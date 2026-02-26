  • Megjelenítés
Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás
Bank

Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Történetében először átlépte a 3,5 milliárd eurót az Erste Group éves adózás utáni eredménye. Az év egészében 12%-os, csak a negyedik negyedévben 55%-os profitnövekedéssel sikerült új rekordokat elnérnie az osztrák bankcsoportnak. Alábbi grafikonjaink kiegyensúlyozott bővülésről árulkodnak, a hitelállomány például 6,4%-kal, a betétállomány 4,7%-kal bővült egy év alatt. Bár 100 euróból 62 eurót az osztrák és a cseh leánybank szállít továbbra is, euróban a magyar operáció nyeresége is emelkedett tavaly. A készpénzből finanszírozott, még nem konszolidált lengyel bankvásárlás miatt az idei osztalék mindössze 75 cent lesz a tavalyi 3 euró után.
Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

Az Erste Group az alábbiakat emelte ki a gyorsjelentésből:

  • az ügyfélhitelek állománya 6,4 százalékkal, 232,0 milliárd euróra emelkedett éves összevetésben
  • a betétállomány 4,7 százalékkal, 253,0 milliárd euróra nőtt
  • a jövedelemadók 4,8 százalékkal, 1,1 milliárd euróra emelkedtek, a banki különadók pedig 52,0 százalékkal, 372 millió euróra nőttek
  • az Ausztrián kívüli piacok továbbra is a növekedés fő hajtóerejét jelentik, a nettó eredmény kétharmadát adják (ahogy említettük, ugyanez lényegében igaz az osztrák+cseh párosra is),
  • a George Invest növeli az értékpapír-megtakarítási programok iránti keresletet

A tavalyi 3,509 milliárd eurós adózott nyereség új éves rekordot jelent, és 12%-kal múlja felül a tavalyelőttit a tárgyi tőkearányos megtérülés (ROTE) enyhe (16,3%-ról 16,6%-ra) növekedése mellett. A CET1 tőkeráta jelentősen, 19,3 százalékra emelkedett, ami stabil tőkehelyzetet jelent a tavasszal bejelentett lengyelországi akvizícióhoz.

Ami a bevételeket illeti,

  • az ügyfélállomány tartós bővülésének köszönhetően a nettó kamatbevétel 7,8 milliárd euróra nőtt, ami 3,5%-os éves növekedést jelent,
  • a nettó díj- és jutalékbevétel 8,6 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőttek, a fizetési, az értékpapír- és a biztosítási szolgáltatások növekedésének köszönhetően.

Utóbbinál a fejlődés egyik mozgatórugója a George Invest ausztriai és csehországi bevezetése volt, melyet kifejezetten a fiatalabb befektetői szegmens megszólítására terveztek. Ausztriában az értékpapír-tranzakciók mintegy 62 százalékát már a 35 év alatti ügyfelek hajtják végre, míg a Csehországban ez az arány 33 százalék. 2025 végén az Erste Group közel kétmillió megtakarítási programot kezelt, ami 25 százalékos növekedést jelent a 2024 év végi 1,6 millióhoz képest,a kezelt vagyon (AuM) az Erste Asset Managementnél 103,9 milliárd euróra nőtt.

Még több Bank

Konzultáció indul azért, hogy megkönnyítsék a bankok életét

Súlyos hitelbedőléseket okozhat a mesterséges intelligencia az utóbbi évek slágerpiacán

Náluk már megkezdődött a hitelek bedőlése: nyolc éve nem történt ilyen a világ túloldalán

Miközben a működési bevételek összességében 4,3 százalékkal nőttek, a működési költségek 5,8 százalékkal emelkedtek, elsősorban a magasabb személyi és IT-költségek, valamint a lengyelországi akvizícióhoz kapcsolódó jogi és tanácsadási költségek miatt. 

