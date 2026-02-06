  • Megjelenítés
Az amerikai bankok fejőstehenének vinne be egy óriási ütést Trump pusztító terve
Bank

Az amerikai bankok fejőstehenének vinne be egy óriási ütést Trump pusztító terve

Portfolio
A legnagyobb amerikai amerikai hitelkártya-kibocsátók – a JPMorgan Chase, az American Express, a Capital One és a Citigroup – tavaly összesen mintegy 146 milliárd dollár bevételt értek el a kártyaüzletágon, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban  írta meg a Wall Street Journal. A rendkívül jövedelmező üzletágat most a Trump-adminisztráció által fontolgatott szövetségi kamatplafon fenyegeti, ugyanakkor egyelőre nem tudni arról, hogy lenne előrelépés az ügyben.

A 146 milliárd dolláros bevétel a fogyasztóktól beszedett kamatokból és díjakból, valamint a kereskedők által fizetett tranzakciós jutalékokból származott.

A hitelkártya-üzletág így továbbra is a nagybankok egyik legfontosabb profitforrása.

Ez a jövedelmező modell kerülhet veszélybe, ha a Trump-adminisztráció megvalósítja a hitelkártya-kamatok szövetségi szintű maximálását. A kezdeményezés egyelőre elakadt Washingtonban a gyenge kongresszusi támogatottság és a banklobbi erőteljes ellenállása miatt. Scott Bessent pénzügyminiszter azonban egy szerdai meghallgatáson jelezte, hogy a kormányzat továbbra is foglalkozik az ötlettel.

A bankok szerint még egy egyéves, 10 százalékos kamatplafon is súlyosan megzavarná ennek az üzletágnak működését, pedig ez a tevékenység érdemben támogatja a fogyasztói költekezést, és a fogyasztás adja az amerikai gazdasági növekedés mintegy 70 százalékát. A negyedik negyedéves eredmények alapján a magas kamatok egyelőre nem vették el az amerikaiak kedvét a hitelkártya-használattól.

Még több Bank

Bevezetik a kriptofedezetű hiteleket Oroszországban

Bedőlt lakossági hitelek: évtizedek óta nem láttunk ilyet az adóslistán

Banki adatok megszerzésével csalt ki valaki 117 milliót Miskolcon, letartóztatták

Az iparági átlagos havi egyenlegek 10 milliárd dollárral nőttek, és a harmadik negyedévben elérték a 660 milliárd dollárt a lap szerint. A hitelkártyákra felszámított átlagos kamatszint már több mint egy éve 24 százalék felett stagnál a philadelphiai Fed legfrissebb adatai szerint (alábbi ábránk egy másik módszertan szerint valamivel alacsonyabb kamatot mutat ennél).

A bankok nem látnak aggasztó jeleket a fogyasztók anyagi helyzetében. A negyedik negyedévben a késedelmes fizetések és a leírások aránya stabil maradt, miközben a kártyás költés tovább emelkedett. Több hitelintézet is, köztük a Synchrony Financial és a Bank of America szokatlanul magas törlesztési arányról számolt be, ami arra utal, hogy sok háztartás igyekszik gyorsabban leépíteni adósságát. "A fogyasztók egész évben ellenállóak voltak, jobban, mint vártuk" – mondta Brian Doubles, a Synchrony vezérigazgatója.

A Fehér Ház eddig kevés részletet közölt arról, pontosan hogyan működne a kamatplafon.

Nem tudni például, hogy a szabályozás a meglévő egyenlegekre is vonatkozna-e, vagy csak az új vásárlásokra. Az iparági szervezetek ettől függetlenül hevesen tiltakoznak, mondván: bármilyen árkorlátozás szűkítené a hitelhez jutást, különösen az alacsonyabb scoringgal bíró ügyfelek számára.

A sajtóértesülések szerint

a kormányzat tárgyalásokat folytat a nagy hitelezőkkel egy speciális, 10 százalékos kamatozású "Trump-kártya" bevezetéséről.

A bankvezérek a befektetői tájékoztatókon inkább meglévő, egyszerűsített kártyatermékeikre hivatkoztak. Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója például a bank díjmentes Simplicity kártyáját emelte ki, amely új ügyfeleknek 21 hónapos, 0 százalékos kamatozású egyenlegátvitelt kínál. Szerinte ennek alkalmazása nagyobb megtakarítást kínálna, mint egy egyéves, 10 százalékos kamatplafon.

Kapcsolódó cikkünk

Trump tovább erőlteti pusztító tervét, Jamie Dimon szerint ebből gazdasági katasztrófa lehet

Jönnek a Trump-kártyák? Két amerikai nagybank már fontolgatja a 10%-os hitelkártya bevezetését

A szakértők szerint egy átmeneti kamatplafon önmagában sem hozna látványos könnyebbséget a legtöbb kártyabirtokosnak. Ha 10 százalékos plafont vezetnének be a meglévő egyenlegekre, az átlagos, 1734 dolláros tartozással rendelkező ügyfél havonta mindössze körülbelül 20 dollárt spórolna a kamatkiadásokon.

A kamatkorlátozás ugyanakkor felgyorsíthatja azt a tendenciát, hogy egyes kibocsátók egyre inkább a magasabb jövedelmű ügyfeleket célozzák, akik több díjbevételt termelnek nekik és kisebb hitelkockázatot jelentenek. Az American Express például a negyedik negyedévben 8 százalékkal több prémiumkártyát értékesített, mint egy évvel korábban, miközben visszafogta az alacsonyabb hozamú cashback-kártyák marketingjét. A vállalat közölte, hogy nem tervez Trump-kártyát kínálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Bevezetik a kriptofedezetű hiteleket Oroszországban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility