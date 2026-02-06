Az amerikai bankok fejőstehenének vinne be egy óriási ütést Trump pusztító terve

A 146 milliárd dolláros bevétel a fogyasztóktól beszedett kamatokból és díjakból, valamint a kereskedők által fizetett tranzakciós jutalékokból származott.
A hitelkártya-üzletág így továbbra is a nagybankok egyik legfontosabb profitforrása.
Ez a jövedelmező modell kerülhet veszélybe, ha a Trump-adminisztráció megvalósítja a hitelkártya-kamatok szövetségi szintű maximálását. A kezdeményezés egyelőre elakadt Washingtonban a gyenge kongresszusi támogatottság és a banklobbi erőteljes ellenállása miatt. Scott Bessent pénzügyminiszter azonban egy szerdai meghallgatáson jelezte, hogy a kormányzat továbbra is foglalkozik az ötlettel.
A bankok szerint még egy egyéves, 10 százalékos kamatplafon is súlyosan megzavarná ennek az üzletágnak működését, pedig ez a tevékenység érdemben támogatja a fogyasztói költekezést, és a fogyasztás adja az amerikai gazdasági növekedés mintegy 70 százalékát. A negyedik negyedéves eredmények alapján a magas kamatok egyelőre nem vették el az amerikaiak kedvét a hitelkártya-használattól.
Az iparági átlagos havi egyenlegek 10 milliárd dollárral nőttek, és a harmadik negyedévben elérték a 660 milliárd dollárt a lap szerint. A hitelkártyákra felszámított átlagos kamatszint már több mint egy éve 24 százalék felett stagnál a philadelphiai Fed legfrissebb adatai szerint (alábbi ábránk egy másik módszertan szerint valamivel alacsonyabb kamatot mutat ennél).
A bankok nem látnak aggasztó jeleket a fogyasztók anyagi helyzetében. A negyedik negyedévben a késedelmes fizetések és a leírások aránya stabil maradt, miközben a kártyás költés tovább emelkedett. Több hitelintézet is, köztük a Synchrony Financial és a Bank of America szokatlanul magas törlesztési arányról számolt be, ami arra utal, hogy sok háztartás igyekszik gyorsabban leépíteni adósságát. "A fogyasztók egész évben ellenállóak voltak, jobban, mint vártuk" – mondta Brian Doubles, a Synchrony vezérigazgatója.
A Fehér Ház eddig kevés részletet közölt arról, pontosan hogyan működne a kamatplafon.
Nem tudni például, hogy a szabályozás a meglévő egyenlegekre is vonatkozna-e, vagy csak az új vásárlásokra. Az iparági szervezetek ettől függetlenül hevesen tiltakoznak, mondván: bármilyen árkorlátozás szűkítené a hitelhez jutást, különösen az alacsonyabb scoringgal bíró ügyfelek számára.
A sajtóértesülések szerint
a kormányzat tárgyalásokat folytat a nagy hitelezőkkel egy speciális, 10 százalékos kamatozású "Trump-kártya" bevezetéséről.
A bankvezérek a befektetői tájékoztatókon inkább meglévő, egyszerűsített kártyatermékeikre hivatkoztak. Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója például a bank díjmentes Simplicity kártyáját emelte ki, amely új ügyfeleknek 21 hónapos, 0 százalékos kamatozású egyenlegátvitelt kínál. Szerinte ennek alkalmazása nagyobb megtakarítást kínálna, mint egy egyéves, 10 százalékos kamatplafon.
A szakértők szerint egy átmeneti kamatplafon önmagában sem hozna látványos könnyebbséget a legtöbb kártyabirtokosnak. Ha 10 százalékos plafont vezetnének be a meglévő egyenlegekre, az átlagos, 1734 dolláros tartozással rendelkező ügyfél havonta mindössze körülbelül 20 dollárt spórolna a kamatkiadásokon.
A kamatkorlátozás ugyanakkor felgyorsíthatja azt a tendenciát, hogy egyes kibocsátók egyre inkább a magasabb jövedelmű ügyfeleket célozzák, akik több díjbevételt termelnek nekik és kisebb hitelkockázatot jelentenek. Az American Express például a negyedik negyedévben 8 százalékkal több prémiumkártyát értékesített, mint egy évvel korábban, miközben visszafogta az alacsonyabb hozamú cashback-kártyák marketingjét. A vállalat közölte, hogy nem tervez Trump-kártyát kínálni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