Az összes kockázati költség 478 millió euróra nőtt, 2025-ben kevesebb válsággal kapcsolatos kockázati céltartalékot oldottak fel, mint 2024-ben (271 millió euró). A banki különadók terhe 52,0 százalékkal, 372 millió euróra emelkedett, ezen felül 67 millió euró szlovákiai bankadót könyveltek el a jövedelemadók soron. Egyszeri tételek – például a Ceská sporitelna székházának értékesítése – következtében az egyéb működési eredmény -158 millió euróra javult.

A bankcsoport teljes hitelállománya 6,4 százalékkal, 232,0 milliárd euróra nőtt, a növekedés az Ausztrián kívüli piacokon elérte a 10,5 százalékot, köszönhetően a makrogazdasági lendületetnek: az elmúlt években a közép- és kelet-európai régió átlagosan mintegy kétszer akkora GDP-növekedést ért el, mint az euróövezet. A lakossági üzletágban emelkedett a lakáshitelek iránti kereslet, miközben a vállalati ügyfelek egyre nagyobb arányban igényeltek beruházási finanszírozást.

A hitelezés bővülése mellett a betétállomány 4,7 százalékkal, 253,0 milliárd euróra emelkedett. Ez elsősorban a Csehországban, Magyarországon és Horvátországban növekvő ügyfélbetétek következménye.

Az egyes piacok közül Ausztria 1,17, Csehország 1,01 milliárd, Románia 521 millió eurós profitot termelt, a magyar tevékenység pedig Szlovákiát megelőzve 301 millió eurót, ami forintra átszámolva az egy évvel korábbi 111 milliárd forint után mintegy 120 milliárd forintnak felel meg.  

„A 2025-ös eredményeink régiónk erejét bizonyítják. Ennek fényében örömmel tekintünk a lengyelországi akvizíció sikeres lezárására, ami új szintre emeli piaci pozíciónkat a régióban. Ez az akvizíció mérföldkő a csoportunk számára, amelyet minden piacunk erős teljesítménye tett lehetővé. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen méretű bank integrációja figyelmet és erőforrásokat igényel, ezért ezt a folyamatot az ehhez szükséges fókuszáltsággal közelítjük meg” – mondta Peter Bosek, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese hozzátette: „Következetesen erősítettük tőkehelyzetünket, és a lengyelországi akvizíció elszámolását követően is erős CET1 mutatóval rendelkezünk majd. Ezzel párhuzamosan jelentősen bővítettük lakossági és vállalati üzletágunkat, és továbbra is az erőteljes növekedésre összpontosítunk.

A Lengyelországot is tartalmazó konszolidált adatokat a 2026 első negyedéves eredmények közzétételekor mutatjuk be.”

Ami a kilátásokat illeti, a lengyel bankvásárlás várhatóan jelentősen növeli majd az abszolút bevételi és eredményszámokat. Az Erste Csoport jelentett nettó eredménye várhatóan valamivel 4 milliárd euró alatt alakul 2026-ban a menedzsment várakozásai szerint , míg a lengyel bank első konszolidációjához kapcsolódó rendkívüli tételektől megtisztított nettó eredmény előreláthatólag valamivel 4 milliárd euró felett lesz.

A lengyelországi akvizíció teljes mértékben belső forrásból történő finanszírozása miatt, amely 2025-ben magasabb eredménytartalékolást tett szükségessé, az Erste Csoport vezetősége részvényenként 

0,75 eurós, csökkentett osztalék kifizetését fogja javasolni

a közgyűlésnek. Ez a 2025-ös nettó eredményből – az AT1‑osztalékok levonását követően – 9,1%-os kifizetési rátának felel meg, összhangban a felvásárlás bejelentésekor kommunikált 2025-ös osztalékpolitikával, amely a kifizetési ráta 10 százalékos felső korlátját határozta meg – közölték.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Â© by Christian Wind (wwwchristianwind.com)

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Sorra dönti a csúcsokat a forint
Náluk már megkezdődött a hitelek bedőlése: nyolc éve nem történt ilyen a világ túloldalán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility