család végül csak július 2-án – immár a frissen bejegyzett tulajdonjog birtokában – nyújtotta be a hivatalos kérelmet a közvetlen átjegyzésre. Reményük rövid életű volt: 2025. július 25-én a kormányhivatal elutasította a kérelmet. A határozat rideg volt és a legkevésbé sem informatív: semmilyen iránymutatást nem tartalmazott arra vonatkozóan, hogyan oldhatnák fel a patthelyzetet, miközben a lakás vevője már a tehermentesítést várta.

Július 31-én, a kiköltözés napján a család személyesen is megjelent az ügyfélszolgálaton. Úgy látták, a közvetlen átjegyzés lehetőségei lezárultak, ugyanakkor a letéti számlára történő visszafizetés még járható út lehet, majd a család egy részletes méltányossági kérelmet is beadott. Ebben nemcsak a bürokratikus útvesztőket és a félretájékoztatást részletezték, hanem a családtagok érzelmi és egészségi helyzetét is, remélve, hogy a rideg paragrafusok mögött végül az emberség is szerepet kaphat az ügyük elbírálása során. 2025. augusztus 18-án azonban megérkezett a kormányhivatal döntése, amely minden reményt szertefoszlatott. A hatóság a korábbi két kérelmet – a visszafizetés felfüggesztését és az új ingatlan megszerzésének bejelentését –

határidő-túllépés miatt elutasította.

A döntés szerint a család végérvényesen elveszítette a 10 millió forintos támogatást, ráadásul a hivatal 5%-os késedelmi kamat megfizetésére is kötelezte őket. Ez utóbbi összege 268 493 forint, amelyet a lakás eladásáról szóló szerződésének napjától, január 17-től számítottak fel. A támogatás végleges elvesztése nem csupán elvi kérdés, hanem húsbavágó anyagi valóság a család számára:

a kieső 10 millió forintot csak piaci alapú, magasabb kamatozású hitel felvételéve l tudták pótolni, hogy kifizethessék az új otthonukat,

l tudták pótolni, hogy kifizethessék az új otthonukat, az eredetileg 15 milliós CSOK-hitelt végtörleszteni kényszerültek , ez ma szintén egy piaci, 6% körüli kamatozású hitelként él tovább,

, ez ma szintén egy piaci, 6% körüli kamatozású hitelként él tovább, az adósság törlesztőrészletei jelentős és tartós plusz terhet rónak a családi költségvetésre, az apa elmondása szerint veszélyeztetve a három gyermek életkörülményeit.

Olvasónk, a családapa úgy érzi, az eljárás nemcsak igazságtalan, de méltatlan is volt egy olyan családdal szemben, amely önhibáján kívül, a bürokrácia és a banki-ügyvédi tájékoztatás ellentmondásai miatt csúszott ki a határidőkből. Meggyőződése szerint az ő esetük intő jel lehet minden továbbköltöző család számára, akik könnyen "CSOK-csapdába" eshetnek.

Felelősség és egy megoldási lehetőség

Számunkra úgy tűnik, a végeredmény nem egyetlen szereplő hibájának a következménye, hanem egy többszereplős, láncszerű adminisztrációs kudarcé. A

nem hozzáértő,

rosszul időzített,

jogi bikkfanyelven megfogalmazott, sőt gyakran

félvállról vett

ügyféltájékoztatás a legjobban kitalált családtámogatásokat is pénznyelővé változtathatja jóhiszemű, de a jogban nem otthonosan mozgó családok tömegei számára. Ha cikkünk eljut a jogszabályalkotókig, akkor figyelmükbe ajánljuk az alábbi lehetőséget: egy új, 60 vagy 90 napos, de – a fentiek tanulságai levonva – akár sokkal hosszabb időablak, utólagos ügyintézési lehetőség megnyitásával

még segíteni lehetne az olvasónkhoz hasonlóan pórul járt családok számára az elmulasztott határidők pótlása érdekében,

ami egyébként nem is lenne példa nélküli. Volt ugyanis már ilyen: legutóbb a babaváró hitel esetében ha valaki a gyerek születését, örökbefogadását vagy elvesztését követően nem kérelmezte időben a törlesztés szüneteltetését, akkor 2025. október 1-jétől 60 napig újra lehetőséget kapott a törlesztés hároméves felfüggesztésére.

A jövőre nézve pedig érdemes lehet lazítani a bejelentési határidőkön egy már nem kínált családtámogatás, a CSOK Plusz által azóta felváltott „városi” CSOK esetében is. Reméljük a legjobbakat a pórul járt CSOK-osok esetében is - cikkünk talán hozzájárul számukra is egy méltányosabb jogszabályi környezet kialakításához. Különösen ami a határidők szűkösségét és az óhatatlanul becsúszó hibák utólagos kijavításának a lehetőségeit illeti.

