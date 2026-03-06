Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél

Az OTP a negyedik negyedévben 297 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami az előző negyedévhez képest visszaesést, éves alapon viszont javulást jelent. A bevételek tovább nőttek a hitelállomány bővülése és a javuló kamatmarzs hatására, miközben a kockázati költségek jelentősen csökkentek negyedéves összevetésben. A profitdinamikát ugyanakkor részben a magasabb működési költségek és az egyéb bevételek visszaesése fogta vissza.

Az OTP 2025 negyedik negyedévében 297 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami negyedéves alapon mintegy 10 százalékos visszaesést jelent, ugyanakkor az egy évvel korábbi szintet közel ötödével haladta meg. Az adózás előtti eredmény szintén csökkent az előző negyedévhez képest, miközben a működési eredmény 385 milliárd forint körül alakult.

A bevételi oldalon továbbra is kedvező trendek látszanak. A teljes bevétel negyedéves alapon enyhén nőtt, elsősorban a nettó kamatbevétel bővülése miatt. A kamateredmény több mint 500 milliárd forint volt a negyedik negyedévben, ami részben a hitelállomány növekedésének, részben a javuló kamatmarzsnak köszönhető. A díj- és jutalékbevételek szintén emelkedtek, ami a magasabb tranzakciós aktivitással és az üzleti volumen növekedésével magyarázható.

Ezzel szemben az egyéb bevételek jelentősen visszaestek negyedéves alapon. Ebben szerepet játszott a támogatott lakossági hitelek valós érték korrekciója, valamint az, hogy az orosz szegmensben mérséklődött a devizakonverziós eredmény.

A költségoldalon a működési ráfordítások érdemben emelkedtek. A negyedik negyedévben a működési költségek több mint 20 százalékkal ugrottak meg az előző negyedévhez képest, részben egyszeri tételek miatt, például a gödöllői királyi kastély felújítására adott 20 milliárd forintos adomány elszámolása miatt.

A kockázati költségek viszont jelentősen csökkentek. A negyedévben mintegy 41 milliárd forintot tettek ki, ami több mint negyedével alacsonyabb az előző negyedévnél. A javulás több országban is látható volt, ugyanakkor a teljes csoportszintű számot továbbra is az orosz működés határozta meg, ahol a negyedévben közel 37 milliárd forintos hitelkockázati költség jelent meg.

A hitelportfólió minősége stabil maradt. A nem teljesítő hitelek aránya 3,5 százalékon állt, miközben a teljesítő hitelállomány tovább bővült. A negyedévben a teljesítő hitelek állománya árfolyamszűrten mintegy 5 százalékkal nőtt, ami azt jelzi, hogy a hitelkereslet több piacon is élénk maradt.

