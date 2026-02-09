Évtizedes patthelyzet után fordulat készülődik: a bankbetétek sorsáról döntenének a következő hetekben

A Bizottság a következő hetekben konzultációt indít a bankszektor lehetséges reformjairól, és

új javaslatokat vár arra, hogyan lehetne egységes rendszert kialakítani a 100 ezer euró alatti betétek garantálására az egész régióban.

Ez az első lépés, ezt követően az év későbbi szakaszában átfogó jelentés készül az uniós bankok versenyképességéről. A dokumentum azt vizsgálja majd, miért szorultak háttérbe az európai bankok a Wall Street-i riválisokkal szemben, és hogyan lehetne megfordítani ezt a folyamatot. Épp ma egyébként arról is írt a Financial Times, hogy ez a fordulat kibontakozóban van már:

A nemzeti betétbiztosítási rendszerek széttöredezettsége az egyik fő oka annak, hogy az európai bankok nehezen terjeszkednek határon túlra, akár felvásárlások, akár szerves növekedés révén. A Bizottság már 2015-ben előállt egy javaslattal, ám a tárgyalások megfeneklettek. Németország azzal érvelt, hogy a közös biztosítás erkölcsi kockázatot hordozna, mert kockázatosabb magatartásra ösztönözhetné a bankokat. Olaszország pedig ellenezte, hogy korlátozzák a hazai bankok által tartható állampapír-állomány mértékét.

Németország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a közös betétgaranciát az államkötvény-kitettség korlátozásához kössék. Attól tartanak ugyanis, hogy egyes országok arra ösztönözhetik bankjaikat: még több hazai államkötvényt vásároljanak, tudván, hogy a kockázatot úgyis a kontinens többi része viseli.

A Bizottság belátta, hogy a 2015-ös javaslat változtatás nélküli feltámasztására kevés esély van, de reméli, hogy a vita újranyitásával olyan ötletek születhetnek, amelyek áttörhetik a politikai patthelyzetet. Michael Theurer, a német Bundesbank igazgatótanácsának tagja a múlt hónapban a Financial Timesban megjelent cikkében már enyhébb álláspontot képviselt: szerinte a bankok hazai államadósság-kitettségének korlátozásáról szóló megállapodás "segíthetne lefektetni az alapokat a bankunió befejezéséhez".

Nicolas Véron, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet közgazdásza szerint kulcsfontosságú, hogy megoldást találjanak a bankok hazai állampapír-kitettségének korlátozására. Ezt azonban a nagy adóssággal rendelkező országok, például Olaszország régóta ellenzik. "A Bizottság és minden tagállam tisztában van vele, hogy a jelenlegi rendszer törékeny és nem túl jó. A kérdés az, hogy megtörhető-e a patthelyzet" – mondta Véron.

Az európai bankok vezetői régóta panaszkodnak az uniós bankpiacok széttöredezettségére, amely több száz milliárd eurónyi tőkét és likviditást szorít nemzeti korlátok közé.

Az EKB szerint 225 milliárd euró banki tőke és 250 milliárd euró likviditás rekedt így meg.

Az EKB által felállított, a bankfelügyelet javításának lehetőségeit vizsgáló munkacsoport,szintén a közös betétbiztosítási rendszert javasolta a piac széttöredezettségének kezelésére. "Más nagy piacokhoz képest az uniós bankok versenyhátrányban vannak a hiányos egységes piacból eredő méretgazdaságossági problémák miatt" – állapította meg a munkacsoport.

Az utóbbi időben mutatkoznak jelek a határokon átnyúló banki ügyletek élénkülésére – ilyen volt például a francia BPCE 6,4 milliárd eurós tranzakciója a portugál Novo Banco tavalyi megvásárlására. A nagy felvásárlások azonban gyakran politikai ellenállásba ütköznek, mint az UniCredit befektetése a német Commerzbankba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images