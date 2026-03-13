Súlyos adatvédelmi bírságot kapott az Intesa Sanpaolo

Az olasz adatvédelmi hatóság 17,6 millió eurós bírságot szabott ki az Intesa Sanpaolóra, Olaszország legnagyobb bankjára. A pénzintézet jogellenesen kezelte mintegy 2,4 millió ügyfelének adatait, amikor egyoldalúan áthelyezte őket digitális egységéhez, az Isybankhoz - írja a Reuters.

A hatóság megállapítása szerint a bank többek között az ügyfelek életkora (65 év alattiak), a digitális csatornák használatának gyakorisága, valamint a birtokolt befektetési termékek és pénzügyi eszközök alapján végzett profilalkotást. Ennek a profilalkotásnak komoly következményei voltak az érintettekre nézve:

Számlájukat egy másik adatkezelőhöz helyezték át, a szerződéses feltételeiket pedig egyoldalúan módosították.

A hatóság azt is kifogásolta, hogy a bank nem tájékoztatta megfelelően ügyfeleit a számlák áthelyezéséről. Az értesítéseket jellemzően a nyári időszakban küldték ki, az üzeneteket a mobilalkalmazás archív mappájába helyezték el, külön értesítés nélkül.

A bírság összegének megállapításakor a hatóság figyelembe vette az érintett ügyfelek nagy számát. Enyhítő körülményként értékelték ugyanakkor, hogy a bank nem szándékosan sértett jogot, és a vizsgálat során végig együttműködő magatartást tanúsított. Az Intesa Sanpaolo egyelőre nem kommentálta az ügyet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

