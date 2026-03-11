Új útvonalakon szállítják a készpénzt Ukrajnába, a magyar ügy után léptek a bankok

A háború kitörése óta az ukrán bankok légi szállítás helyett közúton hozzák be a valutát az országba. A fő partner az osztrák Raiffeisen Bank, így

a készpénz jellemzően Magyarországon vagy Szlovákián keresztül érkezik Ukrajnába.

Mivel Kijev diplomáciai kapcsolata jelenleg mindkét szomszédos országgal feszült, a bankpiaci szereplők elkezdték az

új, alternatív útvonalak kidolgozását.

A közvetlen külföldi behozatal szüneteltetése miatt a pénzintézetek átmenetileg az Ukrán Nemzeti Banktól (NBU) vásárolnak készpénzvalutát. A jegybank március 9-én és 10-én összesen 200 millió dollárt és 115 millió eurót kínált fel eladásra. Bár a kereslet egyelőre mérsékelt, a felkínált összegből így is 73,1 millió dollárt és 52 millió eurót vásároltak meg a piacon. Ez a volumen is közel duplája a Magyarországon rekedt szállítmány értékének. A jegybanki valuta iránti érdeklődés egyelőre meglehetősen ingadozó. Míg az első napon öt bank élt a lehetőséggel, másnap már csak egyetlen pénzintézet vásárolt külföldi készpénzt.

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették. Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt. A NAV pénteki közleménye szerint idén eddig több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

