Nevet vált az Est Media

Többek között új cégnévről és új igazgatósági tagokról is döntenek az Est Media részvényesei a következő rendkívüli közgyűlésen.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy október 1-jén rendkívüli közgyűlést tart az Est Media, ahol a részvényesek többek között

tőkeemelésről,

névváltoztatásról,

és új igazgatósági tagokról is döntenek.

Ma az Est Media közzétette, hogy a vállalat igazgatósága azt javasolja, hogy részvényesek döntsenek arról, hogy a társaság neve Delta Technologies-re változzon.

Az igazgatóság a cégnév módosítására tett javaslatának elsődleges célja, hogy támogassa a vállalat saját technológiára, innovatív termék- és szolgáltatásportfólióra épülő hazai és nemzetközi terjeszkedését. Az új cégnévre vonatkozó javaslat kidolgozása során az Est Media igazgatósága számára fontos szempont volt, hogy megtartsa a Delta kifejezést, mint a piacon ismert és elismert márkanevet. Ugyanakkor a tervezett nemzetközi jelenlét megkövetel egy angol nyelvű utótagot, amely utal a vállalat core tevékenységére, illetve innovatív mivoltára. Az Est Media igazgatósága úgy látja továbbá, hogy a Delta Technologies elnevezés kiválóan támogatja majd a vállalat tőkepiaci jelenlétét is.

A névváltoztatáson túl a közgyűlés dönt majd új igazgatósági tagokról is. Az igazgatóság a 2019. szeptember 10-én közzétett előterjesztésekben megjelölt személyek mellett további két személyt is javasol az igazgatóság tagjává választani a 2019. október 1-i – tehát a Delta Systems Kft. megvásárlására vonatkozó tranzakció zárását megelőző – hatállyal. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2019. október 1-i hatállyal határozatlan időtartamra válassza meg az igazgatóság tagjává Szlankó Jánost és Hetényi Lászlót.

Szlankó János a BME villamosmérnöki karán végzett 1972-ben. A KFKI Rendszerintegrációs Zrt. alapítója, amely az 1990-es és 2000-es évek legnagyobb magyarországi rendszerintegrátora, egyben a T-Systems Magyarország Zrt. elődvállalata. Emellett Szlankó úr egyike volt a PanTel távközlési szolgáltató alapítóinak is. Hetényi László több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, amelyet a médiaipar különböző területein szerzett. Dolgozott többek között az Interpress Reklám és Kiadó Vállalatnál, valamint a Publicitas-Budapest Kft.-nél. 1998-től az Adbox Reklámszolgáltató Kft., 2018-tól pedig a Communication Technologies Kft. résztulajdonosa, előbbi számos nemzetközi médiafelület kizárólagos hazai képviselője, mint a The Economist vagy a The Wall Street Journal.

