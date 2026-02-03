Üzent az Intesa Sanpaolo vezére: se a digitális eurótól, se a versenytársaktól nem fél

Az Intesa Sanpaolo 2029-ig szóló stratégiája nem tartalmaz vészforgatókönyveket a digitális euró bevezetésére – közölte hétfőn Carlo Messina vezérigazgató, aki szerint a lépésnek bár komoly geopolitikai vonatkozásai lennének, az Európai Központi Bank ellensúlyozná a bankrendszerre gyakorolt esetleges hatásokat.

Az Intesa Sanpaolo 2029-ig szóló stratégiájában nem szerepelnek a digitális euró bevezetésére vonatkozó vészforgatókönyvek – jelentette ki hétfőn Carlo Messina vezérigazgató. Hangsúlyozta, hogy a digitális euró bevezetésének komoly geopolitikai következményei lennének, a bankoknak azonban szerinte nincs okuk aggodalomra, mivel az Európai Központi Bank várhatóan ellensúlyozná az esetleges kedvezőtlen hatásokat.

A digitális euró a központi banknál vezetett számlákon keresztül működne. Ez elméletileg elszívhatná a betéteket a kereskedelmi bankoktól, ha az ügyfelek oda helyeznék át megtakarításaik egy részét. A tartható digitális euró összegét azonban várhatóan korlátozni fogják, az EKB pedig szükség esetén likviditást biztosítana a bankoknak, hogy mérsékelje a piaci zavarokat.

Messina arról is beszélt, hogy

az Intesa Sanpaolo piacvezető pozícióját nem fenyegetik a versenytársak közötti esetleges összefonódások.

Az olasz bankpiac mintegy ötödét ellenőrző Intesa eddig kimaradt az országban zajló legutóbbi konszolidációs hullámból. A vezérigazgató cáfolta, hogy érdeklődnének a Generali vagyonkezelési üzletága iránt, amelyet a La Stampa értesülései szerint a UniCredit is figyelemmel kísér.

A 63 éves Messina személyes jövőjéről is nyilatkozott. Elmondta, hogy

szívesen maradna az Intesa élén további négy évre, amikor jelenlegi megbízatása 2028-ban lejár.

Szerinte több közvetlen beosztottja is alkalmas lenne a posztra – köztük Tommaso Corcos, a vagyonkezelési részleg vezetője –, saját megítélése szerint azonban továbbra is ő jelenti a legjobb megoldást a bank és alkalmazottai számára. Messina 2013 óta vezeti az Intesát, mandátumát legutóbb tavaly áprilisban hosszabbították meg.

Az Intesa hétfőn tette közzé gyorsjelentését, amelyben rekordszintű éves nyereségről adott számot. A hitelintézet árfolyama a nap végére 0,2%-ot emelkedett:

