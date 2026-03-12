Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Portfolio: Lassú növekedés és a jövedelmezőség visszaesése jellemezte 2025-ben a magyar bankszektort az MNB hétfőn megjelent statisztikái szerint. Hogy teljesített ebben a környezetben tavaly a Gránit Bank?

Hegedüs Éva: Szemben a piaci trendekkel a Gránit Bank történetének eddigi legerősebb évét zárta tavaly.

Az egyedi adózott eredmény 19,2 milliárd forint, ami 13,6%-kal nőtt, szemben a bankszektor 8,1%-os éves csökkenésével.

Az adózás előtti eredmény 21,4 milliárd forint, 18,8%-kal magasabb, mint a 2024 évi. Az egyedi mérlegfőösszeg 11,7%-kal bővült, ami jelentősen meghaladja a bankszektor 2,5%-os éves átlagos növekedését. A hitelek és kötvények állománya 37,4%-kal emelkedett, a lakossági és vállalati betétek pedig egyaránt 23%-kal nőttek. A portfólió minősége továbbra is kiváló: a nemteljesítő hitelek aránya 0,2%, lényegesen alacsonyabb mint a bankszektor 2,1%-os NPL mutatója. A működési költségek az eszközállomány 0,9%-át tették ki, miközben a szektorra jellemző érték 1,9%. A működési költség/bevétel arány 39% alatt maradt, szemben a körülbelül 45%-os piaci átlaggal. A Gránit Bankcsoport által kezelt vagyon 2025 végén megközelítette a 4000 milliárd forintot. Az üzleti állományok és az eredmények egyaránt meghaladták előre jelzéseinket.

Sikerült-e a banknak az innovációk területén is előrelépnie, vagy inkább az üzleti növekedés állt a fókuszban?

A mesterséges intelligenciát érintő fejlesztéseink sikerét jelzi, hogy a Mastercard Év Bankja versenyen ebben a kategóriában is első lett a Gránit Bank. Két mesterséges intelligenciára épülő megoldást szeretnék külön is kiemelni. Az egyik a jelzáloghitelezésben a hitelügyintézés jelentős részét automatizálja. A digitális fiókba feltöltött dokumentumokat a rendszer azonnal ellenőrzi, vizsgálva azok teljességét és egymással való összhangját. Ezt követően automatikusan elkészíti a szükséges előterjesztést és a szerződéstervezetet, gyorsabb, hatékonyabb hitelügyintézést biztosít az ügyfelek számára.

Szintén mesterséges intelligenciára épül a Gránit Guru, amely kezdetben a lakossági hiteltermékekről adott tájékoztatást, mára azonban már a bankszámlák, a kártyák, a betétek, a digitális bankolás és a kiberbiztonság kérdéseiben is naprakész válaszokat ad.

A digitális fejlesztések tempóját jól mutatja, hogy

az elmúlt évben gyakorlatilag kétheti rendszerességgel jelentek meg újabb verziók és funkciók a mobilappban.

Ezekből csak néhányat emelek ki, pl. a fizetési karkötőt, amelyet a piacon elsőként vezettünk be és amely lehetővé teszi az érintéses fizetést akár mobiltelefon használata nélkül is. A kibercsalások elleni védelem érdekében tovább fejlesztettük az egyszer használatos bankkártyát is, már devizában is használható, és hitelkártyához is kapcsolható, amely terméket tavaly vezettük be. Emellett olyan konstrukciókat is kialakítottunk, amelyek az ügyfelek befektetési ismereteinek bővítését és a hozamlehetőségek kihasználását támogatják, Ezek a megoldások a Gránit befektetési jegyek vásárlását kombinálják a betétlekötéssel, így egyszerre kínálnak stabilitást és vonzó hozamlehetőségeket.

A tőzsdei kibocsátás óta jelentősen csökkent a Gránit Bank részvényárfolyama. Milyennek látja ma a tőkepiaci környezetet, ki mernének lépni ma is a piacra?

A bank alapmutatói a 2024-es tőzsdei megjelenés óta tovább erősödtek. Ezt a piaci átlagnál gyorsabb üzleti növekedés, a minden idők legmagasabb adózás utáni eredménye, a szektor átlagánál lényegesen jobb költséghatékonyság, a portfólió kiváló minősége és a folyamatos digitális innovációink is jelzik.

Egyetértek Warren Buffett-tel, miszerint, rövid távon a hangulat befolyásolhatja a részvényárfolyamot, hosszabb távon azonban a vállalat fundamentumai, valamint az értékteremtő képessége számít.

Egy IPO utáni átmeneti árfolyamesés nem egyedi jelenség, hazai és nemzetközi példák is mutatják, hogy ez még a legnagyobb technológiai cégeknél és bankok esetében is előfordul. Megjegyzem, hogy a Gránit Bank 2025 harmadik negyedéves gyorsjelentését követően két elemzőház is megerősítette a tizenkét hónapos 17 000 és 18 000 forint közötti célárfolyamot. A tőzsdére lépést ezért ma is a részvényesek érdekeit szolgáló helyes döntésnek tartom.

A lakossági hitelpiacon az Otthon Start, a kkv-hitelpiacon a Széchenyi Kártya visz szinte mindent. Mennyire lepte meg e fix 3%-os termékek népszerűsége, és hogy teljesít bennük a Gránit Bank?

Nincs új a nap alatt, a kamatszint és a hitelkereslet között szoros kapcsolat van. Az alacsonyabb kamat általában élénkíti a piacot. A jelzáloghiteleknél az Otthon Start jelenleg kiemelten népszerű termék, a vállalkozások körében hasonló szerepet tölt be a Széchenyi Kártya Program, és a többi államilag támogatott KKV-s konstrukció.

A Gránit Bank az Otthon Start hitelezésben jelentősen növelte piaci részesedését, a 2025 év végi adatok alapján az Otthon Start hitelek közel 2 %-át a Gránit Banknál szerződték le az ügyfelek.

Hamarosan fióktelepként kezdi meg működését közeli versenytársuk, a Revolut. Mekkorának látja a versenypiaci fenyegetést jelenleg? Mi az, amiben Ön szerint előttük járnak, és miben mögöttük?

Én a versenyben hiszek, mert az magasabb színvonalú és fenntartható szolgáltatás nyújtására inspirál.

Rendszeresen értékeljük a saját működésünket, az ügyfeleink visszajelzéseit, a versenytársaink értékajánlatát, és nem tartjuk ördögtől valónak, ha tanulhatunk másoktól, de annak jobban örülünk, ha minket másolnak, és erre azért sok példa van. A Gránit Bank eddigi eredményeit egy kifejezetten erős versenyben, kompetitív piacon érte el, ahol több évtizedes, akár több száz éves múlttal rendelkező tőkeerős hazai és nemzetközi szereplők, illetve globális fintech szereplők vannak jelen. A tények azt mutatják, hogy a Gránit Bank jól állja a versenyt, amin az sem fog változtatni, ha egy eddigi versenytárs nem határon átnyúló szolgáltatóként, hanem fióktelepként működik. Mindemellett a szabályozásnak fontos szerepe van abban, hogy a versenyfeltételek és a közterhek minden szereplő számára azonosak legyenek, és azt gondolom a szabályozó hatóságoknak van még tennivalójuk ezen a téren.

Ami a kérdésében rejlő összehasonlítást illeti, fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Gránit Bank más neobankoktól eltérően már a negyedik teljes évétől nyereséget termel és a kezdetektől nem csak egy-egy niche szegmensre fókuszál, hanem teljes körű pénzforgalmi szolgáltatást nyújt mind a lakossági, mind a vállalati piacon. Egy friss, reprezentatív kutatás szerint ügyfeleink több mint 50%-a tekinti elsődleges bankjának a Gránit Bankot, elsősorban az end to end digitális folyamatainknak és a teljes termékpaletta (betétek, lakossági és vállalati hitelek, lízing, befektetési jegy, állampapír, részvények, stb.) elérésének köszönhetően. Nyilván szerepe van az ügyfélszerzésben annak is, hogy a digitális kiszolgálás mellett személyes ügyfélszolgálatot is fenntartunk: bankáraink hétköznap 8 és 21 óra között, valamint szombaton is elérhetők, a Gránit Guru pedig a nap bármely időszakában 7/24-ben kész az ügyfelekkel való párbeszédre.

Mit jelent az AI egy eleve digitális bank számára? Van-e benne akkora hatékonysági potenciál, mint egy hagyományos szereplőnél? Hogy látja ma az AI bankpiaci jelentőségét?

Úgy gondolom, hogy az elmúlt tizenöt évet a digitalizáció határozta meg, a következő időszakban pedig a mesterséges intelligenciáé lesz a főszerep, nem csak a Gránit Bank, de a Gránit Bankcsoport tekintetében is. Az alkalmazás fő területei: az automatizált folyamatok, az adatokra épülő döntések és az ügyfélkiszolgálás fejlesztése.

A bank informatikai rendszere lehetővé teszi, hogy az ilyen megoldások gyorsan beépüljenek a működésbe. Ez segíti a személyre szabott pénzügyi ajánlatok kialakítását és az új ügyfélszolgálati eszközök megjelenését. A bankszektorban a mesterséges intelligencia egyre inkább üzleti versenytényezővé válik. A technológia lehetővé teszi azt is, hogy a korábban főként privátbanki ügyfeleknek elérhető személyre szabott tanácsadás szélesebb ügyfélkör számára váljon hozzáférhetővé.

A fejlesztések során azokat a területeket részesítjük előnyben, ahol a hatékonysági előnyök gyorsan jelentkeznek.

Mennyire tartja meghatározónak a tulajdonosi hátteret a bank növekedési sztorijában?

Egy bank növekedési és sikertörténete soha nem egyetlen tényező eredménye, egy bölcs főnökömtől tanultam, hogy a siker decentralizálható, de a felelősség az első számú vezetőé. A Gránit sztorira lefordítva ez azt jelenti, hogy van egy világos digitális stratégia, hosszú távú vízióval rendelkező tulajdonosi háttér, valamint egy profi csapat.

A sors különös ajándéka számomra, hogy esélyt kaptam arra, hogy másképp építhessünk fel egy bankot, mint ahogy azt korábban tették. Ennek révén a bank immár több mint 15 éve a tulajdonosi struktúrától függetlenül a szektor átlagát meghaladó növekedést ér el, a konszolidált és visszaforgatott adózás utáni eredmény a bank saját tőkéjének megközelítőleg a felét (70 milliárd forintot) teszi ki, a portfólió minősége kiváló. Szeretném hangsúlyozni, hogy működésünket a kezdetektől rendkívül szigorú hitelezési sztenderdek és a likviditási szabályok következetes betartása jellemzi. Stratégiánk alapköve, hogy a menedzsment kizárólag szakmai alapon, az üzleti cash-flow és a rendelkezésre álló fedezetek mélyreható vizsgálata mentén dönt arról, hogy kit hitelez.

