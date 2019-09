Újabb 80 milliárdért vettek szuperállampapírt a magyarok

A friss adatok szerint múlt héten újabb 80 milliárd forintért jegyzett a szuperállampapírból a lakosság, ezzel a MÁP+ állománya megközelítette a 2000 milliárd forintot.

Az ÁKKfriss statisztikái szerint múlt héten 80,4 milliárd forintért vett a lakosság MÁP+-t, ezzel a teljes jegyzett mennyiség 1982 milliárd forint köré ugrott.

Varga Mihály éppen ma beszélt a konstrukcióról az MTI-nek, közleményében kifejti, hogy mára már a 2000 milliárd forint is megvan a szuperállampapírnál. A lakossági állampapíroknak köszönhetően a központi költségvetés adósságának a devizaaránya a 2011-es 52 százalékról 2019. július végére már 18,4 százalékra csökkent – tette hozzá.

Kiemelte azt is, hogy a MÁP+ amellett, hogy képes lehet az újonnan keletkező jövedelmeket is a megtakarítások felé terelni, a lakosságnál lévő készpénzállományt is csökkentheti.

Nem először halljuk azt a kommunikációt, a szuperállampapír egyik nagy előnye a kormány szerint abban rejlene, hogy jelentős készpénzállományt tudna becsatornázni. Csakhogy a friss készpénz-statisztikák nem erről árulkodnak, a forgalomban lévő készpénz (aminek döntő része a lakosságnál van) mennyisége folyamatosan nő, ráadásul a MÁP+-vásárlásokban sem veszi ki túl nagy hányaddal a részét, az első három hónap adatai alapján a szuperállamapír-jegyzések mindössze 10%-a jöhetett készpénzből az MNB becslései szerint.