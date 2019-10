Nagyot ment a Wall Street a hét végére, 370 pontos Dow-ugrás

A Dow Jones index már közel 290 pontos, 1,1 százalékos emelkedést mutat, de a többi mutató is tovább kapaszkodik a jegybank elnökének szavai után. Az S&P-500 szintén 1,1%-os, a Nasdaq pedig 1,2%-os pluszban van most. Powell igazából "semmi extrát" nem mondott, a tartósan alacsony kamatok kockázatára figyelmeztetett, de az erős munkaerőpiaci adatok ellenére nem lengette be a kamatcsökkentés végét.