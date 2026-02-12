Kiszivárgott: egészen a letartóztatásáig a Deutche Bankkal üzletelt Jeffrey Epstein

Bár a Deutsche Bank már 2018 végén közölte Jeffrey Epsteinnel, hogy megszakítja vele az üzleti kapcsolatot, az amerikai igazságügyi minisztérium dokumentumai szerint a pénzintézet még hónapokig folytatta a kegyvesztett üzletember kiszolgálását. A bank csak Epstein 2019. júliusi letartóztatását követően zárolta véglegesen az összes számláját - írja a Reuters.

A Reuters által áttekintett, a napokban nyilvánosságra került bírósági iratokból kiderül, hogy a német nagybank jóval a szakításról szóló hivatalos értesítés után is aktívan segítette Epsteint. A dokumentumok szerint 2019. április 9-én – hónapokkal azután, hogy a bank elvileg felmondta a szerződést – a pénzintézet munkatársai gyorsított eljárásban intéztek el egy készpénzfelvételi kérelmet. Epstein

egy európai utazás előtt 50 ezer eurót igényelt "nagy címletekben", amit a bank maradéktalanul teljesített is.

Az iratok rávilágítanak arra, hogy a pénzintézet és az elítélt szexuális bűnöző közötti kapcsolat felszámolása jóval lassabban zajlott, mint ahogy azt a bank korábban kommunikálta. A Deutsche Bank 2020-ban 150 millió dolláros bírságot fizetett az amerikai felügyeleti szerveknek, amiért éveken át ügyfélként kezelte Epsteint. Az akkori egyezség része volt az az állítás, hogy a bank 2018. december 21-én levélben értesítette Epsteint a számlák megszüntetéséről, és 2019. február 28-ig adott haladékot az ügyek rendezésére.

A most feltárt adatok szerint azonban a februári határidő lejárta után is aktív maradt az üzleti viszony. 2019. május 3-án Epsteinnek még mindig legalább kilenc élő számlája volt a banknál, amelyeken összesen több mint 1,7 millió dollárt tartott. A banki alkalmazottak a határidőn túl is segédkeztek tranzakciók lebonyolításában, például egy párizsi Mercedes-kereskedésből visszautalt kaució kezelésében, valamint több mint 100 ezer dollárnyi utalás teljesítésében különböző légiközlekedési cégek felé.

Sőt, Stewart Oldfield, a bank Epsteinnel foglalkozó ügyfélmenedzsere még 2019 márciusában is ajánlólevelet írt egy másik pénzintézetnek. Ebben

azt állította, hogy a Deutsche Banknak nincs tudomása semmilyen problémáról az ügyfél számláival kapcsolatban.

Ugyanez a menedzser a nagy összegű készpénzfelvételt kollégáinak azzal indokolta, hogy ez "meglehetősen tipikus" Epstein esetében, aki szereti, ha van nála készpénz párizsi útjain.

A tényleges és végleges szakítást végül csak a hatósági fellépés kényszerítette ki. Amikor 2019. július 6-án a hírekben megjelent Epstein letartóztatása, a bankon belül kapkodás kezdődött. Fabrizio Campelli, a vagyonkezelési üzletág akkori vezetője e-mailben kérte beosztottjait, hogy erősítsék meg: Epstein már nem az ügyfelük. A belső levelezésből kiderült, hogy ekkor még számos számla létezett a rendszerben, bár többségükön már nem volt jelentős fedezet.

A letartóztatás hírére a banki alkalmazottak "SÜRGŐS!!!" jelzéssel kaptak utasítást a számlák azonnali lezárására.

A Deutsche Bank a mostani leleplezésekre reagálva közleményt adott ki, amelyben ismét elismerte, hogy hiba volt Epsteint 2013-ban ügyfélként befogadni, és hangsúlyozta, hogy mélységesen megbánta a kapcsolatot. A bank védekezése szerint 2018 végétől kezdve azon dolgoztak, hogy Epstein vagyonát kivonják a pénzintézetből.

A pénzintézet 2013-ban szerződött le Epsteinnel, miután a JPMorgan megszüntette az üzletemberrel való kapcsolatát. Epstein ekkorra már túl volt a 2008-as bírósági ítéleten, amelyben bűnösnek vallotta magát kiskorú lány prostitúcióra való felbujtásában, és letöltötte börtönbüntetését is. A New York-i pénzügyi felügyelet a 2020-as vizsgálatában élesen bírálta a bankot, amiért nem végzett megfelelő ellenőrzéseket Epstein gyanús kifizetéseinél.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images