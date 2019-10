MKB-Pannónia: Hosszú távon tartósan laza jegybanki politika

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB-Pannónia Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború elhúzódása és a kínai lassulás komoly hatást gyakorolt a kínai import volumenére az elmúlt 1,5 évben, így nem véletlen ijedtek meg a befektetők, hogy a fejlett országok egy részében komolyan lassulhat a gazdaság 2019-ben. A szeptember végéig beérkezett üzleti bizalmi indexek, a német ipar termelés és az ázsiai export-import volumenek is erről tanúskodnak, hogy a bizonytalan üzleti környezet tartósan velünk maradhat. Trump tweetjei és a folyamatosan egymásnak ellentmondó hírek szerint akár a 2020 novemberi amerikai elnök választás utánra is húzódhat a végleges kereskedelmi megállapodás az USA és Kína között, amire a főbb monetáris hatóságoknak a jegybanki eszköztárral is reagálnia muszáj. Szeptemberben erre adott a piacnak frappáns és meghökkentő választ az EKB, amikor is havi 20 milliárd eurós kötvényvásárlási programot jelentett be anélkül, hogy időben és összegben maximalizálta volna a programot. Ezzel a lépéssel elismerve, hogy a tartós bizonytalanság és lassú növekedésre kell felkészülni a következő negyedévekben, illetve a német gazdaság az autóipari lassulás miatt komoly strukturális probléma elé nézhet. Ennek ellenére a lazuló monetáris politika, a várhatóan tovább nem romló üzleti konjunktúra a csökkenő hozamkörnyezettel karöltve a következő időszakban részvényáremelkedésben ölthet testet. A fejlődő részvénypiacok általánosságban továbbra is kerülendők, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború komolyan ránehezedik az eszközárakra.

A lazuló hazai és nemzetközi jegybanki politika, illetve a növekedési kilátások romlása drasztikusan csökkentette az inflációs nyomást, így a fejlett, hosszú kötvények piacán továbbra is kitartott vételi erő július folyamán. A globális államadósság 26%-a, kb. 15 trilliárd dollár már negatív hozammal forog, ami elképesztően extrém kockázatkerülési hajlandóságról és a monetáris politikának a reálgazdaságra gyakorolt csökkenő hatásáról tanúskodik. A kötvénypiaci hozamok a következő időszakban alacsonyabb változékonyság mellett oldalazhatnak, és a tartás, kivárás mellett érdemes letenni a voksot."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.