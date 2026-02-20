Visszavonta egy pénzügyi vállalkozás engedélyét az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azt írta, a ma közzétett határozatában
visszavonta az Energy-Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Energy-Credit) tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.
A jegybank azt írta, a jogszabálynak megfelelően a társaság végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja. Az eddig pénzügyi lízing és követelésvásárlás pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkező társaság az MNB több felhívása ellenére sem szolgáltatott megfelelő adatokat a felügyeletnek követeléseinek esetleges értékesítéséről, illetve a következő évekre szóló üzleti terveiről, szándékairól.
Hozzátették: emellett az Energy-Credit a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) való csatlakozás díját huzamosabb ideje nem fizette meg az azt működtető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (BISZ) részére, így megszűnt a társaság KHR csatlakozási szerződése is. A KHR célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonsága érdekében.
Az MNB azt állítja, az elmúlt időszakban több vezetői felhívásban, valamint határozatokban szólította fel az Energy-Creditet korábbi pontatlan adatszolgáltatása tisztázására, az adatok átadására, illetve a KHR-hez való ismételt haladéktalan csatlakozásra. A pénzügyi vállalkozás azonban a vezetői felhívásokra nem reagált, a rá vonatkozó prudenciális határozatokat pedig nem vette át. A pénzügyi felügyelet emiatt több lépésben összesen 7 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a társaságra, amelyet azonban szintén nem fizetett meg - zárul az MNB közleménye.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
