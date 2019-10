Célegyenesben az őszi aukciós szezon

A következő napokban már a legnagyobb hazai aukciósházak is színre lépnek. A csúcsművek a hazai árveréseken is megritkultak; annál nagyobb csata várható azokért, amelyek mégis felbukkannak – derül ki a műtárgy.com előzeteséből.

A Kieselbach Galéria október 10-én tartja őszi árverését. A legmagasabb kikiáltási árról, 24 millió forintról Czóbel Bélának az 1920-as évek végén született Kertben című, a művész ihletett remekei közé tartozó festménye indul. Talán még nagyobb érdeklődésre tarthat számot a vélhetően további árrobbanás előtt álló Hantai Simon jellegzetes „gyűrt” technikával készült 1973-74-es akrilképe, ami 12 millióról indulva, 15-25 millió forintos becsértékkel várja a liciteket. Hantaitól egy egészen korai munka, az 1948-as Római csendélet című olajkép is szerepel a tételek között, ennek induló ára 6 és fél millió forint. A 2000-ben elhunyt neves milánói képzőművész, Aligi Sassu 1941-ben született monumentális alkotása, az „olasz Guernicának” is nevezett Három lovag csatája már egy évvel elkészülte után Magyarországra került és most 18 millió forintról indulva várja a liciteket – minden bizonnyal Olaszországból is. Nagy Istvántól, akinek a Kieselbach Galéria néhány hete nagy visszhangot kiváltott egyéni tárlatot is szentelt, egy kék-fehér kontrasztokra épülő, Angliából hazatért pasztell szerepel – 8 és fél millió forintról indulva – a kínálatban. Szám szerint a legtöbb munkára – kilencre – Scheiber Hugótól lehet licitálni; közülük a legmagasabbról, 2 millió forintról, a Kék szobában című, 1940 körül készült vegyes technikájú munkája indul. A kortársakat Hantai mellett többek között Kokas Ignác, Konok Tamás, Lakner László, Nádler István és Váli Dezső munkái képviselik, a kikiáltási árak a néhány százezertől 1,2 millió forintig terjedő sávban mozognak. Az árverés tételeit itt lehet megtekinteni.

Hantai Simon: Blanc című akrilképe a Kieselbach Galéria árverésén szerepel; becsértéke 15-25 millió forint

Október 13-án zárul a soproni Amor del Arte Galéria online aukciója, amin egy osztrák festő, Ernst Wobeck Lovak a viharban című festménye indul a legmagasabbról, 350 ezer forintról. A hazai mesterek között mások mellett Csáki-Maronyák József, Szentgyörgyi Kornél és Bartha László munkáira lehet licitálni. A tételek itt tekinthetők meg.

A Műgyűjtők Háza október 16-i árverésén a ház aukcióin gyakran felbukkanó modern és kortárs mesterek, így Kmetty János, Korniss Dezső, Fajó János, Konok Tamás, Hetey Katalin sokszorosított grafikái mellett a Pécsi Műhely több tagjának szitanyomataira is lehet licitálni, melyeket együtt kínálnak a Műhely kiadványaival. E tételek 15 ezer forintos induló áron kerülnek kalapács alá. Figyelmet érdemel Gorka Géza 128 ezer forinton indított ördögfejes vázája és Nagy István 55 ezer forinton kezdő szénrajza. Az aukció valamennyi tételét itt lehet megnézni.

A Virág Judit Galéria október 20-i árverésén négy olyan festő munkái kezdenek 20 millió forint feletti áron, akik a hazai aukciós piac leggyakoribb szereplői közé tartoznak; ezúttal valóban kiemelkedő műveik kerülnek kalapács alá. Kádár Bélától rögtön két rendkívüli kvalitású alkotásra lehet licitálni. Az 1926-ban született és a Bauhaus valamint a konstruktivizmus hatását tükröző Concertina című festmény Amerikában töltött hosszú évtizedek után először a Virág Judit Galéria kiállításán volt látható idehaza és most 40 millió forintról indulva várja a liciteket. A művész egyik legszebb, art deco hatású kettős aktja a 30-as évekből legkevesebb 8 és fél millióért lesz megszerezhető. Scheiber Hugó 1925-ös festménye, amin a Sturm, Herwarth Walden legendás berlini galériájának futurisztikus díszletek között rendezett bálja elevenedik meg, 28 millió forintról indul, csakúgy mint Schönberger Armand Abszintivók című, kubista és konstruktivista hatást tükröző, a művészt és feleségét megörökítő munkája. Czóbel Béla egyik legismertebb és legtöbbet reprodukált 1941-es hátaktja egy svájci magángyűjteményből került az aukcióra, ahol 24 millió forintról indulva lehet rá licitálni. Először hozzáférhetők árverésen Berény Róbertnek azok a munkái, melyek családjának gyűjteményéből kerültek elő. Kiemelkedik a kínálatból Vaszary János és Czigány Dezső egy-egy virágcsendélete is, kezdőáruk 15, illetve 12 millió forint. A ház novemberben külön kortárs aukciót is tart, ám kortárs munkákra – többek között Csernus Tibor, Nádler István és Lossonczy Tamás alkotásaira – ezúttal is lehet licitálni. Valamennyi tételt itt lehet megnézni.

Kádár Béla Concertina című festményért 70-90 millió forintot várnak a Virág Judit Galéria árverésén

Október 21-én már harmadszor szentel önálló aukciót a BÁV az óráknak. A legnagyobb presztízsű óramárkák különleges darabjait mind többen gyűjtik vagy vásárolják befektetési céllal. A mintegy 180 tételből álló kínálat legdrágább darabjai egy 5 millió forinton kezdő Rolex Day-Date férfi karóra arany tokkal és csattal, továbbá a Hublot Bing Bang karórája – ezt a márkát Pelétől Maradonán át Messiig számos sztárfocista kedveli. Aki hasonlóra vágyik, 4,7 millió forintról indulva licitálhat rá. Várhatóan nagy lesz az érdeklődés a Rolex GMT Master II., a világutazók kedvenc karórája iránt is, aminek kezdőára 1,3 millió forint. Jónéhány további tétel kikiáltási ára is meghaladja az egymillió forintot, de igazi különlegességekre lehet bukkanni a néhány százezer forintos kategóriában is. Ilyen például a Breitling Navitimer karórája, melyet több országban használtak a légierő pilótái is. Erre az órára 240 ezer forinton kezdődik a licit. Ugyanilyen kezdőárat kapott az árverés legrégebbi és egyben legvirtuózabb darabja, egy XVIII. század végi, ma is működő, rendkívül vékony arany női függőóra. Az árverés valamennyi tétele itt tekinthető meg.