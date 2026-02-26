Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás

Az Erste Group az alábbiakat emelte ki a gyorsjelentésből:
- az ügyfélhitelek állománya 6,4 százalékkal, 232,0 milliárd euróra emelkedett éves összevetésben
- a betétállomány 4,7 százalékkal, 253,0 milliárd euróra nőtt
- a jövedelemadók 4,8 százalékkal, 1,1 milliárd euróra emelkedtek, a banki különadók pedig 52,0 százalékkal, 372 millió euróra nőttek
- az Ausztrián kívüli piacok továbbra is a növekedés fő hajtóerejét jelentik, a nettó eredmény kétharmadát adják (ahogy említettük, ugyanez lényegében igaz az osztrák+cseh párosra is),
- a George Invest növeli az értékpapír-megtakarítási programok iránti keresletet
A tavalyi 3,509 milliárd eurós adózott nyereség új éves rekordot jelent, és 12%-kal múlja felül a tavalyelőttit a tárgyi tőkearányos megtérülés (ROTE) enyhe (16,3%-ról 16,6%-ra) növekedése mellett. A CET1 tőkeráta jelentősen, 19,3 százalékra emelkedett, ami stabil tőkehelyzetet jelent a tavasszal bejelentett lengyelországi akvizícióhoz.
Ami a bevételeket illeti,
- az ügyfélállomány tartós bővülésének köszönhetően a nettó kamatbevétel 7,8 milliárd euróra nőtt, ami 3,5%-os éves növekedést jelent,
- a nettó díj- és jutalékbevétel 8,6 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőttek, a fizetési, az értékpapír- és a biztosítási szolgáltatások növekedésének köszönhetően.
Utóbbinál a fejlődés egyik mozgatórugója a George Invest ausztriai és csehországi bevezetése volt, melyet kifejezetten a fiatalabb befektetői szegmens megszólítására terveztek. Ausztriában az értékpapír-tranzakciók mintegy 62 százalékát már a 35 év alatti ügyfelek hajtják végre, míg a Csehországban ez az arány 33 százalék. 2025 végén az Erste Group közel kétmillió megtakarítási programot kezelt, ami 25 százalékos növekedést jelent a 2024 év végi 1,6 millióhoz képest,a kezelt vagyon (AuM) az Erste Asset Managementnél 103,9 milliárd euróra nőtt.
Miközben a működési bevételek összességében 4,3 százalékkal nőttek, a működési költségek 5,8 százalékkal emelkedtek, elsősorban a magasabb személyi és IT-költségek, valamint a lengyelországi akvizícióhoz kapcsolódó jogi és tanácsadási költségek miatt.
Az összes kockázati költség 478 millió euróra nőtt, 2025-ben kevesebb válsággal kapcsolatos kockázati céltartalékot oldottak fel, mint 2024-ben (271 millió euró). A banki különadók terhe 52,0 százalékkal, 372 millió euróra emelkedett, ezen felül 67 millió euró szlovákiai bankadót könyveltek el a jövedelemadók soron. Egyszeri tételek – például a Ceská sporitelna székházának értékesítése – következtében az egyéb működési eredmény -158 millió euróra javult.
A bankcsoport teljes hitelállománya 6,4 százalékkal, 232,0 milliárd euróra nőtt, a növekedés az Ausztrián kívüli piacokon elérte a 10,5 százalékot, köszönhetően a makrogazdasági lendületetnek: az elmúlt években a közép- és kelet-európai régió átlagosan mintegy kétszer akkora GDP-növekedést ért el, mint az euróövezet. A lakossági üzletágban emelkedett a lakáshitelek iránti kereslet, miközben a vállalati ügyfelek egyre nagyobb arányban igényeltek beruházási finanszírozást.
A hitelezés bővülése mellett a betétállomány 4,7 százalékkal, 253,0 milliárd euróra emelkedett. Ez elsősorban a Csehországban, Magyarországon és Horvátországban növekvő ügyfélbetétek következménye.
Az egyes piacok közül Ausztria 1,17, Csehország 1,01 milliárd, Románia 521 millió eurós profitot termelt, a magyar tevékenység pedig Szlovákiát megelőzve 301 millió eurót, ami forintra átszámolva az egy évvel korábbi 111 milliárd forint után mintegy 120 milliárd forintnak felel meg.
„A 2025-ös eredményeink régiónk erejét bizonyítják. Ennek fényében örömmel tekintünk a lengyelországi akvizíció sikeres lezárására, ami új szintre emeli piaci pozíciónkat a régióban. Ez az akvizíció mérföldkő a csoportunk számára, amelyet minden piacunk erős teljesítménye tett lehetővé. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen méretű bank integrációja figyelmet és erőforrásokat igényel, ezért ezt a folyamatot az ehhez szükséges fókuszáltsággal közelítjük meg” – mondta Peter Bosek, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.
Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese hozzátette: „Következetesen erősítettük tőkehelyzetünket, és a lengyelországi akvizíció elszámolását követően is erős CET1 mutatóval rendelkezünk majd. Ezzel párhuzamosan jelentősen bővítettük lakossági és vállalati üzletágunkat, és továbbra is az erőteljes növekedésre összpontosítunk.
A Lengyelországot is tartalmazó konszolidált adatokat a 2026 első negyedéves eredmények közzétételekor mutatjuk be.”
Ami a kilátásokat illeti, a lengyel bankvásárlás várhatóan jelentősen növeli majd az abszolút bevételi és eredményszámokat. Az Erste Csoport jelentett nettó eredménye várhatóan valamivel 4 milliárd euró alatt alakul 2026-ban a menedzsment várakozásai szerint , míg a lengyel bank első konszolidációjához kapcsolódó rendkívüli tételektől megtisztított nettó eredmény előreláthatólag valamivel 4 milliárd euró felett lesz.
A lengyelországi akvizíció teljes mértékben belső forrásból történő finanszírozása miatt, amely 2025-ben magasabb eredménytartalékolást tett szükségessé, az Erste Csoport vezetősége részvényenként
0,75 eurós, csökkentett osztalék kifizetését fogja javasolni
a közgyűlésnek. Ez a 2025-ös nettó eredményből – az AT1‑osztalékok levonását követően – 9,1%-os kifizetési rátának felel meg, összhangban a felvásárlás bejelentésekor kommunikált 2025-ös osztalékpolitikával, amely a kifizetési ráta 10 százalékos felső korlátját határozta meg – közölték.
Címlapkép forrása: Â© by Christian Wind (wwwchristianwind.com)
Elképesztő tempót diktál Ukrajna: kilométereken át épül a különleges védvonal az oroszok ellen
Olcsó, de a jelek szerint működik.
Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele
Rengeteg áramot lehetne földhőből termelni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
A nagy átverés: miért esnek az amerikai kötvényhozamok?
A részvényesek keze van a dologban.
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon
Hivatalosan is bejelentették.
Fordulat a rakétaversenyben: jön a HAVOC, ez lehet Amerika új szuperfegyvere
Az űrből is kilőhető.
Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége
Folyamatos a nyomásgyakorlás.
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.