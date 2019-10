Erste: javult a hangulat a tőkepiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az elmúlt hónapban valamelyest javult a hangulat a tőkepiacokon, bár egyre általánosabb az a nézet, hogy a gazdasági növekedés a következő időszakban tovább lassul, és a recesszió kockázata is nagyobb a korábban gondoltnál. Az egyik fő recessziós indikátornak tartott amerikai 2-10 éves hozamkülönbözet ugyan visszajött a negatív tartományból, de érdemben nem távolodott el nullától. Jó hír, hogy az amerikai és a feltörekvő piaci makrogazdasági adatok javultak szeptemberben. Viszont a nyugat-európai adatok ismét sokkal rosszabbak lettek, a feldolgozóipari menedzserindexek az évtized elején kitört euró-válság óta nem látott mélységbe kerültek.

Valószínűleg sokat segített az elmúlt hetekben a befektetőknek, hogy a vámháborús retorika kissé visszafogottabb lett, a Federal Reserve és az Európai Központi Bank pedig nagyjából hozták az elvárt papírformát a monetáris támogatás oldaláról. Utóbbihoz továbbra is nagy reményeket fűz a piac, még az idei évre 70 százalékos valószínűséggel be van árazva egy újabb amerikai kamatcsökkentés. Sőt, egyre erősebbek azok a hangok, melyek szerint Európában a fiskális oldalról is jöhet majd némi támogatás, válaszul a rendkívül kedvezőtlenné vált németországi aktivitási mutatókra. Persze kockázatok is akadnak szép számmal: az újabbak közül elég csak a szaudi olajfinomító elleni támadást követően megnövekedett közel-keleti feszültségre gondolni vagy Trump amerikai elnök legfrissebb ukrajnai telefonos botrányára, melyek jelentősen növelik a bizonytalanságot.

Az eszközallokációnkon nem változtattunk szeptemberben sem. A részvénypiacokat továbbra is az egyik legvonzóbb befektetési területnek látjuk, főleg azért, mert a kötvénypiacok nagy részétől – kiemelten a jó hitelminősítésű, alacsony kockázatú kötvényektől – nehéz érdemi hozamot várni a következő időszakban. Azok a befektetők, akik nagyon tartanak egy küszöbönálló recessziótól, esetleg jogosan láthatnak fantáziát az amerikai állampapírokban, ezeknek ugyanis még legalább pozitív hozama van és valószínűleg pozitívan reagálnának a gazdasági helyzet drasztikus romlására. Nekünk azonban a recesszió rövidtávon nem szerepel a fő forgatókönyvünkben, ezért jellemzően a vonzóbb hozamkilátásokkal kecsegtető, magasabb kockázatú vállalati kötvényeket és feltörekvő piaci kötvényeket tartjuk a portfólióban.

A nyomott kötvénypiaci hozamszinteken kívül az is a részvénypiacok mellett szól, hogy a kiépült pozíciók és a tőkeáramlási statisztikák alapján még elég messze állunk attól a befektetői eufóriától, ami a nagymértékű visszaesések előtt szokta jellemezni a tőzsdéket. Úgy tűnik, hogy sok pénz még a pálya széléről vár arra, hogy egy érdemi visszaesést kihasználva beszálljon a részvénypiacra. Ráadásul az elmúlt évek tapasztalatai alapján a monetáris hatóságok támogatására is lehet számítani, ha nagyon rossz irányba állnának a dolgok. Ezért – bár a jelentős volatilitást nem lehet kizárni a következő időszakban sem – mérsékelten optimisták vagyunk a részvények kilátásaival kapcsolatban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.