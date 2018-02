10 brutális szuperfegyver, ami sosem tudta beteljesíteni pusztító küldetését

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Cár "tank"

Fotó: Wikimedia Commons

A Habakkuk-projekt

A Cár tankot (más néven Lebegyenkó tank vagy Netyopir) 1914-ben rakták össze orosz fegyvermérnökök. Bár tankként emlegetik (a "tank" szót 1915-től kezdték el használni páncélozott harcjárművekre, akkor még szűk körben), a konstrukció sokkal inkább hasonlított egy páncélozott óriás-triciklire. Két hatalmas első kereke, melyeket egy-egy 240 lóerős Maybach-motor hajtott, a terepakadályok leküzdésére voltak hivatottak, miközben a hátsó kerekek stabilizálták volna a harcjárművet. A Cár tank közepén egy páncélozott fülke foglalt helyet, melyből a személyzet géppuskákkal és ágyúkkal tudott volna tüzelni az ellenségre.Egy prototípus készült, melynek tesztelése alatt gyorsan kiderült, hogy a "tank" nemcsak drága, hanem sérülékeny is, ráadásul a hátsó kerekekre túl nagy súly helyeződött, amely miatt folyamatosan megakadt a Cár különféle terepakadályokban.A 9 méter magas, 12 méter széles, 18 méter hosszú harcjármű egyébként a világ legnagyobb, valaha elkészült páncélozott harcjárműve, nagyobb még a legendás német Maus tanknál, sőt még a legnagyobb lánctalpas harckocsinál, a francia Char 2C-nél is.

Fotó: Shutterstock

Denevérbomba

A második világháború kitörésével kevés ország rendelkezett még megfelelő számú repülőgép-hordozóval, illetve az ezek előállításához szükséges nyersanyagokkal, a Habakkuk-projekt a britek próbálkozása volt, hogy gyorsan és nagy számban tudjanak repülőgép-hordozókat előállítani.A projekt szülőatyja Geoffrey Pyke volt, aki pykrete-ből - vagyis jég és fa 86 és 14 százalékos elegyéből - akart hadihajókat építeni. Neki is álltak a britek egy 1000 tonnás prototípus összeállításának, azonban az elkezdett olvadni. A helyzet megoldására egy hűtőrendszer kidolgozását vetették fel javaslatnak, ennek költségeiből és a szükséges anyagokból azonban akár egy hagyományos repülőgép-hordozót is fel tudtak volna építeni, így a projektet végül leállították.A pykrete egyébként strapabíró anyagnak bizonyult: Lord Mountbatten, Pyke egyik fő támogatója, demonstrálta is ezt több szövetséges admirális és tábornok előtt egy Québec-i konferencián. Pisztolyával belelőtt egy darab pykrete-ba, a golyó pedig lepattant róla és kis híján átlőtte Ernest King amerikai admirális lábát.

Fotó: Shutterstock

Lytle Adams, egy pennsylvaniai fogorvos azzal az ötlettel állt elő, hogy egy rakás denevért be lehetne fogni és bombákat lehetne rájuk erősíteni, majd beküldeni őket ellenséges katonai bázisokra, városokba, ahol teljes pusztítást végeznének az össze-vissza röpködő kamikaze-állatok.A bizarr ötlet megtetszett Franklin Roosevelt elnöknek, aki 1942-ben el is indította a denevérbombák fejlesztését; főleg Japán ellen akarták bevetni őket, ahol az épületek többnyire gyúlékony anyagokból - bambuszból, papírból - épültek fel.A fejlesztés lassan haladt, már csak azért is, mert egyszer a carlsbadi támaszponton, ahol tesztelték a "fegyverrendszert," elszabadultak az állatok és felrobbantották a bázis egy részét. Mire sikerült tökéletesíteni a "denevérbombákat," az Egyesült Államok már készen állt egy sokkal hatékonyabb fegyverrel, az atombombával.