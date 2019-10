Equilor: Mennyire lesz volatilis az október?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő véleményét olvashatják:

"A vezető amerikai indexek az elmúlt hónapban ismét megpróbálkoztak a csúcsdöntéssel, ámde sikertelenül. A szeptemberi Fed kamatdöntő ülésen a vártnak megfelelően csökkentettek az alapkamaton, ugyanakkor a további lépésekkel kapcsolatban megosztottak a tagok. A sajtótájékoztatón Powell kényesen ügyelt, hogy ne válaszoljon a jövőbeli kamatokkal kapcsolatos kérdésekre egyértelműen. Az EKB, megelőzve egy héttel az amerikai társát, is csökkentett a kamaton, melyre szintén számítottak a befektetők. Mario Draghi bejelentette, hogy újraindítják a lazítási programot havi 20 milliárd euró értékben. Ez elsőként csökkentette az elmúlt időszakban egyre gyakrabban felmerülő recessziós félelmeket. Ezek határára a kötvényhozamok is elkezdtek mélypontjaikról kis mértékben emelkedni. A hazai arányon egyelőre nem változtatunk a portfólióban, a nemzetközi kötvényeket enyhén csökkentjük.

Boris Johnson brit miniszerelnök a hó elején a királynőtől kérte a parlement felfüggesztését, melyet meg is kapott a szokásos 2-3 hét helyett több, mint egy hónapra, melyet a múlt héten jogellenesnek ítélt a Legfelsőbb Bíróság, így ismét összehívták a házelnökök azt. Továbbá bizalmatlansági indítványt is beadtak Johnson ellen. Ezek mind a Brexit határidő kitolásának kérelmezését hozhatják. Amennyiben új miniszterelnök lesz, úgy akár a Brexit visszafordítása is elképzelhető. Az Európai Központi Bank említett lazítási programja vélhetően segíteni fog a német gazdaságon, mely a technikai recesszió határán tartózkodik. Ezen intézkedések hatásaiban bízva enyhén emelünk a részvényarányokon a portfólióban.

Szeptember egyik legjelentősebb híre a szaúdi olajtermelő vállalatot ért támadás volt, melyet az olajár erőteljes emelkedése követett, így a kilépésünk utólag korainak tekinthető. Bár a politikai helyzet továbbra is érzékeny az említett régióban, majdnem teljes mértékben visszaadta a felpattanást a fekete arany árfolyama. A továbbra is erős dollár visszább hozta a nemesfémek árait, melyet kihasználva a nyersanyagkitettségünknek ezen részén enyhén növelünk. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.