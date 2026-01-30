Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!

Kiválóan teljesít az OTP 2026-ban is. Már több mint 15 százalékot emelkedett a bankrészvény árfolyama.
A nagy emelkedés közepette sorra érkeznek az újabb, magasabbnál magasabb célárak.
Most pedig újabb elemző mondott véleményt a bankról, megérkezett az idei harmadik céláremelés.
