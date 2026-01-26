  • Megjelenítés
Itt az első fecske: egy bank már biztosan megemeli az inflációval a vállalkozói számlaköltségeket
Bank

Itt az első fecske: egy bank már biztosan megemeli az inflációval a vállalkozói számlaköltségeket

Portfolio
Az év elején sok minden a bankszámláról szól, ebben az időszakban módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. Az idei évben a lakosság megnyugodhat, de a vállalkozások feje felett ott lebeg a drágulás réme. Sőt, már nem is csak elméleti veszélyről lehet beszélni - írja a Bankmonitor.

Január minden évben a bankszámlákról szól. Ekkor kapja meg a lakosság az éves díjkimutatását, ráadásul a tél végi, tavasz eleji időszakban szokták a bankok megemelni az előző évi fogyasztói árindex értékének, azaz az inflációnak megfelelően a számlaköltségeket.

Idén a lakosság biztonságban van az év elején, hiszen a pénzintézetek önkéntes díjstopot vállaltak 2026.06.30-ig, azaz az első fél évben nem fognak a lakossági számlaköltségek módosulni. A céges számláknál azonban ilyen vállalás nincsen.

Április elsejétől emelkednek a Raiffeisen Bank díjai

A díjemelés a vállalkozói számláknál már nem csak elméleti lehetőség, ugyanis a Raiffeisen Bank honlapján megjelent az április elsejétől érvényes új hirdetmény, melyből kiderül, hogy a bank megemeli az inflációnak megfelelően a céges számlaköltségeket.

A 2025-ös év áltagos éves áremelkedésének mértéke 4,4 százalék volt. Ráadásul nem csak a számlavezetési alapdíj érintett, számos megbízás költsége is növekszik.

Még több Bank

Még Jamie Dimonnál is többet keres a Goldman Sachs vezére

Kukázta a bankvásárlást a Revolut, jobbat találtak ki helyette

10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal

Nem szabad megfeledkezni persze az akciókról: egyes csomagoknál például a számlavezetési alapdíjat elengedi a bank bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ezen akciónak a jelentősége is felértékelődhet, hiszen nagyobb díj megfizetése alól mentesülhetnek a cégek. Érdemes az ide vonatkozó kondíciós listát tételesen átnézni.

Érdemes megversenyeztetni a bankokat

Elképzelhető, hogy a cég életében nem tűnik jelentősnek a bankszámlához kapcsolódó költség. (Megjelenhetnek jóval magasabb tételek is a kiadási oldalon.) De azért évi akár több százezer forintos kiadás 4,4 százalékos emelkedése mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A vállalkozásoknak éppen ezért felül kellene vizsgálniuk a bankkapcsolatukat, esetlegesen több más pénzintézettől is ajánlatot bekérve. Így kiderülhet, hogy lehet-e – és ha igen mennyit - spórolni egy esetleges bankváltással.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kukázta a bankvásárlást a Revolut, jobbat találtak ki helyette
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility