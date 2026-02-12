Kiszivárgott: egészen a letartóztatásáig a Deutche Bankkal üzletelt Jeffrey Epstein

A Reuters által áttekintett, a napokban nyilvánosságra került bírósági iratokból kiderül, hogy a német nagybank jóval a szakításról szóló hivatalos értesítés után is aktívan segítette Epsteint. A dokumentumok szerint 2019. április 9-én – hónapokkal azután, hogy a bank elvileg felmondta a szerződést – a pénzintézet munkatársai gyorsított eljárásban intéztek el egy készpénzfelvételi kérelmet. Epstein
egy európai utazás előtt 50 ezer eurót igényelt "nagy címletekben", amit a bank maradéktalanul teljesített is.
Az iratok rávilágítanak arra, hogy a pénzintézet és az elítélt szexuális bűnöző közötti kapcsolat felszámolása jóval lassabban zajlott, mint ahogy azt a bank korábban kommunikálta. A Deutsche Bank 2020-ban 150 millió dolláros bírságot fizetett az amerikai felügyeleti szerveknek, amiért éveken át ügyfélként kezelte Epsteint. Az akkori egyezség része volt az az állítás, hogy a bank 2018. december 21-én levélben értesítette Epsteint a számlák megszüntetéséről, és 2019. február 28-ig adott haladékot az ügyek rendezésére.
A most feltárt adatok szerint azonban a februári határidő lejárta után is aktív maradt az üzleti viszony. 2019. május 3-án Epsteinnek még mindig legalább kilenc élő számlája volt a banknál, amelyeken összesen több mint 1,7 millió dollárt tartott. A banki alkalmazottak a határidőn túl is segédkeztek tranzakciók lebonyolításában, például egy párizsi Mercedes-kereskedésből visszautalt kaució kezelésében, valamint több mint 100 ezer dollárnyi utalás teljesítésében különböző légiközlekedési cégek felé.
Sőt, Stewart Oldfield, a bank Epsteinnel foglalkozó ügyfélmenedzsere még 2019 márciusában is ajánlólevelet írt egy másik pénzintézetnek. Ebben
azt állította, hogy a Deutsche Banknak nincs tudomása semmilyen problémáról az ügyfél számláival kapcsolatban.
Ugyanez a menedzser a nagy összegű készpénzfelvételt kollégáinak azzal indokolta, hogy ez "meglehetősen tipikus" Epstein esetében, aki szereti, ha van nála készpénz párizsi útjain.
A tényleges és végleges szakítást végül csak a hatósági fellépés kényszerítette ki. Amikor 2019. július 6-án a hírekben megjelent Epstein letartóztatása, a bankon belül kapkodás kezdődött. Fabrizio Campelli, a vagyonkezelési üzletág akkori vezetője e-mailben kérte beosztottjait, hogy erősítsék meg: Epstein már nem az ügyfelük. A belső levelezésből kiderült, hogy ekkor még számos számla létezett a rendszerben, bár többségükön már nem volt jelentős fedezet.
A letartóztatás hírére a banki alkalmazottak "SÜRGŐS!!!" jelzéssel kaptak utasítást a számlák azonnali lezárására.
A Deutsche Bank a mostani leleplezésekre reagálva közleményt adott ki, amelyben ismét elismerte, hogy hiba volt Epsteint 2013-ban ügyfélként befogadni, és hangsúlyozta, hogy mélységesen megbánta a kapcsolatot. A bank védekezése szerint 2018 végétől kezdve azon dolgoztak, hogy Epstein vagyonát kivonják a pénzintézetből.
A pénzintézet 2013-ban szerződött le Epsteinnel, miután a JPMorgan megszüntette az üzletemberrel való kapcsolatát. Epstein ekkorra már túl volt a 2008-as bírósági ítéleten, amelyben bűnösnek vallotta magát kiskorú lány prostitúcióra való felbujtásában, és letöltötte börtönbüntetését is. A New York-i pénzügyi felügyelet a 2020-as vizsgálatában élesen bírálta a bankot, amiért nem végzett megfelelő ellenőrzéseket Epstein gyanús kifizetéseinél.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új vezetők kerültek a BYD Magyarország élére
Magyar szakember is van köztük.
Katolikus részvényindexeket indít a Vatikán bankja és a Morningstar
Az európai változatban benne lesz az ASML, az SAP és a Deutsche Telekom is.
Az 1 millió forintos fizetés elérése gyerekjáték?
Itt vannak a friss béradatok.
Szijjártó Péter: 15 milliárdot ad a kormány egy kaposvári beruházásra, 400 új munkahely jön létre
45 milliárdból ruház be a Kométa.
Váratlan felismerés: sorra rúghatják ki a dolgozókat, a Covid-járványnál súlyosabb pusztítását okozhat az AI
Ez nem jóslat, figyelmeztetés.
Belenyúl Brüsszel a bankok működésébe, Amerikával kell felvenniük a versenyt
Konzultációt indít az Európai Bizottság az uniós bankszektor versenyképességéről.
Visszatérhet a közéletbe Angela Merkel
Fontos tisztségre jelölnék.
Peking megvillantotta a legújabb szuperdrónját: a jövőben ez lehet a tengeri hadviselés csúcsa
Sorban állnak az országok.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?