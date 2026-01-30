Raiffeisen: elszállt az árfolyam, nő a nyereség, jöhet az osztalékemelés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Oroszországgal együtt 1,371 milliárd eurós, nélküle 1,443 milliárd eurós nyereséget ért el 2025-ben a Raiffeisen Bank International, ebből a magyar leánybank 226 millió eurót szállított. Az osztrák bankcsoport teljesítményének a javulását jelzi, hogy a tőkarányos megtérülés 7,3%-ról 10,6%-ra emelkedett, ha Oroszországot nem számítjuk, a részvényárfolyam pedig csaknem megduplázódott az elmúlt egy évben. A csoport hitelállománya 6,1%-kal, betétállománya 8,4%-kal gyarapodott, még az elhagyni szándékozott orosz piacon is bővült tavaly a bank hitel- és betétállománya.

Az osztrák bankcsoport közlése szerint 1,443 milliárd euró feletti konszolidált nyereséget ért el tavaly Oroszország nélkül. A profit így számított 48%-os éves növekedésében sokat segített, hogy a lengyel devizahitelekre jóval kevesebb céltartalékot képzett a bankcsoport. A magyar leánybank adózás utáni eredménye 297-ről 226 millió euróra apadt tavaly, elsősorban az euróban számítva 11%-kal visszaeső nettó kamatbevételek miatt.

A csoporszintű bevételek között

a nettó kamatbevételek 1,6%-kal,

a nettó díj- és jutalékbevételek 3,5%-kal

emelkedtek tavaly a Raiffeisen egészénél, előbbi megközelítette az 5,9 milliárd eurót, utóbbi meghaladta a 2,7 milliárdot. Összességében a bankcsoport működési bevételei megközelítették a 9,1 milliárd eurót, ami 4,6%-os éves növekedést jelent.

A működési költségek 9,2%-kal 4,1 milliárd euró fölé emelkedtek a bankcsoportnál, míg a kockázati költségek 141 millió eurót értek el, ami továbbra is alacsony szintnek számít. A költség/bevétel arány Oroszország nélkül 52,5%-ról 53,1%-ra romlott, viszont a nem teljesítő kitettségek aránya 2,1%-ról 1,7%-ra csökkent tavaly.

A bevételek növekedése elsősorban a hitelállomány gyorsuló növekedésének köszönhető, a csoport hitelállománya 6,1%-kal, betétállománya 8,4%-kal gyarapodott.

Bár az adatok azt mutatják, hogy az ügyfélhitelállomány 5,7%-kal, az ügyfélbetétállomány 8,3%-kal emelkedett Oroszországban euróban számítva (az első negyedévben volt egy megugrás, azóta fokozatosan apad), összességében a bank közleménye szerint az oroszországi tevékenység leépítése a célkitűzéseiknek megfelelően halad (a korlátozások 2026-ban is érvényben maradnak).

A CET1 tőkemutató Oroszország nélkül 15,5% volt, a csoport CET1 mutatója 17,9%-on állt. A menedzsment

1,60 eurós osztalékra tesz javaslatot a tavaszi közgyűlésnek a tavaly 1,1 euró után,

ez persze még az auditált eredmények függvénye is.

Idén arra számít a bankcsoport, hogy a fő bevételek egy számjegyű mértékben emelkednek, 7% körüli hitelállomány-növekedés és 15% feletti CET1 arány mellett. A Raiffeisen árfolyama az elmúlt egy évben csaknem 97%-ot emelkedett a bécsi tőzsdén, de csak az idei évben is már 12,5%-os pluszban van.

A bankcsoport néhány hete jelentette be, hogy évközben vezérigazgatót vált:

