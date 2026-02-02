Meghosszabbította és kibővítette az MNB a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját

A jegybank egy évvel, 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programjait. A döntés kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is. A programba bevont zöld hitelek és kötvények volumene tavaly meghaladta az 1500 milliárd forintot.

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény program ismételt meghosszabbításáról döntött. Ez alapján az idei év vége helyett

a 2027. december 31-ig kihelyezett ügyletek részesülhetnek tőkekövetelmény-kedvezményben.

A jegybank továbbá szélesítette a zöld lakossági tőkekövetelmény (ZLT) program korszerűsítési hatókörét, amelybe ezentúl az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer Katalógusban szereplő, lakóépületen végrehajtható energiahatékonysági intézkedések is bevonhatók.

Az MNB emellett bővítette a vállalati és önkormányzati hitelekre vonatkozó (ZVT) programot is,

új zöld hitelcélokat meghatározva (például mezőgazdasági öntözésfejlesztés, vasúti közlekedés fejlesztése, körforgásos gazdaságra való átállást támogató tevékenységek);

új típusú finanszírozási eszközöket bevonva (fenntarthatósághoz kötött hitelek és kötvények); továbbá

új jogalanyként megnevezve az energiaközösségeket, akikkel szemben innentől kezdve szintén fennállhat kitettség.

Az MNB Zöld Programja részeként hirdette meg tőkekövetelmény-kedvezmény programjait a magyar székhelyű hitelintézetek számára az éghajlatváltozásból fakadó kockázatok kezelése, valamint a zöld finanszírozás ösztönzése céljából.

A jegybank a programok révén úgy javítja a bankszektor környezeti kockázati profilját, és pozitív ösztönzőn keresztül úgy bátorítja a zöld hitelezést, hogy a részletes feltételrendszerben meghatározottaknak megfelelő, környezetileg fenntartható lakossági, vállalati és önkormányzati kitettségek (hitelek, kötvények) után képzendő adott évi tőkekövetelmény egy részét/egészét elengedi a tőkeszabályozás 2. pillérében. Mindez csökkenti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, miközben a kedvezményre vonatkozó limitek biztosítják a megfelelő tőkeszint fenntartását.

Tavaly a harmadik negyedév végén az MNB zöld tőkekövetelmény programjában érintett

összes hitelintézeti kitettség volumene 1532 milliárd forintot tett ki,

ebből

1144 milliárd forint vállalati hitel,

118 milliárd forint vállalati kötvény, továbbá

271 milliárd forint lakáscélú hitel.

A módosított zöld tőkekövetelmény-kedvezményekről szóló tájékoztatók az alábbi linkeken érhetők el: ZLT és ZVT.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio