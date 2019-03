10 abszurd szuperfegyver, ami kis híján a harcmezőkre került

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Csirkék és a nukleáris fegyver

A "melegbomba"

A "Kék páva" fedőnévre hallgató titkos fegyverprojekt brit mérnökök fejéből pattant ki, az elképzelés szerint nukleáris fegyvereket telepítettek volna a Germán-alföldre, hogy egy potenciális szovjet inváziót meg tudjanak állítani. Az atombombákat akár távirányítással, akár egy nyomólappal aktiválni lehetett volna.Télen viszont túl hideg lett volna ahhoz, hogy a földbe ásott bombák elektronikája működőképes maradjon, a Kék páva mérnökei ezért több ötlettel is megpróbáltak előállni, hogy melegen tartsák a nukleáris fegyvereket. Az egyik ilyen ötlet az lett volna, hogy a bombákkal együtt egy földalatti "csirkefarmot" is elásnak, táplálékkal, folyadékkal, csirkékkel együtt, a csirkék testhője pedig melegen tudja tartani a bombákat.A projektből persze nem lett semmi, mert a britek túl veszélyesnek és kiszámítatlannak ítélték.

Usakov repülő tengeralattjárója

Az Egyesült Államok légiereje az 1990-es évek elején kezdett el ötletelni a "halitózisbombán" és a "melegbombán," olyan nem halálos fegyvereken, melyek feromonok segítségével homoszexuálissá tették volna az ellenséges katonákat.A harci eszköz sosem került bevethető stádiumba, a projekten dolgozó Wright Laboratory viszont megnyerte ötletével a 2007-es Ig Nobel-díjat, a Nobel-díj paródiáját.Borisz Usakov szovjet fegyvermérnök 1934-ben állt elő egy olyan jármű ötletével, amely egyszerre képes a repülésre és a víz alatti közlekedésre is. A Vörös Hadsereg vezérkarának tetszését eleinte elnyerte a projekt, az eszköz fejlesztésének többször is nekiálltak, leállították, majd újra nekiálltak.A források eltérnek arról, hogy mi lett végül a repülő tengeralattjáró sorsa, míg egyesek szerint a már a második világháború előtt, 1938-ban elkaszálták a projektet és sosem hagyta el a tervezőasztalt, mások arról írnak, hogy az '50-es években már működő prototípust is készítettek, de végül maga Nyikita Hruscsov állította le a fejlesztést.