Botrányos tranzakciók egy svájci banknál, a dollárrendszerből való kizárással fenyeget Amerika
Portfolio
Az Egyesült Államok azzal fenyeget, hogy kizárja az amerikai pénzügyi rendszerből a svájci MBaer Merchant Bankot. A gyanú szerint a pénzintézet súlyosan megsértette az Iránnal, Oroszországgal és Venezuelával szembeni szankciókat. A vádak alapján a bank pénzmosásban és terrorizmusfinanszírozásban is közreműködött, amivel több százmillió dollárnyi illegális tranzakciót segített elő - jelentette a Handelsblatt.

Az amerikai pénzügyminisztérium álláspontja szerint a svájci magánbank jelentős összegeket juttatott el szankciós listán szereplő felekhez az amerikai rendszeren keresztül. A legsúlyosabb vádak szerint az intézmény orosz és venezuelai szereplőknek biztosított hátteret korrupciós pénzek tisztára mosásához.

Emellett az iráni Forradalmi Gárda nevében finanszírozott terrorizmussal kapcsolatos tevékenységeket is támogatták. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: Washington teljes erejével fellép pénzügyi rendszerének védelmében. Kiemelte, hogy

az eset komoly figyelmeztetés a bankszektor többi szereplője számára is.

A pénzügyi bűnözés elleni amerikai hivatal (FinCEN) szerint a bank fedőcégeket és bonyolult céghálókat használt a tranzakciók valódi kedvezményezettjeinek elrejtésére. A hatóság külön kiemelte a venezuelai állami olajtársasághoz, a PDVSA-hoz köthető, 2020 óta tartó gyanús utalásokat. Szintén aggályosnak találták, hogy a bank ügyfélkörében feltűnően magas a szankcionált orosz állampolgárok aránya. Válaszlépésként az Egyesült Államok olyan szabályozást javasolt, amely megtiltaná az amerikai pénzintézeteknek, hogy levelezőszámlát vezessenek az MBaer számára.

Ez a lépés gyakorlatilag elvágná a bankot a dollártól, ami a nemzetközi pénzügyi működés alapfeltétele.

A svájci pénzügyi felügyelet (Finma) is vizsgálódott az ügyben, saját eljárását azonban hetekkel ezelőtt lezárta. Bár a bank jogi ellenlépései miatt a hatóság egyelőre nem tudta végrehajtani a tervezett intézkedéseit, egy független megfigyelőt rendeltek ki az intézményhez. Az MBaer vezetése közölte, hogy jogi szakértőkkel egyeztetnek a vádakról. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy tőkehelyzetük stabil, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A bankot 2018-ban alapította Michael Baer, aki a neves Julius Baer vagyonkezelő alapító családjának leszármazottja.

Hasonlóan drasztikus szankcióra európai bankkal szemben legutóbb 2018-ban volt példa.

Akkor a lett ABLV bankot zárták ki az amerikai rendszerből,

ami végül az intézmény bezárásához vezetett. Svájci pénzintézettel szemben azonban most először merült fel ilyen súlyos intézkedés lehetősége a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta bevezetett szigorúbb szabályozási keretrendszerben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

