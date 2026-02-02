  • Megjelenítés
Meghosszabbította és kibővítette az MNB a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját
Meghosszabbította és kibővítette az MNB a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját

A jegybank egy évvel, 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programjait. A döntés kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is. A programba bevont zöld hitelek és kötvények volumene tavaly meghaladta az 1500 milliárd forintot.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény program ismételt meghosszabbításáról döntött. Ez alapján az idei év vége helyett

a 2027. december 31-ig kihelyezett ügyletek részesülhetnek tőkekövetelmény-kedvezményben.

A jegybank továbbá szélesítette a zöld lakossági tőkekövetelmény (ZLT) program korszerűsítési hatókörét, amelybe ezentúl az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer Katalógusban szereplő, lakóépületen végrehajtható energiahatékonysági intézkedések is bevonhatók.

Az MNB emellett bővítette a vállalati és önkormányzati hitelekre vonatkozó (ZVT) programot is,

  • új zöld hitelcélokat meghatározva (például mezőgazdasági öntözésfejlesztés, vasúti közlekedés fejlesztése, körforgásos gazdaságra való átállást támogató tevékenységek);
  • új típusú finanszírozási eszközöket bevonva (fenntarthatósághoz kötött hitelek és kötvények); továbbá
  • új jogalanyként megnevezve az energiaközösségeket, akikkel szemben innentől kezdve szintén fennállhat kitettség.

Az MNB Zöld Programja részeként hirdette meg tőkekövetelmény-kedvezmény programjait a magyar székhelyű hitelintézetek számára az éghajlatváltozásból fakadó kockázatok kezelése, valamint a zöld finanszírozás ösztönzése céljából.

A jegybank a programok révén úgy javítja a bankszektor környezeti kockázati profilját, és pozitív ösztönzőn keresztül úgy bátorítja a zöld hitelezést, hogy a részletes feltételrendszerben meghatározottaknak megfelelő, környezetileg fenntartható lakossági, vállalati és önkormányzati kitettségek (hitelek, kötvények) után képzendő adott évi tőkekövetelmény egy részét/egészét elengedi a tőkeszabályozás 2. pillérében. Mindez csökkenti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, miközben a kedvezményre vonatkozó limitek biztosítják a megfelelő tőkeszint fenntartását.

Tavaly a harmadik negyedév végén az MNB zöld tőkekövetelmény programjában érintett

összes hitelintézeti kitettség volumene 1532 milliárd forintot tett ki,

ebből

  • 1144 milliárd forint vállalati hitel,
  • 118 milliárd forint vállalati kötvény, továbbá
  • 271 milliárd forint lakáscélú hitel.

A módosított zöld tőkekövetelmény-kedvezményekről szóló tájékoztatók az alábbi linkeken érhetők el: ZLT és ZVT.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

