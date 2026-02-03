  • Megjelenítés
Üzent az Intesa Sanpaolo vezére: se a digitális eurótól, se a versenytársaktól nem fél
Bank

Üzent az Intesa Sanpaolo vezére: se a digitális eurótól, se a versenytársaktól nem fél

Portfolio
Az Intesa Sanpaolo 2029-ig szóló stratégiája nem tartalmaz vészforgatókönyveket a digitális euró bevezetésére – közölte hétfőn Carlo Messina vezérigazgató, aki szerint a lépésnek bár komoly geopolitikai vonatkozásai lennének, az Európai Központi Bank ellensúlyozná a bankrendszerre gyakorolt esetleges hatásokat.

Az Intesa Sanpaolo 2029-ig szóló stratégiájában nem szerepelnek a digitális euró bevezetésére vonatkozó vészforgatókönyvek – jelentette ki hétfőn Carlo Messina vezérigazgató. Hangsúlyozta, hogy a digitális euró bevezetésének komoly geopolitikai következményei lennének, a bankoknak azonban szerinte nincs okuk aggodalomra, mivel az Európai Központi Bank várhatóan ellensúlyozná az esetleges kedvezőtlen hatásokat.

A digitális euró a központi banknál vezetett számlákon keresztül működne. Ez elméletileg elszívhatná a betéteket a kereskedelmi bankoktól, ha az ügyfelek oda helyeznék át megtakarításaik egy részét. A tartható digitális euró összegét azonban várhatóan korlátozni fogják, az EKB pedig szükség esetén likviditást biztosítana a bankoknak, hogy mérsékelje a piaci zavarokat.

Messina arról is beszélt, hogy

az Intesa Sanpaolo piacvezető pozícióját nem fenyegetik a versenytársak közötti esetleges összefonódások.

Még több Bank

Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

Elköltözik a Gránit Bank fiókja

Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek

Az olasz bankpiac mintegy ötödét ellenőrző Intesa eddig kimaradt az országban zajló legutóbbi konszolidációs hullámból. A vezérigazgató cáfolta, hogy érdeklődnének a Generali vagyonkezelési üzletága iránt, amelyet a La Stampa értesülései szerint a UniCredit is figyelemmel kísér.

A 63 éves Messina személyes jövőjéről is nyilatkozott. Elmondta, hogy

szívesen maradna az Intesa élén további négy évre, amikor jelenlegi megbízatása 2028-ban lejár.

Szerinte több közvetlen beosztottja is alkalmas lenne a posztra – köztük Tommaso Corcos, a vagyonkezelési részleg vezetője –, saját megítélése szerint azonban továbbra is ő jelenti a legjobb megoldást a bank és alkalmazottai számára. Messina 2013 óta vezeti az Intesát, mandátumát legutóbb tavaly áprilisban hosszabbították meg.

Az Intesa hétfőn tette közzé gyorsjelentését, amelyben rekordszintű éves nyereségről adott számot. A hitelintézet árfolyama a nap végére 0,2%-ot emelkedett:

Kapcsolódó cikkünk

Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pluszban zárt Amerika
A legmerészebb várakozásokat is felülmúlta a fix 3%-os hitel: mégis mit művelnek a magyar cégek?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility