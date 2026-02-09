Egyre nagyobb kockázatnak látják Európában, hogy amerikai kártyatársaságok uralják a piacot

Weimert, a 16 európai bankot és pénzügyi szolgáltatót tömörítő EPI konzorcium vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa jelenleg túlzottan rá van utalva az amerikai kártyatársaságokra. Szerinte ha a transzatlanti kapcsolatok megromlanának,
az amerikai szolgáltatók domináns piaci pozíciója könnyen politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhat.
Az Európai Központi Bank adatai szerint a Visa és a Mastercard 2022-ben az eurózóna kártyás tranzakcióinak csaknem kétharmadát bonyolította le. 13 tagállamban egyáltalán nincs hazai alternatíva az amerikai szereplőkkel szemben, és ahol létezik is ilyen, ott is folyamatosan veszít a jelentőségéből.
A készpénzhasználat visszaszorulásával párhuzamosan az európai döntéshozók mindinkább attól tartanak, hogy a kontinens túlzottan kiszolgáltatottá vált a tengerentúli vállalatoknak. Mario Draghi, az EKB korábbi elnöke nemrég úgy fogalmazott: a mély gazdasági és pénzügyi integráció olyan függőségeket hozott létre, amelyekkel vissza lehet élni, ha a partnerek többé nem szövetségesek.
Az EPI 2024-ben elindította a Wero nevű digitális fizetési rendszert, amely az Apple Pay európai alternatívájának szánnak. A szolgáltatásnak már 48,5 millió felhasználója van Belgiumban, Franciaországban és Németországban, és a tervek szerint 2027-re az online és bolti fizetések széles körére is kiterjesztik.
Az EKB emellett a digitális euró bevezetését szorgalmazza az eurózóna monetáris szuverenitásának erősítése érdekében. A projekt azonban erősen megosztja az európai politikusokat, és több nagybank is lobbizik ellene arra hivatkozva, hogy gyengítené a magánszektor saját fejlesztéseit. Az Európai Parlament még az idén szavaz a javaslatról, de a kimenetel egyelőre bizonytalan.
Weimert ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a digitális euró akár túl későn is érkezhet. "A gond az, hogy
a digitális euró csak néhány év múlva lesz elérhető, talán Donald Trump elnöki mandátumának lejárta után. Úgyhogy kissé kifutottunk az időből
– mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
