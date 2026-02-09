Az AI alapjaiban alakítja át a fizetéseket, ez lesz a következő nagy durranás

Száguld a digitális fizetési piac, a forgalombővülést az innovációk is hajtják. Egyre több helyen válik elérhetővé az online egykattintásos kártyás fizetés, a digitális SZÉP-kártyát egyre többen használják, és hamarosan újabb budapesti járatokon válhat elérhetővé az érintéses kártyás jegyvásárlás. A következő nagy durranást az AI-boom és a vele együtt megjelent agent pay trend hozhatja el - véli Márkus Gergely. A Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managerével az idén 20. éve megrendezett Mastercard Év Bankja díjátadó apropóján beszélgettünk.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Milyen teljesítményeket és innovációkat díjaztok idén az Év Bankja versenyen?

Az idei lesz a 20. alkalommal megrendezett Mastercard Év Bankja díjátadó. A program együtt alakult és fejlődött a magyar digitális fizetési piaccal és a fizetési innovációkkal az elmúlt két évtizedben. Idén 10 pályázótól összesen 54 pályázat érkezett, külön öröm számomra, hogy a hazai bankszektor szinte összes szereplője részt vett a versenyben. A programban három szegmensben, kilenc kategóriában lehetett nevezni. Idén három új kategóriát is bevezettünk, az egyik Az Év Mesterséges Intelligencia Alapú Innovációja. A bankok egyre több helyen vetik be az AI alapú technológiát: ezekre láthatunk példákat akár cégen belüli, az ügyfelek számára kevésbé látható folyamatokban, de már az ügyfelek számára elérhető platformokon is. Az Év Ügyfélmegtartó Megoldása szintén új kategória, ugyanis sok banknál az új ügyfélszerzés és az új értékajánlat kialakítása mellett a meglévő ügyfelek megtartása is kiemelten fontossá vált. A harmadik új kategória pedig A Fizetés Új Dimenziói: itt nem csak kártyakibocsátói szemmel vizsgáljuk a piacot – a kártyás mellett akár más digitális fizetési-, elfogadói technológiával, de akár céges fizetési innovációkkal is lehetett pályázni.

Márkus Gergely Fotó: Berecz Valter/Portfolio

Hogy sikerült a tavalyi év a hazai piacon a Mastercardnak?

A teljes magyar digitális fizetési piac és mi is nagyon jó évet zártunk. Az MNB harmadik negyedéves adatai alapján volumenben 17,5%-os növekedést mutat a kártyás fizetési forgalom, a mobilfizetés területén pedig még látványosabb fejlődést tapasztaltunk - itt 39%-os növekedést regisztráltunk. Az aktív kártyáink kétharmada már tokenizált (mobiltárcába regisztrált vagy kereskedői felületen elmentett), az ügyfelekben tehát erős a nyitottság az új, innovatív fizetési megoldások iránt.

Több bankkal meghosszabbítottuk stratégiai partnerségünket 2025-ben, köztük olyanokkal is, akik kizárólag Mastercard kártyákat bocsátanak ki, és olyanokkal is, akik nagyobb részben, de nem kizárólag velünk működnek együtt. Ennek, és partnereink gyors növekedésének köszönthetően megerősítettük piacvezető pozíciónkat a kártyás fizetések területén Magyarországon. Idén a csapatunk is bővült, már közel 200-an dolgozunk a budapesti irodánkban. A Mastercard kezdetben a helyi piacot támogató sales, marketing és termék csapatokkal volt jelen Budapesten, ez a csapat bővült akvizícióval és organikus növekedéssel. A Mastercard Advisors & Consulting Services üzletág tanácsadási, analitikai és technológiai megoldásokat kínál elsősorban a Mastercard ügyfeleinek. Akvizíció után csatlakozott az EKATA, egy globális digitális identitás-hitelesítési szolgáltató, amely adatvezérelt megoldásokat kínál az ügyfélazonosítás, csalásmegelőzés és tranzakciók biztonságosabbá tétele érdekében.

Sorra jelentik be a nagy modellek fejlesztői és a legnagyobb tech óriások, hogy integrálják a fizetéseket is az AI-platformokba. Milyen változásokat hozhat ez a fizetési piacon? A jelenlegi üzleti modellekre milyen hatással lehet az agentic pay trendnek?

A fizetések AI-platformokba történő integrációja logikus következő lépés a digitális szolgáltatások fejlődésében. Kezd természetessé válni, hogy az AI-alapú megoldások a nevünkben cselekednek – például a levelezőrendszer felismeri és törli a kéretlen leveleket vagy a navigációs applikáció kerülőutat választ, ha dugót jósol. Ezáltal az is természetessé fog válni, ha ezen AI-alapú megoldások a háttérben, zökkenőmentesen fizetési műveleteket hajtanak végre - legyen szó vásárlásról, utazásszervezésről vagy akár üzleti adminisztrációról.

Ez a trend jelentős változásokat hozhat a fizetési piacon: a tranzakciók gyorsabbá és automatizáltabbá válhatnak, miközben a bizalom, a biztonság és az egyértelmű szabályrendszer szerepe tovább erősödik. Amikor egy AI-ügynök a felhasználó nevében jár el – kutatja a termékeket, sőt magukat a vásárlási tranzakciókat is végrehajtja - a fogyasztók joggal várják el, hogy a fizetés biztonságosan, kontrollált környezetben történjen meg. Ez olyan területeket helyez előtérbe, mint a tokenizáció és az erős ügyfélhitelesítés, ahol a Mastercard ma is központi szerepet tölt be.

Üzleti modell szempontból a korábbi tranzakciófeldolgozás-központú megközelítést egyre inkább a biztonságos, felületeken átívelő fizetési élmények biztosítása váltja fel. A Mastercard számára ez megerősíti azt a szerepet, amelyben megbízható partnerként kapcsoljuk össze a fogyasztókat, a vállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket – függetlenül attól, hogy a fizetést egy ember vagy egy digitális ügynök indítja el.

Fontos ugyanakkor látni, hogy az agentic fizetések nem leváltják a meglévő fizetési infrastruktúrát, hanem arra épülnek. Ennek az új korszaknak a sikere azon múlik, hogy az innovációt képesek vagyunk-e a bizalommal és a skálázhatósággal együtt érvényesíteni.

Az AI-ügynök hajtja végre ilyenkor magát a fizetést is?

A legtöbb modellben az AI elsősorban interfészként vagy kezdeményezőként működik: a felhasználó vagy a vállalkozás nevében indítja el a fizetést. Maga a tranzakció továbbra is a meglévő fizetési rendszereken, bankokon és hálózatokon keresztül valósul meg és fizetés minden esetben előre meghatározott szabályok mentén történik. Az AI-ügynök kizárólag azokon a kereteken belül járhat el, amelyeket a felhasználó előzetesen meghatározott, ideértve például a felhasználó költségkeretét és preferenciáit. A tranzakció feldolgozása ugyanazon a megbízható infrastruktúrán zajlik, ugyanazokkal a biztonsági és megfelelőségi elvárásokkal, amelyek ma is érvényben vannak.

Márkus Gergely Fotó: Berecz Valter/Portfolio

A qvik fizetési rendszer is terjed, már egy-két fizikai boltban és online is egyre több helyen lehet vele fizetni. Hogyan versenyeztek vele?

Igyekszünk olyan fizetéstechnológiai innovációkat fejleszteni ami javítja az ügyfélélményt. Ilyen fizikai környezetben a mobiltárcás fizetés, online környezetben pedig a Click to Pay technológia. A szolgáltatások versenye ugyanakkor felgyorsítja azokat pénzügyi innovációinkat, amelyek még gyorsabb, még intuitívabb, még könnyebb digitális fizetési élményt tesznek elérhetővé.

A qvik árversenyt is hozhat?

Az árverseny folyamatos. Mi azt látjuk, hogy a fogyasztók hosszú távon azokat a megoldásokat részesítik előnyben, amelyek minden helyzetben működnek – itthon és külföldön is – biztonságosak, kényelmesek, és többet adnak egy puszta tranzakciónál. A kártyás fizetés ilyen szempontból egy univerzális élmény: széleskörű elfogadottság, biztonsági funkciók, hitelkeret biztosítása illetve prémium előnyök kapcsolódhatnak hozzá. A nemzetközi fizetéseknél jelenleg a kártyás megoldások dominálnak, a qvik inkább a betéti kártyás, helyi, lokális fizetésnek lehet alternatívája.

