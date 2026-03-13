  • Megjelenítés
Súlyos adatvédelmi bírságot kapott az Intesa Sanpaolo
Bank

Súlyos adatvédelmi bírságot kapott az Intesa Sanpaolo

Portfolio
Az olasz adatvédelmi hatóság 17,6 millió eurós bírságot szabott ki az Intesa Sanpaolóra, Olaszország legnagyobb bankjára. A pénzintézet jogellenesen kezelte mintegy 2,4 millió ügyfelének adatait, amikor egyoldalúan áthelyezte őket digitális egységéhez, az Isybankhoz - írja a Reuters.

A hatóság megállapítása szerint a bank többek között az ügyfelek életkora (65 év alattiak), a digitális csatornák használatának gyakorisága, valamint a birtokolt befektetési termékek és pénzügyi eszközök alapján végzett profilalkotást. Ennek a profilalkotásnak komoly következményei voltak az érintettekre nézve:

Számlájukat egy másik adatkezelőhöz helyezték át, a szerződéses feltételeiket pedig egyoldalúan módosították.

A hatóság azt is kifogásolta, hogy a bank nem tájékoztatta megfelelően ügyfeleit a számlák áthelyezéséről. Az értesítéseket jellemzően a nyári időszakban küldték ki, az üzeneteket a mobilalkalmazás archív mappájába helyezték el, külön értesítés nélkül.

A bírság összegének megállapításakor a hatóság figyelembe vette az érintett ügyfelek nagy számát. Enyhítő körülményként értékelték ugyanakkor, hogy a bank nem szándékosan sértett jogot, és a vizsgálat során végig együttműködő magatartást tanúsított. Az Intesa Sanpaolo egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Még több Bank

A mesterséges intelligencia lett az új ingatlan: hitelekkel tömik tele a kínai bankok a technológiai cégeket

Kiszámították, melyik két európai bank bukhatja a legnagyobbat a közel-keleti háborún

Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility