  • Megjelenítés
Raiffeisen: elszállt az árfolyam, nő a nyereség, jöhet az osztalékemelés
Bank

Raiffeisen: elszállt az árfolyam, nő a nyereség, jöhet az osztalékemelés

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Oroszországgal együtt 1,371 milliárd eurós, nélküle 1,443 milliárd eurós nyereséget ért el 2025-ben a Raiffeisen Bank International, ebből a magyar leánybank 226 millió eurót szállított. Az osztrák bankcsoport teljesítményének a javulását jelzi, hogy a tőkarányos megtérülés 7,3%-ról 10,6%-ra emelkedett, ha Oroszországot nem számítjuk, a részvényárfolyam pedig csaknem megduplázódott az elmúlt egy évben. A csoport hitelállománya 6,1%-kal, betétállománya 8,4%-kal gyarapodott, még az elhagyni szándékozott orosz piacon is bővült tavaly a bank hitel- és betétállománya.

Az osztrák bankcsoport közlése szerint 1,443 milliárd euró feletti konszolidált nyereséget ért el tavaly Oroszország nélkül. A profit így számított 48%-os éves növekedésében sokat segített, hogy a lengyel devizahitelekre jóval kevesebb céltartalékot képzett a bankcsoport. A magyar leánybank adózás utáni eredménye 297-ről 226 millió euróra apadt tavaly, elsősorban az euróban számítva 11%-kal visszaeső nettó kamatbevételek miatt.

rbi1

A csoporszintű bevételek között

  • a nettó kamatbevételek 1,6%-kal,
  • a nettó díj- és jutalékbevételek 3,5%-kal

emelkedtek tavaly a Raiffeisen egészénél, előbbi megközelítette az 5,9 milliárd eurót, utóbbi meghaladta a 2,7 milliárdot. Összességében a bankcsoport működési bevételei megközelítették a 9,1 milliárd eurót, ami 4,6%-os éves növekedést jelent.

rbi2

A működési költségek 9,2%-kal 4,1 milliárd euró fölé emelkedtek a bankcsoportnál, míg a kockázati költségek 141 millió eurót értek el, ami továbbra is alacsony szintnek számít. A költség/bevétel arány Oroszország nélkül 52,5%-ról 53,1%-ra romlott, viszont a nem teljesítő kitettségek aránya 2,1%-ról 1,7%-ra csökkent tavaly.

Még több Bank

Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől

Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Coface: több vállalat mehet csődbe idén, mint tavaly

rbi3

A bevételek növekedése elsősorban a hitelállomány gyorsuló növekedésének köszönhető, a csoport hitelállománya 6,1%-kal, betétállománya 8,4%-kal gyarapodott.

rbi4

Bár az adatok azt mutatják, hogy az ügyfélhitelállomány 5,7%-kal, az ügyfélbetétállomány 8,3%-kal emelkedett Oroszországban euróban számítva (az első negyedévben volt egy megugrás, azóta fokozatosan apad), összességében a bank közleménye szerint az oroszországi tevékenység leépítése a célkitűzéseiknek megfelelően halad (a korlátozások 2026-ban is érvényben maradnak).

A CET1 tőkemutató Oroszország nélkül 15,5% volt, a csoport CET1 mutatója 17,9%-on állt. A menedzsment

1,60 eurós osztalékra tesz javaslatot a tavaszi közgyűlésnek a tavaly 1,1 euró után,

ez persze még az auditált eredmények függvénye is.

Idén arra számít a bankcsoport, hogy a fő bevételek egy számjegyű mértékben emelkednek, 7% körüli hitelállomány-növekedés és 15% feletti CET1 arány mellett. A Raiffeisen árfolyama az elmúlt egy évben csaknem 97%-ot emelkedett a bécsi tőzsdén, de csak az idei évben is már 12,5%-os pluszban van.

A bankcsoport néhány hete jelentette be, hogy évközben vezérigazgatót vált:

Kapcsolódó cikkünk

Vezérigazgatót vált a Raiffeisen Bank International

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility