Kiderült, mi okozta az MBH Bank rendszereinek mai leállását
Kiderült, mi okozta az MBH Bank rendszereinek mai leállását

MTI
Újraindultak az MBH Bank rendszerei, a reggel bejelentett technikai hiba elhárítása 16 órára befejeződött - közölte az MBH Bank kedden az MTI-vel.

Ma reggel beszámoltunk arról, hogy technikai hiba miatt átmenetileg nem voltak elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet. 

Az eset miatt a Magyar Nemzeti Bank már ma délelőtt megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bankkal az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészítette a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán.

Most az MBH Bank azt közölte, hogy újraindultak a rendszerei.

A bank hangsúlyozta, hogy a leállást egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája okozta, a bank rendszereit nem érte támadás. A lakossági netbanki rendszereket délután fokozatosan kapcsolták vissza. A vállalati netbank helyreállítása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása a teljes ügyfélkör számára folyamatban van.

A kedden beérkezett forintutalásokat a nap végéig jóváírják az ügyfelek számláin, az ügyfelek előzetesen indított tranzakcióit szintén a nap végéig teljesíti a bank.

Az ügyfelek banknál elhelyezett pénze és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak.

A Magyar Nemzeti Bankot az előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatták a hibaelhárítás lépéseiről. Az MBH Bank fiókjai szerdán hosszabb nyitvatartással várják az ügyfeleket, hogy válaszoljanak a kérdésekre és teljesítsék a kéréseket.

Címlapkép forrása: Portfolio

