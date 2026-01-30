Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!

Tovább folytatódhat az OTP emelkedése azt követően, hogy a héten a bank árfolyama már a 40 000 forintos szintet is áttörte. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Kiválóan teljesít az OTP 2026-ban is. Már több mint 15 százalékot emelkedett a bankrészvény árfolyama.

A nagy emelkedés közepette sorra érkeznek az újabb, magasabbnál magasabb célárak.

Most pedig újabb elemző mondott véleményt a bankról, megérkezett az idei harmadik céláremelés.