Mit mutatnak az első számok, mennyien használják az OTP digitális SZÉP-kártyákat?

Az első tapasztalataink nagyon pozitívak: 2025. év végéig már több mint 110 ezer felhasználó fizetett digitális OTP SZÉP kártyával, a tranzakciók összértéke pedig meghaladta a 3,9 milliárd forintot.

A legfrissebb, pár hetes adatok szerint pedig már több mint 10% az aránya azoknak, akik a SZÉP-Kártyájukat mobiltárcába rakták. A virtuális SZÉP-kártya jelenleg szinte az összes OTP Szép kártyát elfogadó terminálon használható, a teljes országos lefedettség várhatóan a következő hónapokban valósul meg.

Hogy halad a Budapest Pay&GO pilot? Már több mint 2 éve elérhető egyes járatokon a kártyás érintős jegyváltás, mikor jön a többin?

Jelenleg két járaton működik a rendszer: a 100E Repülőtéri Expressz-en és az M1-es metróvonalon. Közel 2 millió ügyfél több mint 4,3 millió jegyet váltott eddig ezzel a szolgáltatással, és az utasok 30-40 százaléka használja már ezt a fizetési módot azokon a helyeken, ahol elérhető. A BKK-val közösen dolgozunk a szolgáltatás kiterjesztésén, a következő hónapokban várható ezzel kapcsolatban bejelentés. Kitűzött célunk, hogy a budapesti Bajnokok Ligája döntőre - amelynek mi vagyunk az egyik főszponzora, és májusban kerül megrendezésre a Puskás Arénában - már bevezessük a bővített szolgáltatást.

Nemzetközi kitekintésben Londontól New Yorkig több száz városban működik már ez a fizetési megoldásunk. Az igazán vonzó ügyfélélmény akkor jön létre, ha ez egységes rendszerré válik minden járművön. Budapesten most minden járaton van jegyelfogadó készülék, illetve lyukasztó, ezeket egészíthetnék ki vagy válthatnák majd le a Pay&GO rendszerrel kompatibilis eszközökkel.

Márkus Gergely Fotó: Berecz Valter/Portfolio

Mi lesz a papír alapú jegyekkel?

Londonban például már alig létezik papír alapú jegy, de akinek nincs bankkártyája, annak is biztosítanak megoldást – ott erre az Oyster kártya működik. Magyarországon figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, például azt, hogy a 65 év felettiek ingyen utaznak – ezt a kedvezményt is be kell építeni a rendszerbe. Minden globálisan jól működő innovációt lokalizálni kell.

Milyen innovációkkal, tervekkel készültök még idén Magyarországon?

Tavaly több magyar bank is megjelent a piacon fizetésre alkalmas hordható eszközökkel - például gyűrűvel vagy karkötővel - és számos más pénzintézet is dolgozik most ezen. Olyan passzív okoseszközökről van szó, amelyeket nem kell tölteni. A mi véleményünk az, hogy ez nem fogja alapjaiban felforgatni a piacot, de lehetnek olyan szegmensek, például a fiatalok körében, akik már nem akarnak kártyával fizetni, vagy akiknek a telefont le kell adni az iskolában. Akkor is praktikus, ha valaki a tengerpartra vagy az uszodába nem szeretne telefont vinni magával, de mégis venne valamit a büfében vagy a bárban.

Esett már szó a Click to Pay szolgáltatásunkról, amit kibocsátói oldalon tavaly vezettünk be, célunk az, hogy idén széles körben terjesszük ki. A megoldás segítségével teljes mértékben helyettesíthető a kártyaadatok kézi megadása az online vásárlás során, ezáltal biztosítjuk az elérhető legmagasabb biztonsági szintet és jelentősen javul az ügyfélélmény is.

Egy másik terület, amiben még hangsúlyosabban tervezünk az idei évben aktivitásokat az a fintech terület. Eddig is kiemelt partnerként tekintettünk a helyi fintechekre, ezt fogjuk idén egy újabb szintre emelni és még strukturáltabban dolgozni a fintech közösséggel.

Márkus Gergely Fotó: Berecz Valter/Portfolio

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.

Címlapkép: Márkus Gergely Fotó: Portfolio/Berecz Valter

