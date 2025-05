Teljesen másképp viselkedik a dollár, és ez lehet, hogy csak a kezdet

Az elmúlt hónapokban többször is előfordult, hogy rossz a hangulat a tőzsdéken, de a dollár nem tud erősödni, sőt. Valami nagyon megváltozott a befektetők viselkedésében. Nagy kérdés, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, vagy ezzel az új szabályrendszerrel együtt kell-e élnünk. Ebben a cikkben elmagyarázzuk, miért viselkedik nagyon furcsán a dollár, és arra is választ adunk, hogy milyen keretrendszerben érdemes most a dollárról gondolkodni.