Jön az EU-s devizapiac szabályozása? – A részleteken dolgozik a felügyelet

A naponta kétezermilliárd dollárt megmozgató azonnali (spot) devizapiac szabályozásán gondolkodik most az EU-s felügyeleti szerv, az Esma – írja a Financial Times.

Az Esma csütörtökön tett közzé egy konzultációs lehetőséget a spot devizapiac szabályozása kapcsán, ennek nem elhanyagolható apropója az az 5 évvel ezelőtti, devizapiaci manipulációs botrány, amelynek keretében összesen 12 milliárd dollárnyi bírságot szabtak ki a hatósági szervek a globális bankokra. A konzultáció november végén zárul majd.

Egy spot devizapiac szabályozása ugyanakkor számos kihívást vet fel, ilyen az, hogy rengeteg szereplője van, mint ahogy az is, hogy rengeteg tranzakciót kötnek. Ha ezt mind felügyelni kell, ahhoz jelentős és költséges fejlesztésekre lenne szükség a nemzeti felügyeleti szerveknél .

Az EU piaci visszaélésekkel foglalkozó szerve 2016 óta már felügyeli az azonnal árupiacot, de a spot devizapiac mindeddig még nem került be a felügyelt piacok közé. Ennek oka, hogy a devizakereskedést nem lehet izoláltan kezelni (például a török lírával a dollárral szemben Londonban kereskednek), éppen ezért nem lehet egyértelműen megállapítani,hogy a felügyeleti felelősség hol jelentkezzen.

Mindeközben a piacon már érvényben van egy önkéntes alapú magatartási kódex, amit még 2017-ben vezettek be a devizapiaci manipulációt követően, ezt a piac jelentős része saját rendszereibe is beépítette, emellett az EKB és a Fed támogatását is élvezi. Az Esma szerint lehet, hogy érdemesebb kivárni, milyen eredményeket hoz a kódex felülvizsgálata, ahelyett, hogy egyből beemelnék a spot devizapiacot a piaci visszaélések rendszerébe.

Címlapkép: Getty Images/ NurPhoto