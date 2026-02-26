Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Erste Group az alábbiakat emelte ki a gyorsjelentésből:

az ügyfélhitelek állománya 6,4 százalékkal, 232,0 milliárd euróra emelkedett éves összevetésben

a betétállomány 4,7 százalékkal, 253,0 milliárd euróra nőtt

a jövedelemadók 4,8 százalékkal, 1,1 milliárd euróra emelkedtek, a banki különadók pedig 52,0 százalékkal, 372 millió euróra nőttek

az Ausztrián kívüli piacok továbbra is a növekedés fő hajtóerejét jelentik, a nettó eredmény kétharmadát adják (ahogy említettük, ugyanez lényegében igaz az osztrák+cseh párosra is),

a George Invest növeli az értékpapír-megtakarítási programok iránti keresletet

A tavalyi 3,509 milliárd eurós adózott nyereség új éves rekordot jelent, és 12%-kal múlja felül a tavalyelőttit a tárgyi tőkearányos megtérülés (ROTE) enyhe (16,3%-ról 16,6%-ra) növekedése mellett. A CET1 tőkeráta jelentősen, 19,3 százalékra emelkedett, ami stabil tőkehelyzetet jelent a tavasszal bejelentett lengyelországi akvizícióhoz.

Ami a bevételeket illeti,

az ügyfélállomány tartós bővülésének köszönhetően a nettó kamatbevétel 7,8 milliárd euróra nőtt, ami 3,5%-os éves növekedést jelent,

a nettó díj- és jutalékbevétel 8,6 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőttek, a fizetési, az értékpapír- és a biztosítási szolgáltatások növekedésének köszönhetően.

Utóbbinál a fejlődés egyik mozgatórugója a George Invest ausztriai és csehországi bevezetése volt, melyet kifejezetten a fiatalabb befektetői szegmens megszólítására terveztek. Ausztriában az értékpapír-tranzakciók mintegy 62 százalékát már a 35 év alatti ügyfelek hajtják végre, míg a Csehországban ez az arány 33 százalék. 2025 végén az Erste Group közel kétmillió megtakarítási programot kezelt, ami 25 százalékos növekedést jelent a 2024 év végi 1,6 millióhoz képest,a kezelt vagyon (AuM) az Erste Asset Managementnél 103,9 milliárd euróra nőtt.

Miközben a működési bevételek összességében 4,3 százalékkal nőttek, a működési költségek 5,8 százalékkal emelkedtek, elsősorban a magasabb személyi és IT-költségek, valamint a lengyelországi akvizícióhoz kapcsolódó jogi és tanácsadási költségek miatt.

Az összes kockázati költség 478 millió euróra nőtt, 2025-ben kevesebb válsággal kapcsolatos kockázati céltartalékot oldottak fel, mint 2024-ben (271 millió euró). A banki különadók terhe 52,0 százalékkal, 372 millió euróra emelkedett, ezen felül 67 millió euró szlovákiai bankadót könyveltek el a jövedelemadók soron. Egyszeri tételek – például a Ceská sporitelna székházának értékesítése – következtében az egyéb működési eredmény -158 millió euróra javult.

A bankcsoport teljes hitelállománya 6,4 százalékkal, 232,0 milliárd euróra nőtt, a növekedés az Ausztrián kívüli piacokon elérte a 10,5 százalékot, köszönhetően a makrogazdasági lendületetnek: az elmúlt években a közép- és kelet-európai régió átlagosan mintegy kétszer akkora GDP-növekedést ért el, mint az euróövezet. A lakossági üzletágban emelkedett a lakáshitelek iránti kereslet, miközben a vállalati ügyfelek egyre nagyobb arányban igényeltek beruházási finanszírozást.

A hitelezés bővülése mellett a betétállomány 4,7 százalékkal, 253,0 milliárd euróra emelkedett. Ez elsősorban a Csehországban, Magyarországon és Horvátországban növekvő ügyfélbetétek következménye.

Az egyes piacok közül Ausztria 1,17, Csehország 1,01 milliárd, Románia 521 millió eurós profitot termelt, a magyar tevékenység pedig Szlovákiát megelőzve 301 millió eurót, ami forintra átszámolva az egy évvel korábbi 111 milliárd forint után mintegy 120 milliárd forintnak felel meg.

„A 2025-ös eredményeink régiónk erejét bizonyítják. Ennek fényében örömmel tekintünk a lengyelországi akvizíció sikeres lezárására, ami új szintre emeli piaci pozíciónkat a régióban. Ez az akvizíció mérföldkő a csoportunk számára, amelyet minden piacunk erős teljesítménye tett lehetővé. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen méretű bank integrációja figyelmet és erőforrásokat igényel, ezért ezt a folyamatot az ehhez szükséges fókuszáltsággal közelítjük meg” – mondta Peter Bosek, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese hozzátette: „Következetesen erősítettük tőkehelyzetünket, és a lengyelországi akvizíció elszámolását követően is erős CET1 mutatóval rendelkezünk majd. Ezzel párhuzamosan jelentősen bővítettük lakossági és vállalati üzletágunkat, és továbbra is az erőteljes növekedésre összpontosítunk.

A Lengyelországot is tartalmazó konszolidált adatokat a 2026 első negyedéves eredmények közzétételekor mutatjuk be.”

Ami a kilátásokat illeti, a lengyel bankvásárlás várhatóan jelentősen növeli majd az abszolút bevételi és eredményszámokat. Az Erste Csoport jelentett nettó eredménye várhatóan valamivel 4 milliárd euró alatt alakul 2026-ban a menedzsment várakozásai szerint , míg a lengyel bank első konszolidációjához kapcsolódó rendkívüli tételektől megtisztított nettó eredmény előreláthatólag valamivel 4 milliárd euró felett lesz.

A lengyelországi akvizíció teljes mértékben belső forrásból történő finanszírozása miatt, amely 2025-ben magasabb eredménytartalékolást tett szükségessé, az Erste Csoport vezetősége részvényenként

0,75 eurós, csökkentett osztalék kifizetését fogja javasolni

a közgyűlésnek. Ez a 2025-ös nettó eredményből – az AT1‑osztalékok levonását követően – 9,1%-os kifizetési rátának felel meg, összhangban a felvásárlás bejelentésekor kommunikált 2025-ös osztalékpolitikával, amely a kifizetési ráta 10 százalékos felső korlátját határozta meg – közölték.

