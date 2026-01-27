Több mint egy évtized után fellélegezhet a holland pénzügyi szektor

A módosítás szerint enyhülne a banki és fintech-alkalmazottak zömét érintő bónuszplafon. A kockázatkezelés szempontjából kulcsfontosságú pozíciókban dolgozó vezetőkre ugyanakkor továbbra is érvényben maradna a szigorú korlátozás. A javaslatnak még át kell mennie egy újabb alsóházi, majd egy szenátusi szavazáson is.

Hollandia több mint egy évtizede vezette be a szigorú bónuszkorlátot, amely a változó javadalmazást a fix fizetés legfeljebb ötödében maximálja.

A szabályt azt követően vezették be, hogy a kormány a 2008-as pénzügyi válság idején több tízmilliárd eurónyi adófizetői pénzből volt kénytelen kimenteni a legnagyobb bankokat.

A holland bankok régóta elégedetlenek a szabályozással. Az ágazat szereplői azzal érvelnek, hogy a korlátozás megnehezíti a tehetséges munkavállalók toborzását, mivel más ágazatokra nem vonatkozik, és jóval szigorúbb az EU többi tagállamában alkalmazott plafonoknál.

A holland bankszövetség szóvivője szerint a módosítással az érintett pozíciók köre végre összhangba kerül az uniós irányelvvel, így a bankok ismét egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek a tehetségekért. A javaslat egyik előterjesztője, a D66 párt képviselője kiemelte, hogy

az informatikai, mesterséges intelligencia- és adatelemzési szakemberek iránti kereslet folyamatosan nő,

ezért a holland versenyképesség megőrzéséhez a bankoknak is vonzó feltételeket kell kínálniuk.

A szigorú szabályozás hatása jól látszik a bérstatisztikákban: 2024-ben az ING-nél mindössze néhány tucat, az ABN Amro-nál pedig egyetlen vezető keresett egymillió eurónál többet, miközben más nagy európai bankoknál több százan tartoznak ebbe a kategóriába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images