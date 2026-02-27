  • Megjelenítés
Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja

Nagyot fordult a világ az elmúlt évtizedben a Banca Monte dei Paschi di Siena körül: 2016-ban még egy 20 milliárd eurós mentőcsomaggal mentette ki az állam, tavaly már felvásárolta az egyik legaktívabb olasz pénzügyi befektetőnek számító Mediobancát, most pedig bejelentette: 2030-ig 16 milliárd eurót tervez kifizetni részvényeseinek.

A Banca Monte dei Paschi di Siena 2030-ig mintegy 16 milliárd eurót (nagyjából 19 milliárd dollárt) tervez visszajuttatni a befektetőinek, miközben a Mediobanca felvásárlásából származó szinergiák kiaknázására összpontosít - számolt be a Bloomberg.

Az olasz bank pénteki közleménye szerint 2030-ig

a nettó nyereségének 100 százalékát szétosztja a részvényesek között.

A Monte Paschi várakozásai alapján a bevételek évi 4,6 százalékos átlagos növekedési ütemmel bővülnek, a korrigált nyereség pedig az időszak végére elérheti a 3,7 milliárd eurót.

Az új pénzügyi célokat a Monte Paschi szeptemberben lezárt, 17 milliárd eurós Mediobanca-felvásárlását követően határozták meg. Az ügylet révén eszközállomány alapján Olaszország harmadik legnagyobb bankja jött létre, ami látványos fordulatot jelent az alig egy évtizede még államosított, a fennmaradásáért küzdő pénzintézet számára.

A Monte Paschi korábbi bejelentése szerint az integráció és a költségmegtakarítások érdekében kivezetik a Mediobancát a tőzsdéről. A fogyasztási hitelezési üzletág beolvad a Monte Paschi alaptevékenységébe, míg a vállalati és befektetési banki, valamint a prémium privátbanki üzletágak egy új, a Mediobanca márkanevet viselő leányvállalatba kerülnek.

Ez az új egység veszi át a Mediobanca 13 százalékos részesedését az Assicurazioni Generaliban,

Olaszország legnagyobb biztosítójában, amelynek piaci értéke mintegy 56 milliárd euró. Az integráció a tőketermelést is erősítheti a halasztott adókövetelések gyorsabb felhasználása révén, amelyek összege akár a 2,9 milliárd eurót is elérheti.

