  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!

Tovább folytatódhat az OTP emelkedése azt követően, hogy a héten a bank árfolyama már a 40 000 forintos szintet is áttörte. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Kiválóan teljesít az OTP 2026-ban is. Már több mint 15 százalékot emelkedett a bankrészvény árfolyama.

A nagy emelkedés közepette sorra érkeznek az újabb, magasabbnál magasabb célárak.

Most pedig újabb elemző mondott véleményt a bankról, megérkezett az idei harmadik céláremelés.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility