A Morgan Stanley-t is elérte a magánhitel-lavina, egy szakértő szerint megduplázódhatnak a bedőlések

A Morgan Stanley Private Credit a befektetőknek küldött levelében közölte, hogy a North Haven Private Income Fund (PIF) a negyedéves visszaváltási kérelmeknek mindössze 45,8 százalékát teljesítette. Ez nagyjából 169 millió dollárt jelent. A bank befektetéskezelő részlege a tájékoztatóra hivatkozva jelezte, hogy
negyedévente a forgalomban lévő befektetési jegyek legfeljebb 5 százalékát váltja vissza.
Az intézmény szerint a korlátozás segít elkerülni a kényszerértékesítést "piaci zavarok idején", emellett hosszú távon maximalizálja a kockázattal korrigált hozamot.
A Wall Street-i nagybank egyúttal figyelmeztetett, hogy a magánhitelszektort több kihívás is terheli. Bizonytalanság övezi a felvásárlási piac élénkülését, miközben erősödnek a hitelminőség romlásával kapcsolatos aggodalmak, az eszközök hozamfelárai pedig szűkülnek. "
Az erősebb és gyengébb hitelek közötti szórás növekszik
- áll a levélben.
A magánhitelpiacon az elmúlt hónapokban több negatív fejlemény is felerősítette a befektetői idegességet. A világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító BlackRock nemrég szintén korlátozta a visszaváltásokat az egyik kiemelt hitelalapjánál. Ezzel párhuzamosan a Blackstone BCRED nevű magánhitel-alapja is a tőkekivonási kérelmek megugrásáról számolt be az első negyedévben. A JPMorgan Chase eközben leírta egyes, magánhitel-alapoknak nyújtott hitelei értékét, miután felülvizsgálta a szoftvercégek körüli piaci turbulencia hatásait.
A piaci feszültséget fokozza, hogy
a mesterséges intelligencia térnyerése a szoftvercégek jövedelemtermelő képességét is megkérdőjelezheti. Ez azért kritikus, mert a magánhitelpiac éppen ehhez az ágazathoz kötődik a legerősebben.
Steffen Meister, a Partners Group svájci magántőke-társaság elnöke a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a magánhitelek nemteljesítési mutatója a következő években akár meg is duplázódhat. A hitelezők ugyanis az AI okozta gazdasági átrendeződés "teljes kockázatát viselik", miközben az ebből fakadó hozampotenciálból alig részesülnek. Meister szerint az elmúlt évtizedben az éves nemteljesítési ráta átlagosan 2,6 százalék volt. Ez a viszonylag alacsony szint bátorította a hitelezőket arra, hogy diverzifikált, tőkeáttételes portfóliókat építsenek.
A magánhitelpiac bizalmi válsága a tavalyi csődökig nyúlik vissza. Akkor omlott össze többek között a First Brands autóalkatrész-gyártó és a Tricolor nevű, kockázatosabb hitelekre szakosodott pénzügyi cég is. Ezek az események egyre intenzívebb figyelmet irányítanak egy olyan szektorra, amelyet az elmúlt években még a gyors növekedés, a jelentős intézményi tőkebeáramlás és a bővülő vállalati hitelezés jellemezett.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
