Itt az első fecske: egy bank már biztosan megemeli az inflációval a vállalkozói számlaköltségeket

Január minden évben a bankszámlákról szól. Ekkor kapja meg a lakosság az éves díjkimutatását, ráadásul a tél végi, tavasz eleji időszakban szokták a bankok megemelni az előző évi fogyasztói árindex értékének, azaz az inflációnak megfelelően a számlaköltségeket.
Idén a lakosság biztonságban van az év elején, hiszen a pénzintézetek önkéntes díjstopot vállaltak 2026.06.30-ig, azaz az első fél évben nem fognak a lakossági számlaköltségek módosulni. A céges számláknál azonban ilyen vállalás nincsen.
Április elsejétől emelkednek a Raiffeisen Bank díjai
A díjemelés a vállalkozói számláknál már nem csak elméleti lehetőség, ugyanis a Raiffeisen Bank honlapján megjelent az április elsejétől érvényes új hirdetmény, melyből kiderül, hogy a bank megemeli az inflációnak megfelelően a céges számlaköltségeket.
A 2025-ös év áltagos éves áremelkedésének mértéke 4,4 százalék volt. Ráadásul nem csak a számlavezetési alapdíj érintett, számos megbízás költsége is növekszik.
Nem szabad megfeledkezni persze az akciókról: egyes csomagoknál például a számlavezetési alapdíjat elengedi a bank bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ezen akciónak a jelentősége is felértékelődhet, hiszen nagyobb díj megfizetése alól mentesülhetnek a cégek. Érdemes az ide vonatkozó kondíciós listát tételesen átnézni.
Érdemes megversenyeztetni a bankokat
Elképzelhető, hogy a cég életében nem tűnik jelentősnek a bankszámlához kapcsolódó költség. (Megjelenhetnek jóval magasabb tételek is a kiadási oldalon.) De azért évi akár több százezer forintos kiadás 4,4 százalékos emelkedése mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
A vállalkozásoknak éppen ezért felül kellene vizsgálniuk a bankkapcsolatukat, esetlegesen több más pénzintézettől is ajánlatot bekérve. Így kiderülhet, hogy lehet-e – és ha igen mennyit - spórolni egy esetleges bankváltással.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
