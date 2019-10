Nagy bejelentés a szuperállampapírnál: nincs több könnyű pénzszerzés

Fontos közleményt adott ki az ÁKK, amely az eddig látott, hatalmasra duzzadó lombardhitel-állománynak vetne most gátat. A tehetősebb banki ügyfelek jelentős részben ilyen, rendkívül alacsony kamatozású hitel felvételével értek el eddig plusz hozamot.

A közlemény szerint:

A Magyar Állam, mint kibocsátó szándéka, hogy a lakosságnak szánt állampapírok kizárólag a tényleges megtakarítással rendelkező magánszemélyek számára biztosítsák a kiemelkedő kamatozást. A kibocsátói célok védelme érdekében az ÁKK Zrt. megváltoztatta a lakossági állampapírok értékesítésére vonatkozó szerződéses szabályozást. Ezen új szerződéses feltételek szerint 2019. október 14-től a forgalmazók lakossági állampapírt nem fogadhatnak el fedezetként semmilyen hitel-, kölcsön- vagy egyéb ügylethez (pl. lombardhitel, derivatív ügyletek). A szerződési feltételeknek való megfelelést az ÁKK Zrt. ellenőrzi.

Augusztus végén a forintos lakossági állampapírok állománya megközelítette a 8600 milliárd forintot, csak a MÁP+ állománya augusztusban 308 milliárd forinttal nőtt, ez nagyjából a teljes augusztusi jegyzésnek felel meg. A szuperállampapír mellett a nagyobb kategóriák közül semelyiknek sem sikerült nettó tőkebeáramlást lekönyvelnie, ebből is jól látszik, mennyire egyoldalúvá vált a lakossági állampaíprok értékesítése az utóbbi hónapokban.

Ennek oka részben a MÁP+ vonzó kamatozása, másrészt viszont hatalmas összegek kerültek be a szuperállampapírba a lombardhitelek kapcsán is. Az már egy jó ideje biztossá vált, hogy a jegyzések jelentős részét nem az átlaglakosság, hanem a privátbanki ügyfelek viszik el, sok esetben lombardhitellel megtoldva. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos fedezet mellett a hitelből további állampapírt vesznek, ami még a lombardhitel kamatának kifizetése után is szép hozamot jelent a tehetősebb ügyfeleknek, nem beszélve arról, hogy ezzel a bank is jól jár.

A lombardhitelek között megkülönböztetjük a likviditási és befektetési célú lombardhiteleket, a történetben az utóbbi, befektetési célú hitelnyújtás jelenik meg. Lombardhitel keretében a bankok rövid távú hitelt nyújtanak elsősorban likviditási okok miatt az ügyfeleknek, ezeknek a hiteleknek a fedezete többnyire értékpapír (tehát akár állampapír is). Ez esetben nyilván nem a likviditási okok játszottak szerepet a hitelezésben. A lombardhitelnek van egy kamata, ez nagyjából 2% körül mozog most a piacon, ha ennek nagy részét visszaforgatja az ügyfél újabb szuperállampapír-vásárlásba, akkor még a lombardhitel kamatának kifizetése után is a MÁP+ jelenlegi, éves átlagban közel 5% körüli hozamánál is többet tud csinálni az ügyfél (80%-os visszaforgatással olyan 7%-ot).

Mostani bejelentésével az ÁKK véget vet a lombardhitellel történő lakossági állampapírvásárlásnak. Mivel azonban a forgalmazói szerződések módosítása egy hét múlva lép érvénybe, még várható egy jelentősebb roham a következő napokban.

A lombardhitellel megtoldott állampapír-vásárlás nem új keletű dolog, ez már korábban is kjött a privátbanki ügyfelek vásárlásai kapcsán. Úgy tudni, az ÁKK már akkor is szigorított a forgalmazói szerződéseken, de a mostani lépés teljesen véget vet az ilyesfajta, lombardhitellel történő pénzszerzésnek.

Kurali Zoltán, az ÁKK új vezére a Portfolio Öngondoskodás konferenciáján az állampapír-kapcsolt lombardhitelekkel kapcsolatbna azt mondta, hogy az ÁKK folyamatosan figyeli a számokat, és dolgoznak a megoldáson az MNB-vel és a Pénzügyminisztériummal. Már akkor is kiemelte, hogy a kibocsátó szándéka minden esetre az, hogy a tényleges megtakarításokkal rendelkező háztartások vegyék a MÁP Pluszt, így minden fajta lombardhitelhez hasonló hitelezési tevékenység nem szolgálja ezt a célt.

A MÁP+ jegyzések a múlt héttel együtt már meghaladták a 2200 milliárd forintos szintet, csak múlt héten 73,3 milliárdot jegyeztek le a konstrukcióból. Ezzel csak szeptemberben közel 400 milliárdot tett a lakosság szuperállampapírba.

