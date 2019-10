A Magyar Telekom a legvonzóbb munkahely a telekommunikációs szektorban

A PwC Magyarország idén több mint 37 ezer középiskolában vagy felsőoktatási intézményben tanuló diák és pályakezdő fiatal munkahelyválasztási preferenciáit tárta fel online kérdőív segítségével. A felmérés eredményeként - a tavalyi évhez hasonlóan - ismét a Magyar Telekom nyerte el a Legvonzóbb Munkahely Díjat a telekommunikációs szektorban.

A kutatást a PwC Magyarország évente megismétli annak érdekében, hogy megismerje és a munkaadókkal is megismertesse a pályakezdő fiatalok munkahelyválasztási preferenciáit. A felmérés során 10 fókuszterületre koncentráltak (például: vállalati kultúra, személyes fejlődés, karrier, transzparencia), melynek eredményeként a megkérdezettek szerint a munkahelyválasztáskor a három legfontosabb szempont a rugalmas munkarend és munkaidő, stabilitás és kiszámíthatóság, valamint az alapbér. További fontos szempont között szerepel a közvetlen felettes vezetői stílusa, a vállalati szakmai képzés, valamint a csapatmunka és együttműködés. Érdekesség, hogy míg a cafeteria tavaly a 4. legfontosabb szempont volt, idén nem került be a top10-es listába. A kutatásából az is kiderül, hogy a válaszadók döntő többsége (96 %) utánanéz a cégnek, mielőtt beadja jelentkezését.

A fenti kritériumok mentén és a fiatalok megítélése alapján a Magyar Telekom a telekommunikációs szektor legvonzóbb munkahelye elismerést érdemelte ki. A díjat Hinterstein Anikó, a Magyar Telekom Recruitment & Employer Branding vezetője vette át.

Különösen fontos számunkra ez az elismerés, hiszen az eredmény a pályakezdő és a tanulmányaikat végző fiatalok véleményét tükrözi. Ez megerősít minket abban, hogy vállalati működésünkkel és munkáltatói márkaépítési stratégiánkkal jó úton járunk és valóban értékes, a pályakezdők számára is vonzó munkahelyet építünk.

– mondta el Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief HR Officere.

A fiatalok visszajelzésével összhangban a Magyar Telekom számos innovatív megoldással támogatja a rugalmas munkavégzést: a digitális eszközöknek és az egyes munkakörökben elérhető távmunka-lehetőségnek köszönhetően a munkavállalók maguk oszthatják be idejüket, a vállalat székházát pedig a modern munkakörülményeknek megfelelően alakították ki, hogy a munkával töltött idő hatékonyan és értékesen teljen. Mindemellett a cég kiemelt figyelmet fordít arra, hogy gyakornokai és pályakezdő munkatársai felelős szakmai feladatokat lássanak el már az első munkanapjuktól kezdve, szakmai mentor irányítása mellett. A személyes fejlődést a csapatokon és vállalaton belüli folyamatos visszajelzéssel és széles skálán elérhető online és személyes képzésekkel ösztönzi a vállalat.