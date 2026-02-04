  • Megjelenítés
Az USA-ban terjeszkedik a legnagyobb spanyol bank, a 10 legnagyobb szereplő közé kerül hamarosan
Portfolio
A spanyol Santander 12,2 milliárd dollárért felvásárolja az amerikai Webster Financial regionális bankot – jelentette be a pénzintézet kedden. Az akvizícióval a csoport az Egyesült Államok tíz legnagyobb lakossági és kereskedelmi bankja közé lép elő - írja a Reuters.
Az elmúlt évtizedben az európai versenytársak többsége inkább visszavonult az amerikai piacról. A Santander ezzel szemben, Ana Botín vezérigazgató irányítása alatt, stratégiája középpontjába állította az Egyesült Államokat. A mostani felvásárlással amerikai leányvállalatainak együttes mérlegfőösszege mintegy 327 milliárd dollárra emelkedik. Az Egyesült Államokban 2005-ben jelent meg a Sovereign Bank felvásárlásával, és ma az autóhitelezés egyik meghatározó szereplője.

A bejelentés napján a Santander amerikai tőzsdei részvényei 6,4 százalékos mínuszban, 12,23 dolláron zártak.

A spanyol bank nemrég megelőzte a svájci UBS-t, és piaci értéke alapján Európa legnagyobb hitelintézetévé vált.

Az elmúlt hónapokban élénkült a felvásárlási kedv a Wall Street-i nagybankok és a jelentősebb regionális pénzintézetek körében. A piaci szereplők arra számítanak, hogy Donald Trump elnöksége alatt a felügyeletek könnyebben jóváhagyják azokat az ügyleteket, amelyeket az előző kormányzat feltehetően elutasított volna.

A connecticuti székhelyű Webster Financial felvásárlása révén a Santander erősítheti piaci pozícióját és jövedelmezőségét, miközben csökkentheti finanszírozási költségeit. A bank részvényenként 2,0548 saját részvényt és 48,75 dollár készpénzt ajánlott a hitelintézetért. Az ügylet várhatóan 2026 második felében zárul le,

a tervezett éves költségmegtakarítás elérheti a 800 millió dollárt.

A Santander kedden 12 százalékos növekedést jelentett 2025-ös nettó nyereségében. A rekordszintű, 14,1 milliárd eurós eredmény meghaladta a 13,77 milliárd euróra számító elemzői várakozásokat is.

